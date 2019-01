Estas tendencias cambiarán la manera de trabajar durante este año

Para que puedas adaptarte a los nuevos tiempos y no quedarte atrás, te contamos cuáles son las tendencias que van a cambiar la forma de trabajar el 2019

Cuando comienza el año, surgen muchas preguntas sobre cómo serán las tendencias que más sobresaldrán durante los meses siguientes.

En el caso de los emprendedores y empresarios, muchas de las dudas tienen que ver con la forma en que se trabajará a lo largo de ese nuevo año



Para responder a los cuestionamientos de las tendencias que prevalecerán en el mercado laboral este 2019, Diario de Emprendedores conversó con Regus, un proveedor global de espacios de trabajo con presencia en varios países del mundo.



Tendencias que cambiarán la manera de trabajar en 2019:



1- Un horario más flexible



Llegar al trabajo a las nueve de la mañana y marcharse a las seis de la tarde es imprescindible en multitud de puestos laborales, aunque cada vez son más las empresas que apuestan por la flexibilidad horaria.



Además, son muchos los profesionales que quieren escoger y decidir por ellos mismos cuándo prefieren dedicarse a sus tareas, ya sea empezando a las ocho de la mañana o a las once de la noche.



Lo importante, en muchos casos, no es la hora a la que se llevan a cabo las labores profesionales, sino la calidad del trabajo realizado.



Cabe destacar, asimismo, que la flexibilidad horaria mejora la conciliación laboral y resulta de gran ayuda para las personas que tienen hijos pequeños.



2- Las nuevas tecnologías



Implantar las nuevas tecnologías en el terreno laboral es, según el equipo de Regus, un factor muy importante tanto para los empleados como para los emprendedores que buscan captar y retener talento.



3- La creatividad



Hoy en día la inmensa mayoría de empresarios y emprendedores buscan incorporar a sus equipos personas que puedan adoptar un pensamiento creativo que permita salir de la zona de confort y hacer cosas nuevas.



4- Tener en cuenta los espacios flexibles



Los espacios flexibles han crecido a un ritmo de un 200 % durante los últimos cinco años. Algo que no es de extrañar debido a que favorecen las sinergias, ayudan al emprendedor a encontrar socios y nuevas ideas de negocio y promueven el pensamiento innovador.



5- Cambios en la forma de entender la productividad



Las empresas se han dado cuenta de que pasar ocho horas sentado en una mesa cinco días a la semana no tiene porque ser sinónimo de productividad.



Las nuevas tecnologías están haciendo que se mida más la valía de un profesional en función de los resultados que es capaz de obtener, independientemente de cómo, cuándo o dónde decida hacer su trabajo.