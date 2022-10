Insólito: una tiktoker argentina suplicó ser "mantenida" porque "no le gusta trabajar"

El video de la joven generó críticas entre los usuarios de la plataforma, luego de que está se mostrará llorando en la grabación. De quién se trata

TikTok es la red social del momento gracias a la cantidad de videos de todo tipo que pueden encontrarse en la plataforma. A tal punto, que algunos la utilizan como un trabajo, para conseguir uno y hasta rechazarlo.

Ese último caso es el de Nahir Lorenzetti, una joven tiktokera argentina que se volvió viral tras realizar un particular pedido que grabó en su perfil.

La influencer, conocida por su apódo Nani Unu, exclamó en uno de sus últimos videos que no le gusta trabajar ya que considera su objetivo en la vida es "hacer otra cosa".

Inmediatamente, solicitó la ayuda de sus seguidores para que alguien la mantenga porque, al mismo tiempo, necesita de ingresos para mantener a sus dos hijas.

Nani Unu: la petición de la tiktoker

"Este es un llamado a la solidaridad, no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Siento que nací para otra cosa, no sé. Necesito una solución, es muy difícil todo esto", expresó la creadora de contenido entre lagrimas.

Nani Unu cortó el video sin mayor explicación, con la esperanza de que alguien la ayude en su situación.

El clip, que durá aproximadamente 20 segundos, superó los 38.000 comentarios y suma más de 15 millones de reproducciones y 1.200.000 de 'me gusta'.

"Somos dos amiga": la reacción de los usuarios

El vídeo, subido a TikTok el 3 de octubre, generó opiniones diversas una vez que se hizo viral, entre los usuarios de la aplicación e internet en general.

De esta manera, su perspectiva abrió un debate en la sección de comentarios.

Muchos criticaron a la creadora de contenido con comentarios como: "Es una broma verdad?", "Este es el futuro de la Argentina" o "Milennials descubren el trabajo".

Sin embargo, otros hasta se sintieron identificados: "Tan yo"; "Yo necesito lo mismo"; "0 ofendida, 100% identificada"; "Yo, cuando suena la alarma para ir al trabajo"; "Todos estamos en la misma lucha"; entre otros.

Algunos internautas tomaron con humor las opiniones de la tiktoker rosarina y solo bromearon sobre lo fácil que sería ser una persona mantenida.

Nahir Lorenzetti, la joven tiktokera que se volvió viral por querer ser "mantenida" para no trabajar

"Ay, yo", "somos dos, amiga", "si conseguis un viejito avísame que yo te ayudo, de última si no te gusta el turno mañana yo lo hago sin problema", "yo necesito lo mismo". "Hagamos un club. Somos una comunidad", "0 ofendida 100% identificada", "yo cuando suena la alarma para ir al trabajo", expresaban diversas reacciones.

Nani Unu: qué dijo la tiktoker tras volverse viral

Pocos días después de que el video se hiciera viral en las redes sociales, Nani Unu ("asadodefasouwu" en TikTok) reapareció en su cuenta para pedir que se deje de difundir el video sobre el cual, tras compartir su sentir, fue duramente criticada.

Según la tiktoker, apareció en "todos los noticieros", con los medios pidiendole entrevistas pero ella no sabe que decir.

Incluso, recibió una llamada de su madre bastante preocupada por su estado y por la tenencia de sus hijas.

"Me preguntan ¿cuál seria mi trabajo ideal? y no sé qué decir, no hay ninguno. Mi mamá está mandando mensajes que me van a sacar la tenencia de mis hijas, no es un chiste", aclamó.

Por el momento se desconoce el trasfondo detrás de este controversial TikTok, aunque Nani Unu subió varios vídeos más desde su última reacción al respecto.