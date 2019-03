Anticipo: el banco digital más grande de Brasil llega a la Argentina y hablan de "bomba" para el mercado fintech

Se trata de Nubank, que rápidamente se convirtió en el sexto emisor de tarjetas del mercado brasileño. Promete una competencia agresiva en el sector

La industria fintech en Argentina vive su momento de esplendor.

Con más de 130 empresas, un crecimiento de 110% y transacciones por u$s6.000 millones el año pasado, este sector -al que muchos conocen como el de bancos 100% digitales-, se prepara para seguir por este sendero alcista durante 2019.

Una de las razones de este repunte exponencial tiene que ver con el terreno fértil que esta actividad tiene para florecer: sólo el 48% de los argentinos está bancarizado. En otras palabras, una de cada dos personas son potenciales clientes que podrían sumarse a sus carteras.

Pero hay más, de los que sí lo están, una gran mayoría (70%) no utiliza servicios financieros con frecuencia, revelan fuentes del sector. Es decir, cobran su sueldo en una cuenta, pero rápidamente extraen sus fondos y no poseen ni siquiera una tarjeta de crédito.

Ante este escenario, no sorprende que empresas internacionales pongan la mira en el país y aprovechen el "boom fintech". Y una de ellas es nada menos que un "peso pesado" regional que, tras su rotundo éxito en Brasil, ultima detalles para su desembarco en la Argentina.

Su arribo será una verdadera "bomba" para el sector, ya que desplegará una propuesta agresiva que hará crecer la grieta entre los bancos tradicionales y digitales. Si bien los players de ambos bandos hablan de "complementariedad", lo cierto es que será una competencia más feroz.

En apenas unos días, según pudo confirmar iProUP, comenzará a operar un gigante cuyo crecimiento en el país vecino ya permite anticipar que se convertirá en el próximo unicornio de América Latina. Es decir, su valor de mercado superará los u$s1.000 millones. Y claro está, será una de las fintech más potentes de Argentina.

Va por todo

La estrategia para el desembarco en el país fue planeada minuciosamente. Nada quedó librado al azar.

Así, Nubank, el banco digital más grande fuera de Asia, promete "patear" el tablero fintech local. Según pudo saber iProUP, Rafael Soto, hasta hace poco CTO de Wenance (Chieff Tecnology Officer), será el encargado de comandarla.

Por ahora, el silencio forma parte del plan de la compañia: la orden que llegó de San Pablo es la de no hablar todavía con la prensa. En tanto, Desde la Cámara Argentina Fintech, en tanto, señalaron a este medio que no han mantenido "ningún contacto formal".

iProUP se comunicó con Kaszek Ventures, el fondo más importante de América Latina, creado por los ex Mercado Libre Hernán Kazah y Nicolás Szekasy. No sólo tienen a Nubank dentro de su portfolio, sino que además Szekasy es miembro del directorio de la fintech.

"No comments, lo único que podemos decir es no comments", remarcaron ante la insistencia de iProUP, en el marco del impulso que le darán al arribo de Nubank a la Argentina.

Las fuentes consultadas creen que seguirán la estrategia de expansión que ya desplegaron con NotCo, la alimenticia chilena que produce alimentos clonados con "inteligencia artificial" y que también llegará con sus productos a las góndolas de Jumbo en estas tierras.

En cuanto a Nubank, contará con el apoyo de la china Tencent –la quinta tecnológica más grande del planeta, por delante de Facebook– que desembolsó la friolera de u$s180 millones para quedarse con una parte de Nubank.

Esta inversión, la primera del holding asiático en Latinoamérica, disparó la valuación de mercado de Nubank hasta los u$s4.000 millones. Y forma parte de su plan de extender sus tentáculos en la región ante el crecimiento de varias startups tecnológicas.

Ante el silencio de los protagonistas, las fuentes consultadas señalan que, efectivamente, Soto ya no forma parte del equipo de Wenance, una de las fintech locales con mayor crecimiento y cartera de productos, que incluso incursionó en el mercado europeo.

Por lo pronto, Nubank está poniendo en en regla sus papeles para operar en el país. Como muestra, ya registró el dominio de Internet nubank.com.ar el 29 de enero, con la razón social "S.A. Nu Pagamentos" (similar a la que usa en Brasil) y la Clave de Identificación (CDI) número 50-87442707-9. Este conjunto de cifras es una especie de CUIT para extranjeros, necesario para dar de alta la dirección web en Nic.ar.

Si bien, como toda financiera de base tecnológica, competirá contra los bancos tradicionales, se prevé que el golpe más fuerte lo dará directamente sobre el mundo fintech.

"Un crédito como el que otorga la fintech Afluenta tiene un costo financiero muy alto, superior al 105%, contra el 80% anual del Banco Nación. En muchos casos bajo el pretexto de la inclusión financiera te 'matan' con la tasa", apunta un banquero a iProUP. Es por ello que el arribo de Nubank tornará más competitiva no sólo a la banca digital sino también a la tradicional.

Si se toma como referencia lo sucedido en Brasil, tardó muy pocos años en escalar al "top 6" como emisor de tarjetas de crédito, superando a entidades histróricas. ¿Cómo hizo? pateó el tablero saliendo a ofrecer con su "tarjeta morada" tasas más bajas que las vigentes en el mercado.

El éxito ha sido total: hasta hay lista de espera para ser cliente del banco digital. Con una apuesta agresiva, la Mastercard de Nubank proporciona en tierras verdeamarelhas una financiación que arranca en los 2,5% mensual, lo que llevó a las principales entidades de Brasil a tener que reducir el costo del dinero prestado.

