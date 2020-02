Ventajas competitivas: según Oracle, la IA le permite a las empresas obtener ganancias un 80% más rápido

Una investigación de Oracle destaca cómo las organizaciones aprovechan las tecnologías para mejorar finanzas y operaciones buscando ventajas competitivas

Una investigación global de Oracle destaca cómo las organizaciones están aprovechando las tecnologías emergentes para mejorar las finanzas y operaciones de cara a obtener una ventaja competitiva.

Las organizaciones que están adoptando la Inteligencia Artificial (IA) y otras tecnologías emergentes en finanzas y operaciones están aumentando sus beneficios anuales un 80% más rápido, según un nuevo estudio de Enterprise Strategy Group y Oracle.

El estudio global "Emerging Technologies: The competitive edge for finance and operations" surgió de encuestar a 700 líderes de finanzas y operaciones en 13 países. Según el reporte las tecnologías emergentes (IA, Internet of Things, blockchain, digital assistants) han rebasado el punto de inflexión de la adopción, superando las expectativas y generando una ventaja competitiva significativa para las organizaciones, informó America-retail.

IA y asistentes digitales mejoran la exactitud y la eficiencia en las finanzas

Las organizaciones que adoptan tecnologías emergentes para el área de finanzas están experimentando beneficios mucho mayores de lo previsto:

-Los errores en las organizaciones financieras se han reducido una media del 37%.

-El 72% de las organizaciones que usan IA logran una mejor comprensión del rendimiento general del negocio.

-El 83% de los ejecutivos cree que IA automatizará por completo los procesos de cierre financiero en los próximos cinco años.

-Los asistentes digitales incrementan la productividad en un 36% y aceleran el análisis financiero en un 38%.

IA, IoT y Blockchain impulsan cadenas de suministro más receptivas

Estas tecnologías ayudan a las organizaciones a mejorar la exactitud, la velocidad y el conocimiento de las operaciones y la cadena de suministro, y los encuestados esperan lograr un valor de negocio adicional a medida que las aplicaciones blockchain se tornan convencionales.

-Las organizaciones que utilizan IA en sus cadenas de suministro han experimentado una reducción media en la realización de los pedidos en 6,7 días hábiles.

-La aplicación de datos de IoT a los procesos de la cadena de suministro ayuda a las organizaciones a reducir los errores de cumplimiento en una media del 26%.

-IA está ayudando a las organizaciones a reducir los errores de cumplimiento en un 25%, los desabastecimientos en un 30% y el tiempo de inactividad de fabricación en un 26%.

-Las organizaciones que usan asistentes digitales en sus cadenas de suministro han incrementado la productividad de los empleados un 28% y la velocidad de análisis un 26%.

-El 87% de las organizaciones que usan blockchain han logrado o excedido las expectativas de ROI; el 82% espera ver un valor comercial significativo en el próximo año.

-El 78% de los ejecutivos cree que la capacidad de verificar la monitorización de la cadena de suministro con blockchain reducirá los incidentes de fraude en su cadena de suministro en un 50% o más en los próximos cinco años.

-El 68% de los encuestados ve una mayor inteligencia de negocios como una ventaja clave de la tecnología emergente en las operaciones de la cadena de suministro.

La tecnología emergente equivale a ventaja competitiva

La gran mayoría de las organizaciones han adoptado ahora tecnologías emergentes y los early adopters (aquellos que usan tres o más soluciones) están viendo el mayor beneficio y tienen más probabilidades de superar a sus competidores.

-Las tecnologías emergentes se han generalizado y el 84% de las organizaciones están utilizando al menos una de estas tecnologías (IA, IoT, blockchain, digital assistants) en producción.

-El 82% de las organizaciones que usan tres o más tecnologías emergentes están por delante de sus competidores, frente al 45% de las organizaciones que no usan ninguna.

-Las organizaciones que utilizan múltiples tecnologías emergentes tienen 9,5 veces más probabilidades de tener una exactitud financiera y operativa líder en el mercado.

-Las organizaciones tienen de 2 a 3 veces más probabilidades de comprar soluciones tecnológicas emergentes preconstruidas que de construirlas por su cuenta (el porcentaje varía dependiendo de la solución tecnológica).

-Casi todos los encuestados (91%) consideraron que las aplicaciones SaaS son un facilitador clave de la tecnología emergente.