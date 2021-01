¿Qué pasará con Bitcoin?: este experto argentino analiza boom cripto y revela una forma de ganar monedas "gratis"

Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, analiza el presente de la divisa y presenta un interesante juego que reparte premios en Bitcoin

El bitcoin volvió a acariciar un nuevo récord y superó los u$s40.000 dólares esta semana, duplicando su valor en el último mes. La noticia sorprende a todos. O casi todos.

"El que está en Bitcoin, no por el precio sino porque cree que es un sistema disruptivo y que va a cambiar la forma de concebir cuándo una moneda es confiable o no, creemos que tiene que valer eso y mucho más", explica a iProUP Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG Bitcoin Argentina (que organiza todos los años Labitconf, la conferencia cripto más importante de la región) y cofundador de la Alianza Blockchain Iberoamérica.

Sin embargo, muchos todavía no se animan a ingresar en ese mundo. Para llevar la entrada a ese planeta a otro escenario, Andragnes creó Seed Pirates, un juego lanzado en la Argentina que reparte premios en Bitcoins.

Lo que viene en Cripto

Muchos se sorprendieron con el crecimiento del Bitcoin en el año de pandemia y en medio de múltiples crisis económicas a lo largo y a lo ancho del globo.

Según Andragnes, en ese contexto, la moneda digital puede ser un "comodín de acero" para protegerse ante la pérdida de valor de las monedas fiduciarias por la fuerte emisión que llevaron a cabo los gobiernos para paliar los estragos del coronavirus.

"Hoy uno puede decir que el Bitcoin es un salvavidas a esta situación y por eso se apreció. También puede ser que eso sea pasajero, que de acá a dos años la pandemia haya desaparecido y se haya absorbido el dinero impreso de más, como pasó en 2008. Entonces, queda el aprendizaje de por qué Bitcoin es un mejor sistema", analiza Andragnes.

Y completa: "A veces, la gente entra a este mundo por unas razones y se queda por otras. Eso hace que las bajadas nunca sean más bajas que las anteriores, porque hay una nueva base de gente creyendo y que por eso no los vende, entonces hay una base más sólida de gente que entendió y eso lo hace más confiable y estable", explica.

Además, Andragnes asegura que la región tiene un gran potencial al ser un caso de uso de las criptomonedas. "Cuando se habla de Bitcoin en muchas partes del mundo hay que explicar la inflación o que el banco podría quedarse con tu plata, cosas que en Argentina no tenés que explicar", ejemplifica.

Sin embargo, lamenta que "como latinoamericanos, en general somos más followers que leaders. Por eso, en 2013 armamos la ONG y empezamos a organizar conferencias: cualquiera puede ser el nuevo Mark Zuckerberg del Bitcoin porque no hay que pedirle permiso a nadie".

"Pero la verdad es que no termina pasando y todos terminan esperando a ver qué pasa en Estados Unidos o a ver qué millonario de afuera hace algo para replicarlo acá. Todas las personas importantes de Argentina podrían haber comprado Bitcoins y ser los nuevos multimillonarios del mundo, simplemente no supieron escuchar o no quisieron creer", lamenta.

Para Andragnes, Bitcoin puede valer mucho más por su modelo disruptivo

Según Andragnes, "lo que se está viendo ahora son todavía cantidades pequeñas de gente que puede darse cuenta de esto y de los millones de dólares que pueden migrar de depósitos en oro".

"Hoy, el valor de mercado de Bitcoin representa cerca del 6% del valor del oro, así que con que alguno de estos tenedores decida pasar tan sólo un 5% de sus tenencias de largo plazo tendríamos un indicador de suba potencial importante", anticipa.

Para el ecosistema Bitcoin, Andragnes asegura que conseguir compradores a largo plazo es fundamental, en lugar de gente que sólo intente generar una ganacia rápida.

"¿Qué significaría eso? En un sistema monetario en el que la emisión es escasa y se reduce cada vez más, si una persona entra la oferta se retrae a largo plazo, porque no los pone en el mercado para la venta. Entonces, cada vez hay menos bitcoins para salir a comprar y cada vez más gente queriendo entrar y más dinero fluyendo", explica.

Para quienes sí se animen a bucear en este mundo, Andragnes da un consejo muy claro: "A medida que pasa el tiempo hay más historia para entender, para ver que en realidad Bitcoin sigue ahí, que hubo bajadas y subidas, pero que es un fénix que revive cada vez. Ya se ha decretado su muerte más 100 veces y Bitcoin sigue ahí".

Búsqueda del criptotesoro

Así explica el presidente de la ONG su origen: "En Bitcoin hay una forma muy sencilla de hacer un backup de tus bitcoins. Nosotros le decimos semilla (seed) y son doce palabras que si las pones en el orden correcto te permite recuperar tus fondos".

Y agrega: "Seed Pirates es un juego en el que nosotros ponemos Bitcoins en una billetera y si vos descubrir sus doce palabras literalmente te robás los bitcoins".

El juego elige un acertijo para descubrir cada una de esas palabras. Las pruebas pueden ser de todo tipo: pistas a través de videos, interpretar un pentagrama para descubrir el nombre de una canción, unir puntos, completar un sudoku, resolver un juego de palabras, etc. El primero que resuelve los doce acertijos se lleva automáticamente los bitcoins.

"La verdad es que es muy divertido y en el inicio repartió más de 6.000 dólares. Ahora deberemos estar en más de u$s15.000", asegura Andragnes.

No solo familias, sino que también muchas empresas comenzaron a formar parte de la comunidad de este juego. Según su creador, uno de sus principales aciertos es la transparencia.

Seed Pirates se un juego de ingenio que permite hacerse de monedas

"Al contrario de una competencia de un programa de la TV que necesita de un escribano, acá el juego se autoaudita, porque no hay forma de sacar los Bitcoins sin esas doce palabras. Si las escribís te llevas los bitcoins y no hay discusión. El concepto es mostrar que se puede hacer un sistema auto auditable donde el premio está ahí a la vista", explica Andragnes y asegura: "Es muy lindo, simpático y divertido".

Así, cualquier usuario puede sumarse al boom de las criptomonedas de manera fácil, jugando en familia y, más allá de si se gana o no, aprender más sobre el nuevo dinero 4.0. Andragnes confía en que Bitcoin tiene cuerda para rato y seguirá revolucionando las finanzas.

"Si analizamos esto sistemáticamente vamos a tener la confianza de que no importa lo que pase, igual va a seguir. No nos importa por qué las personas entran; lo que importa es que se queden porque lo entendieron", concluye.