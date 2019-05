En cuotas, sin interés y sin tarjeta: esta startup financia tus compras online aunque no tengas banco

"Disfrutá hoy y pagá después" es el lema de wipei, la iniciativa que incentiva el consumo ecommerce para los argentinos que no estén bancarizados.

A pesar de que las ventas en supermercados y shoppings caen mes a mes, el consumo online crece a a pasos acelerados. Uno de los ejemplos recientes de esto es el último Hot Sale, en el que se facturaron $8.512 millones.

De esta forma, el evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, creció 35,5% respecto del año anterior. En 72 horas se registraron 2 millones de transacciones y se comercializaron 3,5 millones de productos. Estas cifras demuestran el rol fundamental que el ecommerce ocupa en Argentina.

En este escenario, los emprendedores Javier y Juan Cruz Álvarez Wrobel crearon wipei, un medio de pago que puede ser utilizado por quienes no están bancarizados.

"El 70% de las personas, en nuestro país, no puede comprar online en cuotas porque no tiene forma de financiar sus gastos. La mitad de las personas no tiene cuenta bancaria y un 20% de los que tienen deciden –o no pueden– tener tarjeta de crédito", explica a iProUP el director y fundador de la empresa, Juan Cruz Álvarez Wrobel.

A la hora de realizar una compra en Internet, gran parte de los argentinos tienen que ahorrar o tomar un crédito en otra entidad y usar esos fondos para pagar. Para hacerle frente a esta problemática, estos emprendedores desarrollaron la primera herramienta en Latinoamérica que permite comprar online en cuotas y sin tarjeta de crédito.

Actualmente, y tras cumplirse tan solo dos meses de su lanzamiento oficial, dos tiendas de calzado ya aceptan el servicio de financiación de wipei: Viru Shoes y Pasotti. Además, en ninguno de estos sitios se aplica interés a los planes de pago.

Aunque todavía no dio los nombres, el director de esta fintech argentina confirma que próximamente 10 comercios de diferentes industrias (retail, indumentaria y turismo) integrarán este medio de pago a sus plataformas online.

¿Cómo es el proceso de compra?

Una vez que el usuario selecciona el producto que desea adquirir y pasa al formulario de pago, elige wipei como método y fija la cantidad de cuotas en las que decide abonar.

Puede cancelarlas a través de las redes de cobranzas Rapipago, Pago Fácil, Pago Mis Cuentas o, si tiene cuenta bancaria, por débito o transferencia. El límite de financiación es de $20.000 a repagar en hasta nueve cuotas mensuales, fijas y consecutivas.

"Para concretar la compra, los beneficiarios deberán completar un breve formulario para verificar sus datos personales y chequear su identidad", agrega Álvarez Wrobel.

Una particularidad de la herramienta es que en el mismo momento en el que el usuario elige la financiación puede chequear cuánto límite de dinero tiene disponible.

"Cuando hacés tu primera compra, creás una cuenta en wipei a la que podrás ingresar en cualquier momento para ver todos tus movimientos. De esta forma, cada persona tendrá un perfil en el que chequeará la cantidad de cuotas pagas y las que restan", informa el fundador de la empresa.

Para comerciantes

Según Álvarez Wrobel, quienes posean una tienda online puéden fácilmente integrar wipei como método de pago.

"El único requisito que tienen hoy los negocios para incorporar la herramienta es simplemente tener una página web", explicó Juan Cruz Álvarez Wrobel.

Según el directivo, los emprendimientos elijan a wipei como medio de pago en sus webs podrán "aumentar el tráfico debido a la inclusión de un nuevo segmento de usuarios, incrementar el ticket promedio gracias a la financiación y evitar el stock inmovilizado debido a la inmediatez de la transacción".

Además, desde la firma aseguran que se puede capitalizar hasta el 70% de los rechazos con tarjeta de crédito, ya que la herramienta trabaja con un algoritmo que determina, en el acto, la capacidad de pago real del usuario.

Para asegurar la protección de la transacción, esta fintech argentina opera con certificados SSL y bajo los estándares de seguridad de las principales entidades financieras.

En cuanto al modelo de negocios de wipei, el director de la plataforma aseguró que está basado en los acuerdos que realizan con los comercios.

"Quienes incorporen nuestro método de pago, podrán ofrecer cuotas sin interés debido a la flexibilidad que tenemos como empresa", agregó.

También, explicó que los negocios pagan una "pequeña comisión por el uso de plataforma y después pueden decidir o no, absorber el costo de financiamiento".

Lo que viene

En cuanto a planes futuros, Juan Cruz comentó que están trabajando en la implementación de un botón de pago para aquellos emprendimientos más pequeños que no pueden desarrollar un sitio de ecommerce.

De esta forma, podrán incorporar como método de pago wipei dentro de sus canales de venta que, por lo general, son las redes sociales.