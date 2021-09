Mal día para Alberto, bueno para "unicornios": Mercado Libre y Globant volvieron a subir en Wall Street

En una jornada compleja para el Gobierno, los papeles de los unicornios mantienen la buena senda en Nueva York. ¿Por qué sucede?

Luego de las PASO del domingo pasado, la sensación reinante del arribo de varios cambios dentro del Gobierno para cambiar la marcha y volver a seducir a los votantes finalmente se concretó en el transcurso de la tarde, cuando varios funcionarios pusieron a disposición del presidente Alberto Fernández la renuncia a sus cargos sobre la mesa.

Sin embargo, a diferencia de la difícil situación que atraviesan muchas empresas, existen algunos ejemplos de firmas nacidas en el país a las que cada día parece irles un poco mejor.

Dos de estos casos son Mercado Libre y Globant, dos unicornios que pese a las dificultades surgidas por la pandemia consiguieron pisar fuerte en la región y también en la bolsa de los Estados Unidos.

¿Por qué crece el valor de sus acciones? ¿Por la coyuntura política que atraviesa la Argentina -a partir del opaco desempeño del oficialismo en las PASO- que entusiasma a muchos inversores? ¿O por herramientas propias que valorizan aún más la marcha de ambas firmas?

Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders, le explica a iProUP que "en el último tiempo, Globant, hizo nuevos máximos de forma casi ininterrumpida salvo durante los últimos diez días".

"Mercado Libre, por su parte, intenta volver al nivel de los u$s2.000 por acción. Y lo va a lograr. Hay un bróker que le puso hoy u$s2.200 de objetivo. Está entre los u$s2.200, u$s2.500 y u$s2.100. En esa zona debería estar el promedio de los brókers", precisa.

Además, el especialista además enumeró las razones del avance de Mercado Libre, entre las cuáles no apareció ningún tipo de indicio respecto a que sean obra de la coyuntura interna de la Argentina.

La mayoría de los clientes de Globant son extranjeros y, por tal motivo, la coyuntura interna no la afecta, según los especialistas.

"¿Por qué sube MELI? Creo que lo está haciendo porque el e-commerce le está dando muchas alegrías a Mercado Libre. Pero el caballito de batalla, a mi parecer, está en la reducción de los costos ya que había tenido muchos gastos de expansión sobretodo en Brasil y México, sus dos principales mercados", destaca Neffa.

"Otro factor es Mercado Pago, la billetera virtual a la que le va a agregar funcionalidades, acuerdos, y obviamente dinámica hacia adelante para todo tipo de pagos y que sigue funcionando de maravillas. El mercado ve que va a monetizar -aunque ya lo quiso hacer- a futuro de manera exponencial. Por ese lado creo que Mercado Libre sigue siendo una alternativa. Es parte del Nasdaq 100 con lo cual le da otro status y está en el radar de los grandes fondos internacionales", destaca.

José Bano, gerente de Research y BI en invertirOnline.com, se suma a la charla con y analiza: "La verdad es que ninguna de las dos depende de la Argentina. Solo quizá por la mano de obra. Si vos te fijás el caso de Globant, son muy poquitos los clientes argentinos que tienen".

Y añade: "casi todos sus clientes son de afuera, y exportan casi todos. Fue fundada en la Argentina, emplea gente, etc, etc, pero no depende mucho su negocio de lo que suceda en el país. La podría afectar, quizá, la aparición de algún ‘impuesto raro’, pero no en su línea de ganancia o facturación porque facturan casi todo afuera", explicó.

Bano también se refiere a lo que sucede con el unicornio creado por Galperin: "Mercado Libre ya es bien regional, es decir, bien latinoamericano". "Argentina hoy por hoy es el tercer mercado en importancia. Brasil es por mucho el primero, México desplazó a la Argentina del segundo lugar. Así que depende obviamente del consumo y ese tipo de cosas, pero es recién Argentina el tercer mercado y tiene todavía toda la migración de los consumidores argentinos hacia esa plataforma online", remarcó.

El especialista de invertirOnline.com completa: "Con todo esto, sí puede ser afectada, como cualquier empresa, por supuesto, pero no me parece que para ninguna de las dos lo que pase con la situación política en la Argentina debería ser dramáticamente malo".

¿Siguen siendo una buena inversión?

Neffa considera que "ambos unicornios sí siguen siendo una buena opción para apostar y confiar en ellas".

"Se pueden incluir algunas otras firmas. Pero tanto Mercado Libre como Globant siguen siendo atractivas para mí en el mediano plazo", completa el director de Research for Traders.

Durante la pandemia el e-commerce experimentó un crecimiento exponencial y Mercado Libre se convirtió en el líder regional.

Dentro del Nasdaq, los papeles del gigante regional del e-commerce fundado por Marcos Galperin finalizaron la rueda con una suba de 1,77%, o 32,92 puntos, hasta situarse en los u$s1.889,26 cada uno.

En tanto, las acciones de Globant concluyeron la rueda con un avance de 0,76%, o 2,45 puntos, hasta los u$s 324,95 por papel.

En ese sentido, el economista Gustavo Ber le cuenta a iProUP que "ambos son papeles que despiertan interés entre los inversores que son percibidos como sólidas empresas, y con buenas perspectivas para sus negocios, y además menos asociado al riesgo local".

"En la medida que risk-on global siga vigente, en especial para las tecnológicas, son acciones que pueden seguir generando interés dado que continúan en etapa de fuerte crecimiento", añade Ber.

"Más allá del repunte del norte, los activos domésticos (que operan en el Merval) siguen más inclinados hacia una toma de ganancias, atentos a las señales políticas y en busca de consolidar de los niveles alcanzados tras la fuerte recuperación impulsada a partir de apuestas al ¨trade electoral¨", destaca el economista.

Por último, otro analista consultado, que prefirió no se ser nombrado, desliza que bajo ningún punto de vista lo que suceda con el arco político argentino puede llegar a influir actualmente en el avance o caída de alguna de las dos empresas. "Ya no son empresas argentinas, sino que son firmas globales y regionales", completa.