Es una startup bien argentina, lanzará más de 90 satélites y te cuenta todos los sectores que festejan la iniciativa

Gracias a inteligencia artificial y las imágenes propias de hasta un metro de resolución, brinda soluciones que permiten optimizar la toma de decisiones

Seguimiento de cosechas, control de riego, conteo de árboles, estimación de variables biofísicas, monitoreo de la producción y clasificación del uso de la tierra son algunos de los desafíos a los que se enfrentan los sectores agrícolas y forestales.

Gracias al desarrollo de inteligencia artificial (IA) y de las imágenes de hasta un metro de resolución -que obtiene de su propia constelación de satélites-, la empresa argentina Satellogic brinda soluciones que permiten optimizar la toma de decisiones a un valor muy competitivo.

Fundada en 2010, la oficina central de Satellogic y su equipo de I+D se encuentran en Buenos Aires. Las actividades de ensamblaje, integración y testeo se desarrollan en Montevideo, y otras divisiones incluyen un centro especializado en el ámbito de la inteligencia artificial y tecnología de datos ubicado en Barcelona, España.

También dispone de un equipo de desarrollo de productos en Tel Aviv, Israel; y una oficina de desarrollo de negocios en Miami, EE.UU. La sede más reciente de la empresa localizada en Beijing, China, focalizará sus esfuerzos en la personalización exclusiva de constelaciones, servicios de datos y aplicaciones industriales.

El 15 de enero, la firma anunció un acuerdo de servicios para lanzamientos múltiples con China Great Wall Industry Corporation (CGWIC). La compañía asiática llevará al espacio 90 microsatélites de la empresa desde su base en Taiyuan.

El primer lanzamiento -planificado para el último cuatrimestre del año en un cohete Long March 6 (LM-6)-, pondrá 13 nuevos dispositivos en órbita, según informó Satellogic a iProUP.

La flota de microsatélites incluidos en el marco de este acuerdo formará una constelación para la observación de la Tierra que tendrá la capacidad de proporcionar semanalmente imágenes de un metro de resolución de todo el planeta, reduciendo drásticamente el costo de los servicios de análisis geoespacial de alta frecuencia.

"Estamos orgullosos de seguir desarrollando nuestra exitosa relación de trabajo con Satellogic", dijo GAO Ruofei, Vicepresidente Ejecutivo de CGWIC. Y completó: "La constelación de Satellogic iniciará una nueva era de observación de la Tierra, al igual que el LM-6 abrirá nuevas oportunidades para la industria espacial a nivel mundial".

Marco Bressan, Head of Solutions and Chief Data Scientist de Satellogic, dialogó con iProUP sobre su balance de 2018 y sus planes para 2019.

- ¿Para qué sirve y quiénes utilizan información satelital?

Te puede interesar Startup argentina lanzará 90 satélites: qué sectores festejan el plan Satellogic

- Nuestro compromiso con el cliente parte de entender y analizar cuáles son sus necesidades y brindarle nuestra experiencia junto con las capacidades técnicas para solucionar sus desafíos.

A través de la tecnología que utilizamos hoy es posible acceder a información y analizarla para solucionar problemas a tiempo, tomar mejores decisiones y alcanzar los objetivos de producción.

Por ejemplo, un agricultor puede optimizar su producción tomando decisiones de manera anticipada en el uso del fertilizante y el riego o el control de plagas.Y, de esta manera, lograr mejores rindes y optimizar sus recursos.

A su vez, una empresa forestal puede monitorear extensas áreas y sus especies de forma personalizada, realizar inventarios, delimitación del terreno y clasificación del suelo utilizando información precisa y confiable.

También es posible analizar el uso de la tierra, cambios en la vegetación, monitoreo de infraestructura y cumplimiento de las regulaciones medioambientales.

La información automatizada que proporciona Satellogic mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial le da a las empresas la posibilidad de obtener datos a gran escala, con mayor frecuencia, precisión y a menor costo que las operaciones tradicionales.

Esto se ve reflejado en una mejora del costo por hectárea que termina pagando el productor.

- ¿Cómo está conformada la cartera de clientes?

- ¿En qué etapa del plan de negocios se encuentran?

