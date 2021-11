Adiós a los problemas para estacionar en Buenos Aires: lanzan la guía de garages más grande de Buenos Aires

Se trata de Epark, una plataforma de reserva de estacionamientos creada por un joven ruso enamorado de la Argentina. Todos los detalles la propuesta

Los problemas para estacionar en la Ciudad de Buenos Aires se hicieron cada vez más frecuentes en el transcurso de los últimos años a partir del crecimiento exponencial del parque automotor.

Con el objetivo de encontrar una solución a este inconveniente Maxim Miranov, un joven ruso de 41 años, diseñó Epark, una aplicación que contiene la guía de estacionamientos más grande de Buenos Aires y sirve para reservar un lugar para dejar estacionado cualquier vehículo.

En diálogo con iProUP, Miranov contó quién es, a qué se dedica y cómo surgió la posibilidad de crear este emprendimiento que tiene como misión intentar ayudar a mejorar la calidad de vida de miles de personas en CABA.

El origen

Miranov nació en Rusia hace 41 años aunque vive en la Argentina desde 2008. "Sin embargo, frecuentemente estoy viajando a Madrid, donde trabajo como profesor permanentemente", le cuenta a iProUP.

El joven tiene un MBA y un doctorado en Finanzas de la Universidad de Chicago. Además, trabajó en un fondo de inversión como Director de Inversiones en el área de media y Telecom.

"En 2009 empecé a trabajar como profesor de finanzas en IE Business School, en Madrid. Acá en Buenos Aires he trabajado como profesor visitante en UTDT y de la Universidad de San Andrés. Y ahora me encuentro desarrollando este proyecto que me tiene muy entusiasmado por su potencial", resalta.

¿Qué es Epark.online?

"Epark.online es una app para reservar estacionamiento. Ofrecemos un sistema "Win-Win" para conductores y dueños de garajes", destaca el joven.

Y añade: "Ayudamos a los clientes a encontrar lugar para su auto sin dar vueltas y además ofrecemos numerosos descuentos y a los garage a vender sus cocheras".

Cuenta que el eslogan del proyecto es "Pagá menos con Epark". "Básicamente la tarea principal de Epark.online es agregar información sobre los precios y acerca de la disponibilidad de los diferentes lugares y así, ofrecer información completa a los clientes", resalta.

El nacimiento de la idea

Miranov comenta que el proyecto nació en un viaje a los Estados Unidos. "Tuve la oportunidad de reservar lugares a buen precio, sin dar vueltas y sin esperar. Entonces los garajes reciben ganancias garantizadas y el usuario más comodidad. Es una buena herramienta para garajes que no están cerca de avenidas grandes. Entonces pensé que sería buena idea hacer algo similar en Argentina", apunta.

Según el emprendedor, "hoy en día reservamos hoteles, taxis, comidas, etc, a través de aplicaciones, entonces por qué no hacer lo mismo con estacionamientos".

Epark ya funciona y tiene la guía más completa de estacionamientos de CABA

"Empezamos a desarrollar Epark.online en 2018. Tratamos de lanzar dos veces, en fines de 2019 y en marzo de 2021. Pero por la pandemia y las restricciones a circulación decidimos esperar un poco. Hoy la app ya está lista para salir al mercado", resalta

Miranov forma parte de un grupo de y cofundadores del cual forma parte. A partir del bajo perfil de sus compañeros, este joven ruso suele dar un paso al frente y precisar de qué se trata el proyecto en soledad.

"Ya hay varias aplicaciones en el mercado similares, pero no iguales, lo que está bueno, ya que preferimos tener competencia porque sabemos que ofrecemos el mejor producto del mercado y nos vamos a diferenciar del resto", destaca al ser consultado por las diferenciales de la aplicación.

En ese sentido, explica que "por ahora no hay otras apps que le ofrecen descuento a los usuarios, además que la disponibilidad depende del día y de la hora".

Sin embargo, resalta que "hay momentos que los garajes no tienen espacio y no tiene manera de garantizar al cliente de encontrarlo".

Las quejas constantes de los estacionamientos son que algunos clientes reservan pero no terminan yendo o llegan tarde. En base a esta necesidad, la app ofrece:

Descuentos permanentes según días y franjas horarias . "Por ejemplo, si el dueño quiere atraer conductores que trabajan en la zona puede ofrecer un descuento del 30% por 12 horas a los conductores que entran entre las 9 y las 11 . Tenemos un sistema muy flexible y cada dueño puede elegir cualquier esquema de descuentos. Es parecido a los hoteles. El mismo hotel un fin de semana, durante el día laboral, en navidad y en Semana Santa por ejemplo, tienen un costo diferente. Entonces nosotros nos preguntamos ¿Por qué todavía tenemos precios fijos en los garajes?"