Pero hay más, a los asalariados que tienen tan solo unos días dinero ocioso en sus cuentas, les abona una tasa, algo similar a lo hecho por Wilobank o Mercado Pago en Argentina.

Competencia feroz

Además de Nubank, este año llegarán otros bancos digitales, al tiempo que se irán consolidando los existentes. En este marco de competencia, los "tradicionales" comenzaron a ofrecer ventajas para evitar la fuga de clientes hacia los nuevos jugadores.

Entre los online, el lanzamiento más fuerte será el de Openbank, del Santander, que en España ya cuenta con un millón de clientes. Tal como diera cuenta iProUP, la operación estará en manos de Federico Procaccini, ex CEO de Google Argentina. Se espera que haga su debut en junio.

"Openbank es parte del proceso de transformación digital que vive Santander. Ofrecerá un día a día más simple, optimizará procesos internos y mejorará la experiencia de los clientes", indican desde la empresa a iProUP.

Ofrecerá caja de ahorro, tarjetas de créditos, préstamos e inversiones, entre otros servicios, que se lanzarán de manera escalonada a medida que vaya rodando Openbank.

Otro de los que utlima detalles para su debut es Rebanking, de Grupo Transatlántica, que lo hará de la mano de American Express, que también hará su incursión en el segmento fintech.

"Rebanking está pensado como una 'compañía de producto' que ofrece el servicio adecuado a la necesidad de cada persona", explica a iProUP Stefano Angeli, CEO de la entidad digital.

Propone otorgar beneficios a partir del comportamiento del cliente, gracias a una herramienta que combina información pública con la incidencia de su comportamiento financiero.

Naranja es otra de las que apostará fuertemente al segmento: entró en la comunidad digital con productos y servicios –propios y de terceros– para consolidar herramientas de cobro y alianzas que apunten a facilitar la vida cotidiana.

"No vamos a dejar de ser Naranja por incorporar una capa mucho más digital. Tenemos que basarnos en nuestro ADN, que son las personas", adelanta Gustavo Fazzio, director de Servicios Financieros de Naranja, a iProUP.

Hoy, cuenta con poco más de 1,1 millones de usuarios digitales activos por mes. También ofrece la App Naranja, un botón de pago para sitios de ecommerce y Naranja Pos, para que tiendas y profesionales acepten tarjetas de crédito.

Por el lado de los jugadores que ya están en la cancha aparece Wilobank, liderado por Eduardo Eurnekian, de Aeropuertos Argentina 2000 y Corporación América y Guillermo Francos, exdirector del Bapro. Ya acumula 26.000 clientes y espera terminar 2019 con 150.000.

"Vimos un espacio muy grande de inclusión, que no sólo tiene que ver con las nuevas generaciones como los millennials, sino también con quienes no encuentran en la banca la respuesta adecuada", afirma Francos a iProUP.

De esta forma, ofrece a los no bancarizados préstamos, tarjetas de créditos y cuentas en pesos y dólares, entre otros productos, además de la posibilidad de ingresar a operar por Internet en cualquier momento.

Otro de los que ya está operando es Brubank, de Juan Bruchou, expresidente del Citi, quien también propone una plataforma 100% digital y móvil. Ofrece a los interesados una caja de ahorro -en pesos y dólares-, plazo fijo, préstamo personal y la posibilidad de efectuar transferencias a cualquier banco tradicional.

Pero si hay algo en lo que quiere diferenciarse es en la buena experiencia de sus usuarios que, al fin y al cabo, serán lo que decidan el éxito de su plan de negocios. Así, se lanza al mercado junto con una tarjeta Visa contactless. Además, permite "cuotificar" las compras realizadas con débito.

Los bancos tradicionales también están desplegando su arsenal para no perder terreno ante las fintech. Y así lo seguirán haciendo, más aun ante la llegada de Nubank.

Uno de ellos es el Galicia: su producto Move ya cuenta con 120.000 usuarios. Ofrece el programa de fidelización Quiero! que permite acumular puntos a través de las compras con tarjeta.

ICBC también dice presente en la contienda. Para ello, ha potenciado su programa de beneficios ICBC Club, que se unificó recientemente con ICBC Store, su portal de ecommerce, para la compra de productos y el canje de puntos entre más de 20.000 artículos.

Por su parte, Itaú puso en marcha su plataforma web "Abrí tu cuenta", una solución integral a nivel regional que permite la apertura de una cuenta de forma 100% digital desde cualquier dispositivo móvil en cinco minutos.

De esta forma, sólo hay que completar información personal, subir una selfie y la foto del DNI. Luego, la entidad propone hasta cuatro conjuntos de productos según el perfil de cada cliente.

Entre los públicos, Banco Nación está en un proceso de expansión a través de la instalación de distintas Unidades de Negocios para aumentar la cobertura geográfica, fomentar el desarrollo financiero, facilitar el acceso a quienes recurren a sucursales tradicionales e incrementar la presencia institucional en centros urbanos con dependencias tecnológicas.

En cuanto a los programas de millas, Aerolíneas Argentinas relanzó su plan AR Plus, remplazando el acuerdo de exclusividad que poseía con el Galicia, para sumarse también a los de las tarjetas de Macro, Hipotecario, Nación, Provincia y Credicoop.

Latam tampoco se quedó atrás: se unió al BBVA Banco Francés para sumar los puntos de su programa de fidelización que promete mayores beneficios en pasajes aéreos.

Nubank sigue desarrollando su estrategia en silencio, pero promete hacer mucho ruido en el terreno fintech en los próximos días ante una fuerte competencia de los bancos digitales locales para consolidarse en el mercado. Para muchos, lo de ahora es la calma que antecede a la tormenta.