Insurtech, en problemas: Iúnigo no llega a 3.900 clientes y todo el sector, ni al 1% del mercado asegurador

A pesar de irrumpir con bombos y platillos, el sector representa, al menos por ahora, un porcentaje marginal del mercado total de seguros para autos

El segmento insurtech irrumpió con bombos y platillos, apalancado en promesas de mayor agilidad, rapidez y menores costos; siempre en contraposición con las aseguradoras tradicionales.

La posibilidad de contratar una póliza desde el celular, en pocos minutos y en apenas un par de clics, sin dudas es una propuesta atractiva para muchos usuarios; sin embargo, en la práctica aún no ha logrado consolidarse como un sector de peso dentro de un mercado dominado por firmas tradicionales.

En Argentina circulan 14 millones de automóviles, de los cuales más de 13 millones están asegurados. Al ser obligatorio por la Ley de Tránsito vigente, se trata del segmento que goza de la mayor tasa de contratación.

De ese total, las aseguradoras digitales han logrado capturar una porción marginal de usuarios, dejando a las claras que todavía queda mucho camino por recorrer.

En el marco de la Resolución SSN-219.2018 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), los controles de tránsito ahora aceptan cualquier tipo de comprobante digital, lo que hace que estas inspecciones sean más ágiles.

Esto significó un verdadero espaldarazo para el surgimiento de propuestas totalmente digitales, pero la realidad demuestra que, en la práctica, abrirse paso en el mercado no ha sido sencillo.

En total, son 11 las empresas las que se han sumado al nicho insurtech y el 50% de ellas opera con menos de 10 empleados, lo que da cuenta del estadío temprano del segmento.

Iúnigo, por caso, posee a la fecha alrededor de 3.900 clientes asegurados según fuentes consultadas por iProUP. La compañía dependiente de San Cristobal Seguros encaró una agresiva campaña de difusión desde su lanzamiento a mediados de 2018, pero no ha logrado expandirse más allá de su nicho. No obstante, desde la empresa aseguran que esa cifra asciende a 10.000, que tiene una buena tasa de crecimiento y objeta las críticas que recibe en las redes sociales por la calidad de su servicio.

@iunigoseguros se dice de ser una compañía simple y novedosa, pero hace 15 días que no me responden por un simple choque que tuvo mi auto y aún no recibo una respuesta!! Son un desastre!! uno como cliente lo único que hace es pagar y esperar un buen servicio del otro lado — Valen (@Valen088) 5 de abril de 2019

Hace dos semanas me dijeron que me iban a hacer un reembolso (nota de crédito) por haber dado de baja el servicio a principio del periodo, por los días no usados. Me piden todos los datos por [email protected] y nunca más noticias. Incluso dejaron de contestar el mail. De cuarta. — Matias Ariel (@matisan86) 26 de febrero de 2019

@iunigoseguros pésimo el servicio que brindan. Dos meses con problemas para abonar mi póliza y ahora se me vence el 7 y estando a 5 aún no me mandaron la cotización nueva. Llamé para abonar y tampoco tienen cuánto debo pagar. Encima no tienen un lugar físico donde quejarse. — Héctor K.Ozón (@hectorozon) 5 de febrero de 2019

El mismo panorama es compartido por el resto de las firmas del sector. Off the récord, fuentes consultadas advierten que los asegurados son muy pocos, por lo que, al menos por el momento, se ha optado por no revelar cifras oficiales. En total, no llegan al 1% de un mercado multimillonario.

Si bien el potencial de crecimiento es enorme, producto del avance de la digitalización en diversas industrias, los datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación confirman que los argentinos, en su gran mayoría, todavía prefieren opciones tradicionales.

Apuntar a la generaciòn "Millennial" es una oportunidad y un riesgo para estas compañías: por un lado, tienen todas las herramientas disponibles para captar a usuarios altamente digitalizados, acostumbrados ya a gestionar su vida desde apps.

Sin embargo, las nuevas tendencias de movilidad auguran un futuro en el que la venta de automóviles se contraiga en pos de opciones como el car sharing o el alquiler temporal de vehículos. Esto, potencialmente, tendrá un efecto negativo en la venta de seguros para automóviles.