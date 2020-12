La inteligencia artificial decidirá si entrás a la oficina: el invento argentino que te adelanta la "nueva normalidad"

Tras casi cuatro décadas en el rubro alarmas, X-28 ahora ofrece soluciones de seguridad para empresas y organismos. Mirá cómo funciona su Panel Facial

Muchas compañías y startups coinciden en asegurar que la pandemia y sus consecuentes cuarentenas en todo el mundo tuvieron el inesperado efecto de acelerar los procesos tecnológicos. El cambio atraviesa a todos los sectores y existen pocas precisiones de cómo será el mundo luego del coronavirus.

Sin embargo, algunas empresas imaginan cómo será la "nueva normalidad" y el regreso seguro a los puestos de trabajo. Una de ellas es X-28, una firma que trabaja hace 36 años en el diseño de herramientas de seguridad y que se hizo famosa hace algunas décadas por sus alarmas para autos que indicaban mediante voz al conductor que estaba activada.

Pero la coyuntura actual la obligó a generar soluciones que respondieran a las nuevas necesidades. Y es que claro, la seguridad para ingresar a un lugar ya no se basará en si un visitante tiene permiso o no para entrar, sino que ahora se suma un nuevo factor: su estado de salud.

Ingreso seguro

Mientras muchos lugares del país entraron en la etapa de distanciamiento social y varias actividades comienzan a retomarse, el cuidado es fundamental para mantener controlada la situación sanitaria.

En este contexto, tomar la temperatura de quienes ingresan a una oficina ya se convirtió en una necesidad. En el caso de X-28 Alarmas, esa solución es el llamado "Panel Facial", una herramienta que no sólo verifica la identidad, sino también detecta si tiene fiebre y si está usando barbijo.

"Lo que hizo la pandemia es adelantar todo: el panel facial no era algo que hubiésemos pensado agregar en nuestro portfolio de productos este año, pero el coronavirus lo adelantó", asegura a iProUP Leandro Leone, miembro del departamento de soluciones de X-28 Alarmas, quien agrega que se trata de un artefacto " muy necesario y empezó a ser muy solicitado".

"Vos podés setear las características que quieras y en base a eso podemos abrir una puerta o un molinete, prender alguna luz roja o verde, emitir un sonido. Podemos hacer lo que querramos", agrega.

El trabajo no fue fácil. Crear nuevas soluciones requirió un esfuerzo que X-28 concretó puertas adentro.

"Siempre intentamos ser una solución integral. La ventaja de ser una empresa de producción nacional y de fabricar todos los productos nosotros es que podemos hacer muchas cosas a medida. Por eso decimos que no vendemos un producto sino una solución", asegura Leone.

Además, remarca: " Tenemos nuestro propio laboratorio, imprimimos modelos en impresoras 3D y los probamos, realizamos certificaciones y testeos. La verdad es que es muy completo el trabajo desde la idea principal del interesado hasta realmente tener el producto final y probado".

Aplicar esos nuevos productos implica también nuevos conocimientos para sus instaladores y, en ese sentido, la empresa intentó aprovechar las restricciones al máximo posible.

"Por suerte tuvimos la agilidad de adaptarnos y lo que hicimos fue capacitar a todos a la distancia", confía Leone, quien agrega: "El futuro de la videovigilancia llegó de manera prematura y se viene una era nueva, entonces nuestros agentes instaladores tenían que tener esta posibilidad".

Machine learning

Más allá de sus casi cuatro décadas en la fabricación de alarmas, X-28 comenzó hace dos años y medio a trabajar en la implementación de tecnologías como machine learning para mejorar sus productos y ampliar sus soluciones a otras industrias.

"Nuestro público prioritario solía ser una pequeña o mediana empresa y hoy empezamos a tener grandes instalaciones, como municipalidades, barrios cerrados o grandes empresas. Incluso, hemos tenido trabajos en Vaca Muerta", relata Leone.

Según Leone, "los lugares muy grandes requieren machine learning porque no me sirve ver una imagen nada más si no la analizo, ¿Qué es lo que analizo en esa imagen? Es algo que se llama metadato o algoritmo de la imagen".

"Si allí hay dos autos, dos bicicletas y 40 personas, en cuestión de milésimas estos dispositivos inteligentes pueden descifrar esa imagen de una manera que quizás ningún ser humano sería capaz y menos en ese tiempo", completa.

Machine Learning permite procesar imágenes de manera más veloz y completa que un ser humano

Además, el directivo remarca que su panel facial implementa estas innovaciones: "En menos de un segundo compila toda esa información y me muestra quién es la persona, si lleva tapaboca o si tiene o no temperatura".

X-28 también trabaja con dispositivos que no son exclusivamente de control de acceso y sobre los que también aplica conceptos como el machine learning.

"Uno de nuestros productos son las alarmas perimétricas, que se usan por ejemplo en los barrios privados. En esas imágenes se puede ver de todo: detecciones humanas, un cruce de línea, conteo de vehículos y personas, patentes, etcétera", indica Leone.

Y completa: "Gracias a la tecnología inteligente ahora podemos evitar sustos como los de un falso disparo; hoy como el sistema es inteligente detecta si el falso ruido fue causado por una persona, una bicicleta o un vehículo".

Además, remarca que "esto se podría usar en una zona peatonal para que el sistema me avise si pasa un vehículo. El cliente además puede setear todo para que le avise de la manera que prefiera: una luz, un mail, una foto enviada al celular, etc".

Para Leandro Leone el trabajo en X-28 dio un vuelco total gracias a la implementación de estas tecnologías. Lo dice con orgullo mientras concluye: "Estamos entusiasmados, trabajando y mejorando para estar a la vanguardia de toda la tecnología".