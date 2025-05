Una de las filtraciones de datos más preocupantes del año fue revelada esta semana, cuando el investigador en ciberseguridad Jeremiah Fowler descubrió más de 184 millones de contraseñas expuestas en un servidor web sin ningún tipo de protección.

La base de datos, de más de 47 GB de peso, contenía credenciales en texto plano correspondientes a cuentas de Apple, Gmail, Instagram, Amazon, PayPal, Outlook y WordPress, entre otras.

También incluía accesos a plataformas financieras, bancarias, educativas, sanitarias y gubernamentales utilizadas en múltiples países, lo que genera un riesgo concreto para millones de usuarios en todo el mundo, incluidos los de Argentina.

Según detalló Fowler a través de su cuenta de X (ex Twitter), las credenciales fueron halladas junto con:

Nombres de usuario

Direcciones de email

URL de ingreso a los servicios afectados

Es decir, todo lo necesario para ejecutar ataques masivos de robo de identidad o acceso indebido a cuentas personales y corporativas.

"Es una mina de oro para la ciberdelincuencia", advirtió el experto, quien señaló que desconoce el origen del servidor y por cuánto tiempo pudo haber estado activo. Sin embargo, tras alertar al proveedor de hosting, el acceso fue restringido.

Cómo comprobar si tus datos están comprometidos

Fowler logró confirmar que las contraseñas eran reales: contactó por correo electrónico a algunas personas incluidas en la filtración y varias de ellas validaron la autenticidad de las credenciales expuestas.

Aunque todavía no se publicó una lista completa de los correos o servicios afectados, los especialistas recomiendan revisar de inmediato si tu información está comprometida a través de sitios como Have I Been Pwned, que permiten verificar si tu email o cuenta ha sido parte de una filtración.

¿Cómo roban las contraseñas?

El investigador cree que las credenciales fueron recolectadas a través de "infostealers", un tipo de malware que suele instalarse en computadoras mediante software pirata o campañas de phishing.

Una vez dentro del sistema, este tipo de virus puede robar contraseñas almacenadas en navegadores, apps de mensajería o clientes de correo.

Si bien no se trata del mayor leak de la historia (el récord lo tiene una filtración de 10.000 millones de claves en 2024), este incidente demuestra una vez más que las contraseñas tradicionales ya no son suficientes para proteger nuestra identidad digital.

Qué medidas tomar ahora

Desde iProUP recomendamos adoptar medidas para reforzar la seguridad digital:

Cambiar tus contraseñas, especialmente si usás la misma en varios servicios.

Activar el doble factor de autenticación (2FA) en todas las plataformas que lo permitan.

en todas las plataformas que lo permitan. Considerar el uso de passkeys o llaves de seguridad físicas/digitales, que ya implementan gigantes como Google y Apple.

Evitar descargar software de sitios no oficiales y no hacer clic en enlaces sospechosos.

En un contexto donde cada vez más servicios financieros y personales se digitalizan, la seguridad debe ser una prioridad.