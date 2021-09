Ualá ficha a Manu Ginobili: el escolta de la "generación dorada" entra como inversor al unicornio

Se trata del histórico basquetbolista Manu Ginobili, el cual se suma a la fintech motivado por el fin de trabajar por la inclusión financiera.

Ualá, la empresa que días atrás se convirtió en el décimo unicornio argentino, anunció otra bomba que acrecentaría su negocio aún más

Y es que el histórico basquetbolista Emanuel ‘Manu’ Ginóbili, uno de los mejores deportistas de la historia del país, se incorpora como inversor de la fintech, motivado por la misión de expandir los servicios financieros de la misma por toda América Latina.

Amante de las nuevas tecnologías, Ginóbili posee un interés particular por sumarse a emprendimientos innovadores de alto impacto. En ese sentido, el crecimiento exponencial de Ualá sumado a su propósito de ampliar el acceso a los servicios financieros acercaron al mismo a la firma fundada por Pierpaolo Barbieri.

El histórico basquetbolista Manu Ginobili se suma como inversor en Ualá. Imagén: Pierpaolo Barbieri Twitter

Con un talento surgido en un club de barrio de Bahía Blanca y que continuó con marcado éxito en la NBA, Ginóbili se retiró del básquetbol profesional en 2018 con la convicción de seguir formando parte de equipos motivados por causas con impacto social.

"Sigo de cerca el crecimiento de Ualá y me entusiasma sumarme como inversor a una empresa que apuesta por la inclusión financiera en Argentina y ahora también en México. Comparto la misión y el compromiso, convencido de que podré aportar valor para seguir trabajando por la inclusión y la educación financiera", remarcó el deportista sobre su llegada a los servicios de la compañía.

Por su parte, Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá aseguró que "es un gran honor para todo nuestro equipo contar con el apoyo de Manu. Para nosotros es más que un inversor; siempre ha sido un referente: por su compromiso con la excelencia, el trabajo en equipo y su increíble carrera profesional. En lo personal es un gran orgullo aprender de él".

Es un GRAN honor contarles que @manuginobili se suma a @uala_arg como inversor. Pero Manu es más: es un referente de esfuerzo, equipo, y excelencia. Desde Argentina para el mundo. Nos llena de orgullo que apueste por esta revolución de inclusión. Y para mí es un sueño. Gracias! pic.twitter.com/MI2U7ktpdf — Pierpaolo Barbieri (@pbarbieri) September 9, 2021

A casi cuatro años de su lanzamiento en la Argentina y a menos de un año de haber desembarcado con éxito en el mercado mexicano, Ualá se consolidó como un ecosistema financiero que permite acceder a una tarjeta internacional gratuita Mastercard, realizar pagos online, acceder a préstamos personales, cuotificar consumos e invertir en fondos comunes de inversión. El ecosistema se completa con Ualá Bis, una plataforma que permite cobrar productos y/o servicios a través de un link de pago y mPOS.

Con un staff que supera los 1.000 colaboradores, la fintech alcanzó una valuación de 2.450 millones de dólares luego de una ronda de inversión Serie D por 350 millones de dólares en agosto de 2021 que la posicionó en el status de unicornio. El apoyo de Manu Ginóbili junto a otros grandes inversores que confiaron en Ualá desde su nacimiento confirma su potencial de crecimiento y la fortaleza de su equipo de trabajo.

En el universo de las fintech, Ualá ofrece un ecosistema financiero con una experiencia innovadora: integrada, segura, 100% digital y fácil de usar. Fue lanzada en Argentina en octubre de 2017.

Ualá, el decimo unicornio argentino

Recientemente, la startup se coronó como el decimo unicornio argentino tras cerrar una exitosa ronda de inversiones, en la que recibió el aporte de reconocidas firmas como SoftBank Latin America Fund y Tencent.

"Nos llena de orgullo anunciar la ronda de inversión privada más grande que ha recibido una empresa argentina. Una ronda que afianza el camino de esta revolución que lanzamos hace menos de 4 años y hoy ya es regional. Es una inversión en el talento latino para resolver problemas latinos. Nuestra misión es simple, pero difícil: trabajamos para llevar los servicios financieros de América Latina al siglo XXI", dijo Barbieri.

De esta manera la compañía alcanzó una valuación de 2.450 millones de dólares y se sumó al selecto grupo integrado por Mercado Libre, Mural, Auth0, Vercel, Aleph , Globant, OLX y Despegar y la minera de criptomonedas Bitfarms, que alcanzó ese status en agosto pasado.

"Nuestros están enfocados en las personas que menos tienen, en aquellos que el sistema financiero tradicional excluyó", manifestó Barbieri en la ronda de prensa donde presentó los resultados de la inversión.

Capitales recibidos a lo largo del tiempo:

USD150M en Serie C liderada por SoftBank Latin America Fund y Tencent con la participación de Endeavor Catalyst y otros inversores existentes como fondos administrados por Goldman Sachs Asset Management, Soros Fund Management LLC, Monashees, Ribbit Capital, y Jefferies LLC (noviembre de 2019).

Tencent realizó una inversión inicial en abril de 2019 de un monto no público.

USD34M en Serie B liderada por fondos administrados por Goldman Sachs Asset Management con participación de Ribbit Capital y Monashees (septiembre de 2018).

USD10M en Serie A liderada por Soros Fund Management LLC, junto con Jefferies LLC, Point72 Ventures, Greyhound Capital y el emprendedor Kevin Ryan, entre otros (enero de 2018).

El futuro del ecosistema fintech: Open banking

Consultado por iProUP, el fundador de Ualá explicó que un gran paso para el sector sería la implementación de la portabilidad bancaria, lo cual, fomentaría la competencia y permitiría la reducción de costos.

"Tenemos que cumplir con las regulaciones del Banco Central, que prevé y permite la interoperabilidad del sistema para CBU y CVU", manifestó Barbieri, quien además destacó que la regulación vigente en la Argentina está entre las mejores del mundo para poder fomentar las transferencias inmediatas.

"Solamente hay que cumplirlas y no hay que poner trabas malintencionadas y tendenciosas para evitar que la gente disponga de su dinero. Las personas tienen que poder enviarlo a donde quieran, sean cuentas bancarias o virtuales. Y a mí me pone muy triste cada vez que veo límites que no son compatibles con la regulación de las CVU en Argentina", lamentó.

Además el referente de Ualá cuestionó qué los bancos comparten solamente "con sus amigos de MODO" los saldos de las cuentas y no lo hagand e igual manera con fintechs como Mercado Pago o su compañía.

"Está claro que lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, si yo puedo ver el saldo de Ualá en Mercado Pago, Mercado Pago podrá originar un crédito con más información. Nosotros estamos dispuestos a compartir esa información. Y de esta manera todos podremos tener acceso a esa información que brindaría la portabilidad financiera y que nos permitiría competir mejor. Argentina lo necesita porque con el Open banking podemos hacer que la historia financiera y crediticia se expanda. Eso quiere decir menor costo para dar créditos y mejor competencia. Es lo mismo que ocurrió en la industria telefónica con la portabilidad", completó.