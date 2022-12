Mundial Qatar 2022: conocé el stand donde metes un gol y te llevas tu propio NFT

VISA montó un stand en Qatar donde a partir de un lector de movimientos, los fanáticos pueden meter goles y llevarse su propio NFT. Toda la info

El mundo de los NFT (Non Fungible Tokens) no para de crecer, de hecho mucha gente los adquiere como reserva porque al ser piezas digitales únicas especulan con que su valor se incrementará.

En los comienzos, los NFT se creaban a partir de referencias a elementos o momentos famosos, pero gracias a la tecnología blockchain y su mayor difusión, se generaron oportunidades para crear piezas digitales diferentes, más personalizadas.

En esta época y aprovechando el mundial, VISA montó un stand en Qatar donde a partir de un lector de movimientos, los fanáticos pueden meter un gol y llevarse su propio NFT. Es decir que cada hincha que pase por el espacio de la marca, puede llevarse su pieza digital.

La innovación se realiza a partir de una cancha LED digital equipada con tecnología de seguimiento que sirve para capturar y transformar sus jugadas en arte digital. Ello se convierte en un token digital que se le envía a los participantes por email como recuerdo.

Visa y un stand NFT EN Qatar

La idea es parte de la serie de NFT de VISA llamada Masters of Movement conformada por piezas de arte digital inspiradas en goles emblemáticos de cinco futbolistas legendarios transformados en NFT exclusivos.

En el caso de la Argentina, fue seleccionado el gol de Maxi Rodríguez en el partido contra México en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006™. También hay goles de Michael Owen (Inglaterra), Jared Borghetti (México), Tim Cahill (Australia) y Carli Lloyd (Estados Unidos).

El mundo NFT sigue expandiéndose en diferentes rubros

Estos tokens, que fusionan fútbol, arte y tecnología, captan los movimientos de los jugadores durante la jugada del gol y, con los datos de seguimiento, un algoritmo de arte produce visualizaciones en tiempo real del despliegue de la jugada.

El gol se exporta como una obra de arte digital dinámica, lista para ser acuñada como NFT. Ello funciona tanto para los goles oficiales mundialistas como con los goles que los hinchas aún están convirtiendo en el stand de VISA en Qatar.

Pero, ¿Qué son los NFT?

Las siglas corresponden a "Token No Fungible". Es decir, a diferencia de cada DAI, que siempre vale un dólar, cada NFT vale lo que el mercado indique que está dispuesto a pagar. Por eso son "no fungibles". En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario, los NFT:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Elon Musk)

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, expresó a iProUP que los NFT son la última tendencia cripto. Los describió como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

En este sentido, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, detalló que es la nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo".