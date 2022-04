Fueron piezas clave en Rappi, ahora recibieron u$s10 millones y fundaron una startup de pagos

Yuno busca solucionar el pago en línea en la región, resolviendo el problema de administrar múltiples métodos de pago y herramientas de fraude

Juan Pablo Ortega y Julian Nuñez trabajaron para Rappi y fueron piezas claves para el desarrollo del gigante del delivery en su expansión regional. En este proceso, vieron algunas de las nuevas necesidades que presenta el mercado regional ante la expansión del ecosistema fintech y los pagos digitales.

Así fue que nació Yuno, una startup colombiana que busca llevar soluciones sencillas para administrar los pagos en línea con herramientas de detección de fraude.

"Juan Pablo estaba en México para integrar todos los procesadores de pago para que Rappi aceptara tarjetas de crédito. El proceso duró cuatro años y si bien Juan Pablo no alcanzó a terminarlo, fue protagonista de cómo empezó a gestarse esta integración que incluyó también a procesadores de fraude, métodos de pago alternativos y a un montón de infraestructura para saber cómo enrutar cada transacción", comenta Núñez a iProUP.

"Se apuntó a que los usuarios tuvieran disponible todos los métodos de pago en la aplicación y que pudiera darse también conciliaciones financieras. Este trabajo lo hicimos durante muchos años en Rappi y en diciembre sentimos que había llegado el momento de impulsar algo nuevo para solucionar los problemas de pagos en línea de la región", explica el ex ejecutivo del unicornio colombiano.

Juan Pablo Ortega y Julian Nuñez fueron claves para la expansión de Rappi en la región

Gracias a su experiencia, notaron que un mercado fragmentado y complejo como el latino hace que una sola solución no pueda resolver todos los problemas, lo que obliga a las empresas a integrar diferentes proveedores de pago debido al alto nivel de fraude, la baja aceptación y las bajas tasas de conversión.

"Además, la región ha visto un aumento de nuevos métodos de pago alternativos que han empeorado el problema. Aceptar y optimizar los pagos en línea no debería ser un contratiempo para las empresas. Creamos una solución definitiva para ayudarlos a que el pago en línea sea rápido, fácil y seguro y que, de ese modo, las empresas puedan concentrarse en su negocio principal", explica Núñez.

Herramienta clave para pagos

Yuno ya está trabajando con varias empresas de comercio electrónico de gran tamaño en América Latina (entre ellas Rappi), ayudándolas a reasignar recursos de pagos y evitar fraudes a su negocio, mientras mejoran drásticamente sus conversiones de pago.

A la vez están generando sinergia con varias compañías del sector de telecomunicaciones, firmas que operan en internet y con empresas de servicios públicos y de varios sectores en México, Colombia, Brasil y recientemente aterrizaron en Argentina.

Ortega comenta que fue en Rappi donde tuvieron que enfrentar el problema de optimización de pagos y lograron plantear una solución exitosa: "Ahora, queremos transferir ese conocimiento y esa solución a otras empresas para que no sufran el mismo problema en el futuro, frente a un mercado cambiante y demandante"

La empresa recaudó en su ronda inicial 10 millones de dólares. La inversión inicial se hizo directamente con fondos privados, con Andreessen Horowitz, siendo el primero.

"Nos dio un cheque en diciembre del año pasado y después se dio un fundraising adicional con Kaszek, Monashees, Nasdaq y otros actores por demás importantes con los que cerramos nuestro seed round", suman los fundadores

Cabe destacar que Kaszek, que codirigió la ronda, es el fondo de capital de riesgo de etapa inicial más grande de América Latina, y uno de los primeros inversionistas en Nubank, Kavak, Quinto Andar y Bitso.

"Yuno es una empresa extraordinaria y única, dado el nivel de experiencia, los conocimientos técnicos y la audacia para perseguir grandes oportunidades. Están resolviendo un problema clave para el futuro de la región", compartió Nicolas Berman, socio de Kaszek.

El Kaszek Ventures fue el principal inversor de su ronda de u$s10 millones

Monashees, Nazca, Latitud, OneVC, Opera Ventures, Saurabh Gupta, socio de DST Global e inversionistas ángeles, incluidos Simón Borrero, cofundador y director ejecutivo de Rappi, entre otros, también invirtieron en Yuno.

Expansión regional

Los fundadores aseguran que "enfrentan un problema moderno" de las nuevas startups que están operando en internet en Latinoamérica y que las lleva a bajar la tasa de conversión.

Sin embargo, aseguran que están armando un equipo con la gente más talentosa del continente: "Por eso nos parece que será muy difícil que un competidor nos genere alguna amenaza en cuanto a la calidad del servicio que pueda ofrecer".

Cabe destacar que su modelo comercial consiste en ofrecer a los comercios un servicio de suscripción mensual o anual con acceso a su plataforma con uso ilimitado.

Uno de sus principales objetivos es llegar a los 100 empleados para fines de abril, apostando a la Argentina como el semillero más grande en talentos.

"Argentina tiene una gran reputación a nivel mundial por sus profesionales IT (arquitectos informáticos, ingenieros, etc), no solo por su conocimiento si no por la innovación en la resolución de problemas", comenta Ortega.

La firma aterrizó en Argentina y busca contratar talento local

"En la región estamos viviendo cambios extremos en materia digital y más aún en lo financiero. Hemos ingresado de golpe y a los tumbos a una realidad que parecía ajena. Hoy estamos y somos uno de los mercados con mayor crecimiento y estamos preparados para competir mundialmente. Los ciberataques, las estrategias de negocios, son parte de este nuevo ecosistema para el que estamos preparados porque trabajamos con equipos sólidos que además apuestan por la educación de sus usuarios para el mundo futuro", comentaron los fundadores.

Asimismo, explican que se está viendo el nacimiento de cada vez más métodos de pago: nuevas startups, players internacionales que entran a la región y cada día se vuelve más complejo gestionar los pagos para una compañía grande en Latinoamérica.

"También notamos que la aceptación es mala en la región y no mejora. Ahí vemos que soluciones como la de Yuno son muy importantes para el progreso del ecosistema de pagos y para el comercio online", suman.

De cara a lo que viene, Nuñez afirma que "van a crecer demasiado en los próximos 12 y 24 meses": "Continuaremos expandiendo nuestro equipo y sumando clientes enormes que tengan ganas de trabajar con nosotros. Los vamos a ayudar a solucionar uno de los problemas más importantes que tienen: solución de pagos en línea con todos los métodos de pagos disponibles y con el resguardo de no ser víctimas de la ciberseguridad ni del fraude".