. "Por ejemplo, si el dueño quiere que trabajan en la zona puede ofrecer un por 12 horas a los conductores que entran entre las . Tenemos un y cada dueño puede elegir cualquier esquema de descuentos. Es parecido a los hoteles. El mismo hotel un fin de semana, durante el día laboral, en navidad y en Semana Santa por ejemplo, tienen un costo diferente. Entonces nosotros nos preguntamos ¿Por qué todavía tenemos precios fijos en los garajes?" Rebajas instantáneas . "Si el encargado ve que tiene muchos lugares vacíos , puede poner un descuento inmediato. Y enseguida todos los conductores que están buscando el estacionamiento ven que el precio bajó y reservan este garaje. Las personas siempre buscan la mejor oferta "

. "Si el encargado ve que tiene , puede poner un Y enseguida todos los conductores que están buscando el estacionamiento ven que el precio bajó y reservan este garaje. Las personas " Sistema de manejo de lugares disponibles . "Por ejemplo, en Palermo los fines de semana todos los garajes están llenos y los dueños no necesitan más clientes. En este caso no vamos a mostrar este estacionamiento en el mapa ya que no tiene disponibilidad. En otros días pueden ofrecer más cocheras , por el sector y con descuento. Vamos a ayudar a vender estos lugares vacíos "

. "Por ejemplo, en Palermo y los dueños no necesitan más clientes. En este caso no vamos a mostrar este estacionamiento en el mapa ya que no tiene disponibilidad. En otros días pueden , por el sector y con descuento. Vamos a ayudar a " Convenencia para conductores. Los clientes acceden a estacionamientos con importes más bajos que los que figuran en la lista de precios. El diferencial es que no tienen que quedarse dando vueltas por el barrio buscando un garaje disponible. En pocas palabras los conductores ahorran tiempo y dinero.

¿Cómo aprovechar la app?

Miranov cuenta que "para probar nuestra app ofrecemos a los conductores un cupón de $200 pesos para su primera reserva".

"Para los dueños ofrecemos 100 reservas sin costo. Nosotros nos hacemos cargo de todos los costos, como la cobranza. A su vez, por las primeras 100 reservas el dueño recibe el 100% del monto que cobramos de sus clientes. Después, nuestra comisión será de 9,9%", detalla.

Para poder desarrollar Epark, el proyecto demandó una inversión de u$s100.000.

Otros diferenciales

"Hay varias diferencias entre las aplicaciones actuales que pueden ser similares. Elegimos Argentina porque para mí es el mejor país del mundo. Viví y trabajé en Novosibirsk, Moscú, Chicago, Los Ángeles, Singapur, Londres, Barcelona, Madrid, Buenos Aires. Viajé mucho por Europa, los EEUU, Asia, y Latam", enumera.

"Mi educación y experiencia laboral me permiten vivir en cualquier país del mundo. Y con las diferentes experiencias y países, para mí, Argentina es el mejor país y es donde quiero que crezcan mis 5 hijos", destaca.

Maxim Miranov, ruso de 41 años y uno de los cofundadores de Epark

Miranov cuenta que el proyecto funcionará en un principio exclusivamente en Buenos Aires porque es la ciudad con más movimiento de la Argentina y está en constante crecimiento. "Pero después el objetivo es seguir expandiéndonos a otras ciudades del país y de Latinoamérica también", adelanta

Epark ya está en funcionamiento. "Ahora tenemos la información de precios actualizados y horarios de más de 1.300 estacionamientos en Buenos Aires. Tenemos la base de datos más grande en la ciudad. Si uno busca un estacionamiento, puede chequear los precios en la zona y elegir la mejor opción. Ahora cada día sumamos más estacionamientos a nuestro sistema de reservas", resalta con orgullo.

La app se puede descargar de forma gratuita en Google Play (para dispositivos Android) o en la App Store (para equipos Apple).

El modelo de negocios

Miranov precisa que ofrecen 100 reservas sin costo para cada estacionamiento. "Creemos que nuestra aplicación es la mejor del mercado y efectivamente pagamos a los estacionamientos para que la prueben (nosotros pagamos los costos de cobranza y demás ). Después, cobramos 9.9% de comisión para las reservas que realizamos", remarca.

"Yo he enseñado finanzas corporativas en varias escuelas top de negocios, durante 17 años. Y lo que le digo a mis alumnos es que no se puede proyectar ninguna cifra de facturación durante el primer año de lanzamiento de un IT start-up. Sin embargo si lanzamos bien, podemos proyectar en algunos meses ingresos para 2023", comenta.

Miranov subraya que "ahora estamos agregando estacionamientos que permitan reservar el lugar antes de llegar".

"Muchos tienen mala experiencia con otras apps y es un problema para nosotros generar credibilidad, ya que no quieren probar otra app porque ya piensan que todas son iguales y la experiencia siempre ha sido negativa. Pero nosotros mostramos cómo funciona la nuestra, evidenciamos todos los beneficios y simplicidad de uso, y ya sumamos varios dueños. Después, cuando pasemos esta etapa, empezamos con conductores", resalta.

En la página Epark.online los desarrolladores incluyeron un apartado con muchas respuestas a preguntas frecuentes y los videos instructivos de cómo usar la app Epark.online.

"Después, la intención es seguir con Córdoba, Bariloche, provincia de Buenos Aires, otras ciudades de Argentina y Latinoamérica", concluye Miranov.