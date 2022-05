Lemon Cash: la historia de la empresa cripto que quiere transformarse en unicornio

Comenzaron con u$s 50.000, han tenido inversiones por u$s 17 millones, con cashback ya devolvieron casi u$s 4 millones. La historia de Lemon Cash

Mucho se ha hablado sobre el blockchain en la Argentina y de la posibilidad de generar un campo de desarrollo para el mundo cripto. Pero, ¿qué tan cerca estamos de ello?. Eso se preguntaron Marcelo Cavazzoli, Alan Boryszanski y Borja Martel, los fundadores de Lemon Cash, una billetera virtual que permite enviar y recibir dinero online y comprar y vender criptomonedas, todo mientras busca crear un Crypto Valley en nuestro país, más precisamente en San Martín de los Andes.

¿De qué manera lo hace? "Básicamente nosotros brindamos dentro de la billetera diferentes servicios para que tanto comercios como usuarios puedan acceder a las criptomonedas de forma fácil, en solo tres clics y de manera 100% segura", asegura Federico García, miembro del equipo de marketing de Lemon Cash,

Y agrega: "Brindamos funcionalidades de cobro para los comercios que hoy son muy conocidas por la competencia pero que acá tienen el plus de que puedan entrar en este mundo de manera sencilla y con toda la información necesaria para que no haya ninguna piedra en el camino".

La idea se desarrolló en plena pandemia y se gestó de una manera 100% online: "Al equipo siempre le interesó el mundo de las criptomonedas y veíamos las referencias de afuera. Acá se venía cubriendo la necesidad básica de lo que es tener una billetera virtual, pero pensamos que los comercios podrían empezar a tener más opciones al momento de cobrar", señala el directivo.

"Toda esta pata de las criptomonedas que hoy por hoy está súper latente en el mundo, en Argentina no se está cubriendo. Nosotros somos ese híbrido entre una billetera para cobrar y también para acceder a criptomonedas. Vimos que acá estaba el mercado y el potencial y dijimos: 'Vamos a hacer algo diferente y un poco más disruptivo'", recuerda García, quien añade: "Fue así como empezamos a hacer este proyecto para reunir ambos mundos", agrega.

La historia de Lemon Cash

Con 30 y 25 años respectivamente, hoy Marcelo Cavazzoli y Borja Martel Seward, CEO y CBO de Lemon Cash, tuvieron un sueño hace mucho tiempo y que cada vez están más cerca de cumplir. En 2019 fundaron la startup con el objetivo de brindar una billetera electrónica que se convirtiera en la puerta de acceso a las criptomonedas para miles de personas.

Marcelo Cavazzoli nació en Neuquén y ya había recorrido el mundo por el trabajo de su padre "Nos íbamos con todo: ropa, muebles y juguetes. Vivimos en Venezuela, Brasil, Estados Unidos y algunos lugares más", recuerda.

Fue en ese lapso que lo atrajo la computación "Empecé haciendo unos jueguitos y desde ese momento no paré más".

Borja Martel Seward cuenta que "Nací en Buenos Aires y me crié en el campo. Cuando terminé la secundaria me fui a Estados Unidos porque quería estudiar allá. Recorrí varias universidades en Nueva York y me llevé una decepción. No me pareció que tuviesen un nivel mejor que la Argentina así que me volví y me anoté en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires", relata.

Sus caminos recién se cruzaron en 2016, de la mano del ecosistema cripto, en el que ya tenían experiencia. Cavazzoli ya desde 2013 había ytenido su primer encuentro con Bitcoin, y nunca lo abandonaría. En el caso de Seward ya manejaba cripto desde los 12 años.

Tan jóvenes y con esta experiencia se cruzaron en una conferencia en 2016, y comenzaron a hablar de Ethereum. Eso se tradujo en un proyecto para acercar a la gente al universo cripto, en una plataforma que permitía enviar dinero tradicional entre los usuarios pero además habilitaba la compra y venta de criptomonedas. De allí luego nació Lemon Cash luego de una inversión propia, de amigos y famuliares, de u$s 50.000. "Al primer inversor grande que pitcheamos la idea fue a Tim Draper, un apasionado por el ecosistema cripto, y ahí terminó de formarse la empresa como la conocemos", explica Cavazzoli.

Se tomaron y toman todo con tranquilidad y hasta con diversión: "Como marca, Lemon es trashy, distinta, y nos gusta ser ácidos. Somos atractivos para una audiencia joven que es nuestro principal foco de atención ya que el 35% de los usuarios tienen menos de 25 años", señala Martel Seward. Aunque también aclara: "Igual tenemos mayores de 60 años registrados y eso nos entusiasma mucho. La estrategia es que sea un producto orientado a las nuevas generaciones pero que después se propague por sus círculos de amigos y familiares".

El lanzamiento de la tarjeta cripto con cashback marcó un hito en la empresa

La importancia del feedback de los usuarios de Lemon

Para Cavazzoli, "La receta que encontramos, y que es clave para nosotros, es que somos Community First. Todos los productos que hacemos son para empoderar a la comunidad y a sus miembros. Hay otras tarjetas que tienen servicios parecidos pero, según un informe de Statista, Lemon tiene más del 25% del market share cripto. Parte de lograr eso se basa en que todo el concepto está orientado a que las personas quieran mostrar sus tarjetas porque son disruptivas y cool".

Por su lado Seward comenta que "También logramos una atracción bastante importante y que nos posiciona en un lugar de mucha adopción. Hoy en Lemon el envío de criptos entre cuentas representa el 30% del volumen de compra y venta. Hay un montón de gente usando y generando esa red. Además, venimos del plano cripto y llevamos esa innovación al retail para que todos la puedan usar".

Lo que se viene y el deseo de ser el próximo unicornio

Las ultimas movidas y el proceso de expansión de Lemon consolidan que su plan es hacer crecer la empresa en la región. Brasil ha sido el último país donde han puesto el pie, indicó Forbes Argentina.

"Es muy importante mantener un vículo cercano con nuestros inversores, a quienes consideramos capital partners estratégicos. Por eso constantemente nos reunimos con ellos y los mantenemos actualizados", afirma Borja Martel. Y suma: "Hoy, más que salir a juntar dinero, buscamos crecer manteniendo nuestros vínculos y que así más personas confíen en nosotros para tener más capital y desarrollar más herramientas para los usuarios".

Y la posiblidad de ser unicornio, Cavazzoli concluye con "Sí. Tenemos el sueño, las herramientas y el equipo para cumplirlo pronto. Imaginamos ese momento como un hito muy importante no solo para Lemon, sino para toda la industria cripto argentina ".