Te puede interesar Ganan con la crisis: los coworkings, con ocupación récord en Argentina

- Nuestro plan consiste en lanzar más satélites en los próximos años, lo que nos permitirá proveer soluciones adicionales cada vez más innovadoras que requieren de una mayor frecuencia de las imágenes que se obtienen.

- ¿Cómo aplican la inteligencia artificial a los datos que recogen sus satélites?

Las imágenes satelitales contienen respuestas a una serie de preguntas que son muy relevantes para los sectores para los que trabajamos: ¿qué ha cambiado la última semana? ¿Se ha modificado la red de carreteras? ¿Cuáles cultivos están creciendo en esa región y en qué etapa de crecimiento se encuentran? ¿Cuál ha sido el impacto exacto de un determinado evento?

Sería imposible responder a todas estas preguntas realizando este trabajo de forma manual, ya que sería muy costoso y más aún en las grandes superficies donde sería imposible lograrlo.

En Satellogic contamos con tecnología de última generación para extraer información de imágenes satelitales y otras fuentes de datos que se pueden utilizar para responder a estas preguntas de manera totalmente automatizada y en una escala más amplia, abarcando todo el planeta.

- ¿Cuál es el mercado al que van a enfocarse en 2019?

- Las soluciones que brindamos se focalizan puntualmente en la industria agrícola, forestal, energía, seguros y demás aplicaciones del área civil de los gobiernos, como la cartografía y el monitoreo ambiental.

- ¿Quiénes son los principales consumidores de información de origen satelital?

- La utilización principal que se le da a la observación de la tierra a través de los satélites, más allá del uso en el área de defensa, son las funcionalidades ambientales y las aplicaciones en la industria agrícola, además del monitoreo de la infraestructura de la energía, la cartografía, la respuesta a las catástrofes, entre otros usos.

- ¿Son más baratos los satélites de Satellogic?

Te puede interesar Estas tendencias cambiarán la manera de trabajar en 2019

- Los satélites que fabricamos son líderes en relación precio-calidad, ya que gracias al innovador diseño y la tecnología de avanzada que utilizamos podemos desarrollar imágenes de alta calidad -de un metro de resolución- en equipos más pequeños y livianos a un costo mucho menor que la competencia.

Esto es lo que hace que lanzar una constelación de decenas o -eventualmente- cientos de satélites no sea inaccesible.

- ¿Quiénes son sus competidores?

- Satellogic es la primera empresa de análisis geoespacial verticalmente integrada. Nuestros competidores en el área de la generación de datos son Planet y Digital Globe, y existen otras compañías más pequeñas que compiten con nosotros en el área analítica.

- ¿Cómo cerraron 2018 en comparación con 2017? ¿Cuántos satélites tienen en órbita y proyectan lanzar en 2019?

- Satellogic comenzó su actividad comercial vendiendo soluciones analíticas geoespaciales en 2018. Actualmente, contamos con alrededor de una docena de clientes y con 5 satélites en órbita. Planeamos lanzar al menos 16 más en 2019.

- ¿Cómo evalúan la situación económica de la Argentina y en cuánto afecta a sus planes?

- Nuestro negocio pertenece a un mercado de escala global que se encuentra en continuo crecimiento debido a que las nuevas tecnologías permiten desarrollar soluciones que antes no eran posibles.

No estamos limitados a una región o país, por lo que afortunadamente no nos afecta la situación económica de una nación específica.

Contamos con oficinas en ciudades de seis países: Buenos Aires, Montevideo, Barcelona, Tel Aviv, San Francisco y Beijing.

De esta manera, Satellogic potenciará las soluciones que brinda a escala global orientadas a optimizar la toma de decisiones para una amplia variedad de industrias, incluyendo agricultura, forestación, energía, finanzas y seguros, entre otras, a un valor muy competitivo.

La cooperación entre ambas compañías marca otro hito en la industria: será la primera vez que un cohete de la nueva generación Long March proporcionará servicios de lanzamiento para clientes internacionales.

CGWIC ha transportado con éxito el primer prototipo (Cubesat), como así también cinco microsatélites de la empresa. Según los términos de un convenio previo, la empresa asiática pondrá en órbita otros tres dispositivos en 2019, mientras que el primer lanzamiento de uno de los cohetes LM-6 bajo este acuerdo elevará a 19 el número total de satélites comerciales en órbita de Satellogic.