Comprás bitcoin, invertís y te regalan fondos: la alianza entre dos gigantes para que ganes con las criptomonedas

Las plataformas de inversiones PrimeXBT y de intercambio de activos Paxful acaban de sellar una alianza que incluye interesantes beneficios para usuarios

"Siempre hay que comprar dólares", dice el viejo refrán argentino, en referencia a que, sin importar la cotización de la divisa estadounidense, en todo momento se preservarán los ahorros con esta estrategia.

Pero con las progresivas trabas a la compra de moneda extranjera, Bitcoin y otros criptoactivos ya son parte del botiquín financiero del ahorrista argentino. Se estima que ya hay más de 900.000 usuarios en el país que apuestan a este instrumento.

La tendencia se repite en el resto de Latinoamérica y existen cada vez más opciones para aprovechar las ventajas de las monedas digitales. Y Llegó la etapa de sofisticación de estos ahorristas: además de aprovechar la racha alcista de Bitcoin, también están viendo formas de rentabilizar sus fondos.

En este contexto, la plataforma de inversiones PrimeXBT y el exchange persona a persona (P2P) Paxful sellaron una alianza para permitir sacarle provecho a los activos digitales.

En qué consiste

"Nos aliamos para que los usuarios puedan comprar criptomonedas y usar los servicios que ofrece PrimeXBT. Y que puedan fondear sus cuentas en Bitcoin con más de 400 métodos de pago, como Mercado Pago, Ualá y Prex", afirma a iProUP Magdiela Rivas, gerente de Paxful Latinoamérica.

Iván Marchena, VP de operaciones para América Latina de PrimeXBT, indica a iProUP que "Paxful era el socio extratégico que necesitábamos para que los usuarios accedan a Bitcoin".

"Estábamos buscando una herramienta como rampa fiat-cripto. Nosotros damos herramientas para que la gente haga trading", señala Marchena, quien agrega que esos activos se pueden invertir en más de 50 mercados, incluyendo la Bolsa estadounidense.

Según Rivas, para esta alianza su empresa ofrece el servicio "kiosco", que permite a otras plataformas acceder a sus Interfaces de Programación de Aplicaciones (API), es decir, un protocolo de software para que ambas empresas se comuniquen de manera segura.

"PrimeXBT tiene acceso a todo el mercado de Paxful. Entonces, los usuarios de PrimeXBT pueden ir a fondear su cuenta con Bitcoin, eligiéndo un método de pago", agrega Rivas.

VP de operaciones para América Latina de PrimeXBT

Por su parte, Marchena afirma que no sólo se han "asociado sino también integrado", para que los argentinos puedan adquirir los bitcoins con los medios de pago que conocen. De esta forma, asegura, están "ayudando a la educación financiera y cripto, porque se va dando en la práctica y no sólo en la teoría".

Para incentivar a que más usuarios utilicen ambas plataformas, los directivos revelan a iProUP que están ofreciendo importantes beneficios para hacer rendir aún más sus fondos.

Según Rivas, en Paxful están realizando "una promoción especial para los usuarios de PrimeXBT : si hacen un trading de al menos 10 dólares en este mes de lanzamiento van a acceder un sorteo para ganar 1.500 dólares".

"Nuestro incentivo más grande es que todos los usuarios que están realizando depósitos a través de Paxful recibirán el 50% del monto: quien venga con 100 dólares, va a tener 150 para realizar trading", completa Marchena.

Ganar con Bitcoin

Rivas asegura que con Paxful se puede ganar con el "arbitraje", es decir, comprar con los métodos de pago que ofrezcan una mejor cotización y venderlos a quienes posean medios que brindan un precio más caro.

"Muchos precios en Paxful varían. Si compro con transferencia bancaria, consigo Bitcoin más barato que con Mercado Pago", ejemplifica la directiva.

Por su parte, Marchena afirma que PrimeXBT también brinda la posibilidad de arbitraje, pero además se puede ganar con el holding, es decir, mantener los depósitos y esperar una revaloración del Bitcoin.

"También te ofrecemos hacer trading y trading apalancado: la plataforma te brinda liquidez", señala. Es decir, se puede "apostar" al rendimiento de un activo por un monto mayor al capital con el que se cuenta, que actúa como garantía. Una especie de préstamo para obtener una rentabilidad mayor que con los fondos propios.

"Puede usar las criptomonedas de mayor capitalización del mercado, pero también le abrimos la puerta al mercado de divisas (Forex), índices como el Nasdaq, S&P500 y Dow Jones; commodities, metales preciosos, petróleo y gas. Tenemos un sinfín de activos con el que el operador puede conseguir beneficios", señala Marchena.

Asimismo, el ejecutivo afirma que también cuentan con "el módulo covesting y ofrecemos el copy-trading", en el que se replica la cartera de un usuario experimentado para "mantener en movimiento el dinero mientras se van educando financieramente".

Magdiela Rivas, gerente para Latinoamérica de Paxful

"Ves cuál es el beneficio que están obteniendo por el trading y podés copiar la estrategia de este operador en tu cuenta", completa Marchena, quien afirma que es un buen recurso para los latinoamericanos que "no tienen la cultura del ahorro".

Como se mencionó antes, en ambas plataformas también se pueden dejar guardados los bitcoins para esperar un repunte. Según los expertos, la divisa virtual seguirá en alza durante este año.

"Con las inversiones institucionales hay cada vez mayor interés. La gente que no creía tanto en Bitcoin ahora está poniéndole más atención. Cada vez más traders están diversificando su portafolio con cripto. Eso hará que el precio esté cada vez más estable y suba", señala Rivas.

Y agrega: "A raíz del coronavirus y la situación económica que vivimos, los usuarios están viendo cómo generar más ingresos. En Paxful podés invertir desde u$s3 y tenemos la vocación de educarlos porque hay mucha deseducación sobre cripto", afirma.

En esto último coincide Marchena y recomienda: "Do your own researh, hacé tu propia investigación. Revisá la trayectoria de las personas que están detrás de estas empresas en Google o Linkedin".

"Si apareció de la nada, es poco probable que tenga mucho conocimiento. Es mucho lo que pasa en redes: los influencers hablan de algo sólo porque es tendencia", lamenta.

El ejecutivo no lo duda: según su pronóstico, Bitcoin puede estar en u$s100.000 para fines de este año. Y cree que el fenómeno cripto no parará de crecer, tal como lo hizo Internet.

"En la web hubo una primera ola, que se derrumbó con la burbuja .com. Pero después vino la segunda y fue la que arrasó con la industria. Con Bitcoin ocurre lo mismo: vino la primera ola, en 2017 el precio se cayó. Y después comenzó nuevamente a retomar y hacerse más fuerte", concluye.