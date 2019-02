¿Necesitás un plomero, un gasista o un albañil?: esta app argentina te ayuda a conseguir los mejores de tu zona

Los cofundadores de Home Solutions le contaron a iProUP los detalles de su emprendimiento que busca resolver cualquier reparación en el hogar

Cuando se rompe un caño o hay que reparar algo en la casa, el problema recién empieza. Hay que conseguir un profesional que sea confiable, de calidad y, además, lo antes posible. Eso es lo que intenta resolver Home Solution, la plataforma que, como su nombre lo indica, permite encontrar soluciones para el hogar de manera online.

Jorge Huck, uno de sus fundadores, se mudó en múltiples ocasiones y en todas ellas se encontró con el mismo problema: al moverse de barrio perdía a su albañil o electricista de confianza. Entonces se dio cuenta de que no existía una alternativa moderna para resolverlo.

Se reunió con Matias Celani, un joven perteneciente al mundo de las computadoras, pero con familia de albañiles que conocía la realidad por dentro. Así, en octubre de 2015 iniciaron juntos Home Solution.

"Esta es una propuesta que busca resolver el problema de no saber dónde encontrar un profesional recomendado y darle un espacio moderno a los trabajadores independientes para que lleguen a los clientes, alineándose con la forma en que hoy se suelen buscar estas soluciones", explica Huck.

"Encontramos un puente roto: de un lado, los profesionales promoviéndose con cartelería en la vía pública, en una revista barrial o por referencias; y, del otro, los clientes que buscan todo a través del celular. Entonces, buscamos reconstruir ese puente de comunicación para que los dos se conecten", agrega.

"Además, al tratarse de algo que no es muy glamoroso, sabíamos que había mucha falta de apoyo para los profesionales por el lado tecnológico y queríamos darles la oportunidad de entrar en el mundo digital, que ya estaba apareciendo para tantos otros ramos", completa Matías Celani, cofundador de la empresa.

La respuesta de la gente fue muy positiva y entre los usuarios cuentan con un 98% de calificaciones positivas.

"Creo que les estamos proveyendo una solución que valoran y, conforme pasa el tiempo, la base de expertos se va filtrando más, van quedando los mejores. Y los peores quedan rezagados o los retiramos de la plataforma, con lo cual todos los días tenemos una base más grande y más confiable", asegura Huck.

El funcionamiento de la página es muy sencillo. Simplemente se ingresa al sitio web y se inicia la consulta. La página le realiza al usuario una serie de preguntas relacionadas con sus necesidades: el servicio que requiere, el grado de urgencia con el que lo necesita, la zona geográfica en la que se ubica y los datos de contacto.

También se brinda un espacio para detallar brevemente el problema. Luego, el sistema busca los especialistas que coincidan con las necesidades del usuario por afinidad de servicios y área geográfica. Y recibirá hasta cuatro propuestas de diferentes especialistas.

"La consulta es aceptada por profesionales que ya están dispuestos a hacer el trabajo, a diferencia de otros sitios donde por ahí uno ve los datos de contacto, tiene que comunicarse uno por uno y ver si le responde en algún momento", explica Celani.

"Acá, estos cuatro profesionales te contestan porque están interesados en ese trabajo y, por ende, van a ser proactivos al respecto. Si pasás tu número de teléfono te van a llamar y además están los datos disponibles para que vos te comuniques también", completa.

Además, el sistema permite buscar otros expertos en caso en caso de que los primeros mostrados superen el presupuesto.

El usuario que realiza la búsqueda puede ver el perfil de los especialistas que puede contratar, así como sus calificaciones. Y los trabajadores pueden obtener sellos según su trabajo:

- "Profesional verificado", que se otorga cuando envía voluntariamente toda la identificación que lo respalde para que sea chequeada por Home Solution.

- "Profesional confiable", el cual se logra tras realizar un test online que mide la propensión al robo y al abuso en ocasión de trabajo

- "Mistery Shopper", que lo entrega un equipo de usuarios que evalúa al profesional en muchas más dimensiones que las habituales y envía el reporte a Home Solution.

"Esto es un perfil como el de Linkedin donde ellos ponen toda la información, pero con la diferencia de que nosotros la chequeamos", asegura Huck.

"Creemos que las soluciones a los problemas del hogar la dan los mejores profesionales. La tecnología sola no puede arreglar un problema en el baño, por eso ponemos mucho énfasis en el chequeo de los datos, en los sellos y en las calificaciones, para que cuando encuentren a alguien sea bueno de verdad", agrega Celani.

Tras utilizar el servicio, el usuario puede calificar al prestador del servicio en diferentes aspectos, como tarifa, el profesionalismo, la puntualidad y la presentación. Eso es muy importante según los dos emprendedores, ya que uno de los objetivos de Home Solution es ayudar al especialista a vincularse de una manera distinta con sus clientes.

Así lo explica Huck: "Para nosotros, siempre fue muy importante intervenir en el sector aportando soluciones, ayudando a los profesionales, integrándolos desde lo tecnológico, pero también acostumbrándolos a nuevas formas de promoverse.

"Por eso, también tratamos de capacitarlos en lo que es marketing personal y de servicios, seguridad e higiene y trato con los clientes, porque a partir de ahora, con estas nuevas herramientas, el anonimato, la atomización del mercado y la informalidad ya no corren más. Queremos que puedan insertarse en el futuro de la forma menos traumática", se explaya.

Por su parte, Celani remarca: "Les damos muchos consejos para aggiornarlos en el mundo tecnológico, les hacemos hincapié en contestar en tiempos que tal vez no eran los que acostumbraban o a presentarse de una manera que por ahí no era la que tenían usualmente, ponemos mucho énfasis en ayudar al profesional".

Hacia el futuro, el objetivo según Huck es ambicioso: "Apuntamos a toda Latinoamérica. hoy estamos en Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú y Colombia. Pero queremos tomar toda la región desde Estados Unidos para abajo, en la que existe la misma problemática, y convertirnos en la plataforma número uno para resolver cualquier problema relativo al hogar".