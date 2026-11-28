La CEO de ARK Invest analizó a los líderes de la inteligencia artificial, anticipó cambios en el software y rechazó los pronósticos más extremos

Cathie Wood critica a Anthropic por alarmismo sobre la IA y predice escasez de mano de obra, no despidos masivos.

ARK Invest apuesta por la computación orbital de SpaceX AI y anticipa un "SaaS-ocalipsis" en el software tradicional.

Cathie Wood de ARK Invest ve a OpenAI y Anthropic liderando la competencia en IA, superando a Google Gemini.

La competencia por la inteligencia artificial tiene protagonistas definidos para Cathie Wood, CEO de ARK Invest: OpenAI y Anthropic concentran la atención, mientras Gemini, de Alphabet, matriz de Google, queda detrás.

En su pódcast In The Know, la inversora examinó el avance de los laboratorios y las apuestas que podrían modificar tanto la infraestructura tecnológica como el negocio tradicional del software.

Su lectura combina preferencia por los desarrolladores de modelos avanzados con una visión optimista sobre la computación orbital, además de un rechazo a los pronósticos más pesimistas sobre empleo y seguridad.

OpenAI y Anthropic se llevan el protagonismo en IA

Wood considera que OpenAI y Anthropic marcaron el ritmo de la industria, al punto de que ARK Invest espera que ambas compañías mantengan el desempeño conseguido hasta ahora en el mercado.

La inversora sostuvo que las dos empresas "han tenido un éxito increíble" y agregó que, desde la perspectiva de su gestora, "seguirán teniéndolo" durante la próxima etapa de desarrollo tecnológico.

Al comparar competidores, Wood ubicó a Gemini dentro del grupo de modelos relevantes, aunque señaló que "también forma parte del grupo, pero no ha tenido tan buenos resultados como los demás".

La ejecutiva reconoció que se están produciendo cambios de liderazgo entre compañías, pero consideró que, en el escenario actual de la disputa, "está claro que OpenAI y Anthropic se han llevado todo el protagonismo".

SpaceX AI apuesta por la computación orbital para crecer

Más allá de los laboratorios, Wood puso el foco en SpaceX AI, iniciativa de Space Exploration Technologies Corp.., por su potencial para ampliar la capacidad informática disponible para la inteligencia artificial.

ARK Invest cree que el proyecto tendrá "más éxito del que la mayoría de la gente imagina gracias a la capacidad de computación orbital", una apuesta por trasladar infraestructura al espacio.

La posibilidad de instalar procesamiento en órbita cobra relevancia, según Wood, ante "la creciente oposición a los centros de datos aquí en la Tierra", que puede dificultar nuevas instalaciones en tierra.

En ese marco, la inversora resumió los factores que considera decisivos para el desarrollo de la inteligencia artificial: "la capacidad de computación y la energía son las claves de esta revolución".

El SaaS-ocalipsis podría cambiar el negocio del software

Cathie Wood anticipó que el software tradicional deberá "transformarse radicalmente" y advirtió que ARK Invest espera consecuencias negativas para algunas compañías que hoy venden soluciones bajo el modelo de servicio vigente.

La inversora describió ese proceso como "SaaS-ocalipsis" (SaaS-ocalypse), expresión que apunta a la presión que la inteligencia artificial podría ejercer sobre el modelo de negocio del software tradicional y sus ingresos.

Entre las empresas mencionadas estuvieron Atlassian Corp. y ServiceNow Inc.; esta última llegó a perder un 27% en una sola sesión, pese al posicionamiento que su dirección atribuye a la plataforma.

El CEO de ServiceNow, Bill McDermott, había definido el producto como "la capa de ejecución de la inteligencia artificial", pero Wood resumió la reacción de los inversores con otra frase: "el mercado no se lo cree".

Wood critica los mensajes negativos del CEO de Anthropic

Aunque destacó el desempeño de Anthropic, Wood criticó a su CEO, Dario Amodei, por generar "muchos de estos titulares negativos" en torno a los posibles efectos de la inteligencia artificial.

La inversora aludió a las advertencias de Amodei sobre una "probabilidad del 10% de extinción de la humanidad durante la próxima década" y sobre "pérdidas masivas de puestos de trabajo".

Frente a esos escenarios, Wood afirmó que ARK Invest no considera que "ninguna de esas dos cosas o consecuencias sea cierta en absoluto", y planteó una perspectiva opuesta para el mercado laboral.

En lugar de anticipar una destrucción generalizada de puestos, la gestora espera que la expansión tecnológica desemboque en una "escasez de mano de obra", según las declaraciones de su CEO.

En paralelo, las acciones de Anthropic acumulaban una baja del 25,75% desde su salida a la bolsa la semana anterior, aunque el miércoles cerraron con un avance del 1,08%, hasta u$s82,79.