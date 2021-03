Prepara a los chicos para los "trabajos del futuro": conocé la plataforma que quiere revolucionar la educación

El modelo de esta compañía tuvo que transformarse por la pandemia: la obligó a romper barreras y desarrollar nuevas soluciones innovadoras.

Preparar a los chicos para los "trabajos del futuro" es una tarea indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad. En un contexto donde las habilidades tecnológicas son un claro camino hacia un desarrollo profesional atractivo, comenzaron a surgir distintas iniciativas que se proponen a revolucionar la forma de enseñar.

Una de ellas es Educabot, una propuesta que nació ya hace varios años con la idea de llevar la robótica y la programación a las escuelas. Con esa excusa, esta empresa busca que los más chicos aprendan a programar y que sea algo más divertido e intuitivo.

Pero con la pandemia, los proyectos se frenaron. ¿Cómo enseñar robótica sin la presencialidad? Otra vez, la respuesta fue la tecnología.

"Obviamente, con la pandemia este proyecto que es muy presencial no se pudo llevar adelante como nosotros esperábamos. Pero en el camino descubrimos otros problemas que tenían que ver con la transformación digital de la escuelas; muchos colegios no tenían tecnología suficiente para gestionar la educación a distancia, contrataban una empresa para que les hiciera la comunicación, otra empresa para que les de robótica a distancia, otra empresa para la facturación de los alumnos, otra para las videollamadas", asegura Matías Scovotto, CEO de Educabot.

Y agrega: "Ahí vimos una oportunidad de un proyecto que en verdad habíamos planeado para mucho más adelante, pero que tuvimos que nticipar y que fue crear una suite de aplicaciones para acompañar a la escuela en la transformación digital".

En este sentido, la firma creó un sistema que permite que las instituciones concentren todas sus necesidades en una sola plataforma y que tanto los docentes, como los alumnos y padres tengan una única cuenta con la que pueden acceder a las videollamadas, a la corrección de las tareas, al pago de la cuota y, por supuesto, a aprender robótica y programación.

"La verdad es que tuvimos muy buena aceptación sobre todo porque pudimos pensarla e ir trabajándola con los docentes en este contexto que es atípico", reflexiona Scovotto.

"Esto también nos permitió regionalizarnos mucho más fácil. Empezamos a trabajar con partner de editoriales que tal vez no tenían una plataforma digital para sus escuelas pero sí tenían mucho contenido y nosotros les creamos una biblioteca de recursos para convertir sus textos a digital; de esa manera, los docentes no tienen que hacer su planificación de cero sino que tienen una biblioteca con un montón de actividades para asignarle a sus alumnos y que incluso pueden intervenir", añade.

Una herramienta completa

La suite de aplicaciones busca que el docente pueda realizar la planificación integral de las clases a través de una misma plataforma:

dejar actividades programadas con anticipación y asignarles una fecha de entrega

armar tareas con cuestionarios online

calificar las actividades y hacer comentarios de devolución

recibir consultas personalizadas y responder dudas sobre cada actividad mediante un chat, avisos de revisión

posibilidad de crear documentos colaborativos, entre otras funciones .

Además, permite realizar videollamadas en vivo, ilimitadas y protegidas, almacenar archivos sin límite en la nube, registrar las calificaciones y asistencias para poder ver el resumen de progreso de cada alumno y salas virtuales específicas para aprender programación y robótica.

Desde su lanzamiento en abril, las aplicaciones de Educabot sumaron 70.000 usuarios, entre directivos, docentes y alumnos de primaria y secundaria. Son instituciones educativas de varios puntos de la Argentina y de países como Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú.

Educabot plantea su monetización en base a tres planes:

Inicial : "Tenemos un plan gratuito en el que quisimos un poco equiparar las cosas. Incluye usuarios y videollamadas ilimitadas así como herramientas de corrección o de gestión".

: "Tenemos un plan gratuito en el que quisimos un poco equiparar las cosas. Incluye usuarios y videollamadas ilimitadas así como herramientas de corrección o de gestión". Avanzado : "Cuesta 10 ARS por alumno, por mes. Permite grabar los exámenes y las clases, que quedan guardadas automáticamente sin necesidad de que el docente las descargue y las suba".

: "Cuesta 10 ARS por alumno, por mes. Permite grabar los exámenes y las clases, que quedan guardadas automáticamente sin necesidad de que el docente las descargue y las suba". Transformación: "Está vinculado a la comunicación y la administración. Posee módulos de boletines, comunicaciones, cobranzas, legajos y asistencias".

Por supuesto, trabajar temas de robótica a la distancia no fue nada fácil. "Es un desafío enorme pero también nos dio una oportunidad tremenda porque trabajamos muy fuerte en el desarrollo de software y de nuevas funcionalidades que quizás en otro momento nunca se hubiesen pensado", asegura el emprendedor.

"Con estas nuevas posibilidades, la plataforma le permite al docente que está en su casa ir viendo cómo programan los alumnos en tiempo real. Técnicamente no existía esta función y, de hecho, hoy no existe ninguna otra empresa en el mundo que lo haga", dice Scovotti y agrega: "como empresa nacional poder tener desarrollos que no existen en ninguna otra empresa del mundo nos da mucho orgullo".

Desarrollo futuro

Mientras trabajan en la nueva suite de aplicaciones para las escuelas, Educabot sigue apostando fuerte a su principal objetivo: la educación en robótica y el emprendedorismo en los más chicos.

"Es muy importante porque hoy la tecnología moldea nuestras vidas; de repente una aplicación nueva que sale cambia la forma de pedir comida, de comprar, entre otras cosas. Por eso es muy importante entender ese mundo y para eso hay que trabajar mucho lo que es la ciudadanía digital y en saber cómo se crea la tecnología", asevera Scovotti.

Además, agrega: "nosotros decimos que es como aprender a leer y escribir". "Aprender a leer es usar la tecnología pero aprender a escribir es aprender a codear y en ese sentido luchamos para que más cada vez más gente conozca eso. No porque todos tengan que ser programadores sino que al menos tengan la posibilidad de conocerlo y saber si les gusta o no", remarca.

"Otro punto importante tiene que ver con la salida laboral y con los puestos de trabajo que se van creando en tecnología y que no se llegan a cubrir", continúa. "Como país tenemos una necesidad de posicionarnos y creo que la tecnología es lo que nos va a ayudar también a pararnos frente a otras potencias", agrega.

Según Scovotti, "hay un montón de habilidades blandas y características que tienen que ver con el trabajo en equipo, con competencias que se desarrollan en los proyectos".

"Obviamente no son únicas de la programación y la robótica pero una ventaja que tenemos es que es mucho más fácil desarrollarlas en materias nuevas no tan instaladas porque hay mucho camino por transitar. Entonces los ayudamos también a entender otra forma de pensar mucho más organizada, mucho más sistemática y eso es algo que los va a beneficiar para cualquier decisión que quieran tomar en su vida, lo van a empezar a pensar de otra manera", subraya.

Finalmente, el CEO asegura que parte de su éxito tiene que ver también con promover los valores del emprendedor: "el emprendedorismo tiene que ver con eso, con la pasión que uno le pone a su trabajo porque le gusta". "Sabemos que lo que estamos haciendo impacta en el futuro de los chicos y de lo que pueden hacer toda su vida", concluye.