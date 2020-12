La industria turística, ¿puede salvar el año?: conocé la nueva tecnológica que promete revitalizar el sector

La compañía asegura que su sistema permite tanto a los operadores turísticos como a los hoteles aprovechar oportunidades de cara a 2021

Con las fronteras cerradas y confinamientos a lo largo y a lo ancho del globo, la industria turística fue una de las más afectadas por la pandemia del coronavirus. Dicen que en las crisis la palabra "adaptarse" es clave. Así lo hizo Hotelmize, la startup que aplica las técnicas de la industria financiera a la turística, ayudando a tour operadores y agencias de viajes a optimizar y aumentar sus beneficios.

Así lo explica a iProUP Cristobal Reali, Director para Latinoamérica de Hotelmize: "Tanto las reservas hoteleras como las acciones son assets que tienen las mismas características, es decir: el precio está fijado por la oferta y la demanda y su volatilidad es muy grande. Entonces encontramos una oportunidad excelente para aportarle un valor agregado a una industria que tiene márgenes muy pequeños de ganancia y que ya venía con grandes dificultades más allá del Covid".

¿Cómo funciona la herramienta?

"Nuestro proceso funciona sobre las reservas existentes de nuestros clientes, es decir que generamos revenue extra sobre lo que ya tienen vendido, maximizando los beneficios, sin necesidad de realizar una acción adicional por parte de nuestros clientes y, lo que es más importante aún, es que es sin riesgo alguno para la operación en destino", asegura Reali.

Y agrega: "Uno de los grandes problemas que encontramos en la industria es que los procesos de integración son largos y tediosos, es por ello que Hotelmize desarrolló un proceso de integración muy sencillo, ya que el 90% del mismo está de nuestro lado, nosotros adaptamos nuestra tecnología a la del cliente. En general la integración con nuestra tecnología no lleva más de tres semanas para un solo desarrollador, algo mínimo para los tiempos actuales".

¿Qué herramientas utiliza Hotelmize?

Hotelmize se vale de herramientas como inteligencia artificial, Big Data y Machine Learning para aplicar la lógica propia del mundo financiero al del turismo. Una de las novedades de Hotelmize es "Virtual contractor", un contratador virtual que le permite a los operadores turísticos trabajar sin limitación geográfica.

"Con esta herramienta vos podes contratar un hotel en Malasia sin necesidad de tener un contacto allí para generar un mejor convenio", explica Reali.

Y añade: "Todo esto es gracias a nuestros sistemas basados en inteligencia artificial, porque nuestros sistemas de demanda nos permiten saber cuáles son los los hoteles o destinos dentro de cada país que van a tener mayor demanda en un periodo de tiempo. Nuestro sistema lo que hace es tomar la reserva hoy y espera hasta que la demanda y el precio suban y en ese momento se la disponibiliza al agente de viajes para que la pueda ofrecer al público al mismo precio, al mismo valor de mercado pero con una ganancia mucho, mucho mayor. Esto es como si trabajaras una acción a largo plazo".

¿Cuáles son los beneficios para el viajero?

Hotelmize ofrece beneficios no sólo para sus clientes de la industria sino también para el viajero: "Imaginate que vos tenías una reserva en un hotel, en una habitación estándar con vista a la ciudad. Esa reserva pasa por nuestro proceso y lo que hace es mejorar la habitación por una de lujo con vista al mar y vos no tenés que pagar nada adicional y encima la empresa turística generó un extra profit sobre esa operación", explica.

¿Cómo le afectó la pandemia a Hotelmize y cómo logró sortear estos tiempos de pandemia?

Hotelmize logró adaptar su know how a los tiempos de coronavirus y a las nuevas barreras planteadas por la pandemia. "Para nosotros se generó una oportunidad muy grande a partir del Covid porque las empresas empezaron a estar más abiertas a nuevas propuestas y a nuevas tecnologías y a sacar el mayor rédito posible de todo lo que tenían porque claro, empezó una avalancha de cancelaciones, las reservas a futuro eran pocas y se hizo difícil subsistir. De hecho hay muchas empresas que quedaron en el camino lamentablemente y aquellas que no se adapten a las nuevas tecnologías se les va a complicar salir adelante", asegura Reali.

