¿Estás a tiempo?: cuál es la edad "típica" para fundar un unicornio

Entre las startups valoradas en u$s1,000 millones en los últimos 15 años, la edad promedio de los fundadores cuando iniciaron sus empresas era de 34 años

La noción de emprendedor tecnológico veinteañero se ha magnificado tanto que llega a preocupar. En realidad, las empresas más exitosas son más comúnmente fundadas por personas de 30 años o más.

Entre las startups valoradas en u$s1,000 millones o más creadas en los últimos 15 años, la edad promedio de los fundadores cuando iniciaron sus empresas era de 34 años, según una investigación en un nuevo libro llamado Super Founders: What Data Reveals About Billion-Dollar Startups (en español sería algo como: "lo que los datos revelan sobre las startups de u$s1,000 millones").

Este hallazgo evidencia nuevamente que los líderes con cierta experiencia aportan ventajas, dijo Ali Tamaseb, autor y socio de la firma de capital de riesgo DCVC. "Hay, de hecho, muchos fundadores exitosos de startups de miles de millones de dólares que están en sus veinte años", escribió Tamaseb en el libro, "pero la mayoría no". Su conclusión es que la edad no importa.

El perfil de un próspero fundador del sector tecnológico en la mente de muchos se distorsiona por algunos casos atípicos. Steve Jobs tenía 21 años cuando cofundó Apple. Bill Gates y Mark Zuckerberg tenían 19 años cuando abandonaron la Universidad de Harvard para iniciar sus empresas. A menudo se pasa por alto que Jeff Bezos y Elon Musk, los dos hombres más ricos de la industria tecnológica, tenían 30 años cuando fundaron sus negocios más exitosos.

Un estudio ampliamente citado hace tres años en "American Economic Review: Insights" destruyó la popular percepción de que los mejores emprendedores de Silicon Valley son todos jóvenes que abandonaron la universidad. Los investigadores hallaron que la edad promedio de un exitoso fundador de startups era de 45 años. Los autores del artículo definieron el éxito basándose principalmente en el crecimiento en lugar de la valoración y compilaron una lista de las 1,700 empresas estadounidenses de más rápido crecimiento.

"Las personas muy talentosas harán grandes cosas incluso de jóvenes", dijo el autor principal, Pierre Azoulay, profesor de Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology. "Eso no significa que no van a mejorar las cosas cuando sean mayores". Señaló que el mayor éxito de Apple, su iPhone, se dio cuando Jobs tenía 52 años.

Sin embargo, el mito sobre la juventud ha persistido. Entonces, Tamaseb tuvo una visión más limitada del éxito que refleja la obsesión del mundo de los negocios con las startups unicornio y examinó varios factores, incluida la edad. Su grupo está limitado a unas 200 empresas. Si bien ese grupo de fundadores se inclina hacia una década más joven que el promedio del estudio anterior, muestra que los principales empresarios a menudo se basan en experiencia previa en sus carreras.

Por ejemplo, el fundador de Zoom Video Communications Inc., Eric Yuan, comenzó a los 41 años, después de retirarse de un cargo sénior en Cisco Systems Inc. Jan Koum, cofundador de WhatsApp, pensó en esta aplicación de mensajería a los 32 años, después de una década como ingeniero en Yahoo.

Los fundadores de las unicornio de salud y biotecnología son en promedio mayores que los de otros tipos de startups, dijo Tamaseb. El mayor del grupo es Philip Greenberg, que tenía 68 años cuando inició Juno Therapeutics, que luego fue comprada por Celgene Corp. por u$s9,000 millones.