Este tipo de trabajo que tiene en cuenta el largo plazo es clave si se tiene en cuenta el contexto de la pandemia: "Hoy, como está la industria, sobre todo en Latinoamérica que tiene economías débiles, este tipo de soluciones hace que las empresas que están tan afectadas puedan salir adelante en un proceso que no les requiere a ellos ningún trabajo porque todo está completamente automatizado", asegura el ejecutivo.

"Además, nuestro modelo de negocio es totalmente innovador porque es win-win, es decir, nosotros cobramos una porción de lo que obtenemos, pero si no obtenemos nada no tienen que pagar nada, no hay inversión del lado de la empresa, no hay necesidad de poner ningún dólar arriba de nada", asegura. En total, cada reserva que trabaja Hotelmize genera alrededor de un 35% de ganancia extra.

Según Cristóbal Reali, el escenario que irrumpió en el mundo con la llegada del Covid-19 les permitió expandirse en un mercado que está en emergencia y que necesita adaptarse a las nuevas tecnologías: "Esto permitió que los que toman las decisiones en las empresas más importantes entiendan que hoy tener Hotelmize o utilizar este tipo de tecnologías es un nuevo estándar en la industria y que es algo totalmente necesario porque el que no lo tenga va a quedar afuera de la competencia".

En ese sentido, Reali asegura que este tiempo fue visto por Hotelmize como una oportunidad para invertir en desarrollo de producto y soluciones innovadoras. Hoy, la startup tiene oficinas en Israel, donde está la casa matriz, en Bangkok, Londres, Palma de Mallorca y Buenos Aires.

"El camino no fue fácil pero en el último año duplicamos nuestra base de clientes. Hoy tenemos más de 55 alrededor del mundo y crecimos en un 300% en las reservas que monitoreamos a nivel global: hoy estamos monitoreando alrededor de 8.5 billones de dólares en valor bruto en reservas a nivel global", confirma el director para Latinoamérica de Hotelmize.

En tiempos de pandemia, su trabajo recibió varios empujes. "Fue maravilloso que en marzo de este año –en plena pandemia, cuando todo estaba colapsado– el grupo Alibaba de China se sumó como inversor en Hotelmize porque entendieron que nuestro sistema era único, innovador y totalmente necesario para la industria en ese momento y que iba a ser necesario para poder empezar de nuevo", dice con orgullo Cristobal Reali.

La startup también fue seleccionada por la UNWTO, el área de turismo de las Naciones Unidas, como una de las empresas más importantes e innovadoras para la salida de la industria turística de la crisis del COVID. Además Phocuswright los eligió como una de las 25 startups más importantes de la industria.

¿Cómo será el futuro después de la pandemia en Argentina y en el mundo?

En relación a la Argentina, Reali asegura que "no es fácil tener una agencia de viajes aquí, pero es un sector que siempre le encuentra la vuelta con mucho empuje y estoy seguro de que más allá de todos los impedimentos que hay hoy, el argentino es muy resiliente, sabe cómo salir adelante a pesar de todas las dificultades que tienen y creo que vamos a salir bien parados. Nos va a llevar un tiempito pero vamos a salir adelante".

El futuro de cara a la pandemia es incierto pero desde Hotelmize ven la situación como un trampolín: "La realidad es que uno tiene que adaptarse a vivir la situación en la que está y desde ese lado creo que vamos a poder empezar a viajar a medida que las restricciones vayan bajando, yo calculo que para mediados del año que viene vamos a tener una reactivación fuerte de la industria", vaticina Reali

Y completa: "Va a llevar tiempo que vuelva a los niveles anteriores pero la recuperación va a ser relativamente rápida porque la gente, después de tanto aislamiento, va a querer volver a viajar de inmediato. No poder salir a ningún lado hace que –como las leyes de Newton– se ejerza la exacta fuerza contraria a lo que uno está recibiendo. Entonces nosotros vemos que el 2021 va a ser un gran año".

¿Qué mensaje le darías a los emprendedores?

Yo les diría lo siguiente: si bien estamos en una pandemia las crisis son siempre una oportunidad para entrar con cosas nuevas que marquen la diferencia, así que creo que es el momento de lanzarse porque todos están abiertos a las nuevas ideas, a escuchar, así que es el momento de lanzarse y de ir por todo.