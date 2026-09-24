Google acelera el desarrollo de Gemini 4 y prevé lanzar una primera versión antes de que termine 2026 para competir con los modelos de sus competidores

Google prepara la próxima generación de su modelo insignia de inteligencia artificial, Gemini 4, con el fin de hacerle frente directo en competencia a los asistentes de OpenAI y Anthropic.

Koray Kavukcuoglu, quien asumió recientemente el liderazgo de Google DeepMind, afirmó que el sistema se encuentra en una etapa de refinamiento y que la compañía apunta a presentar una primera versión mucho antes de que termine 2026.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conversación con The Information, en la primera aparición pública de Kavukcuoglu como responsable de DeepMind, y fueron reportadas posteriormente por The Verge.

El ejecutivo explicó que Google pretende publicar cuanto antes un resultado temprano de la etapa de postentrenamiento, en lugar de esperar a completar un ciclo de desarrollo más extenso.

Por lo pronto Google no comunicó un día concreto para la llegada de Gemini 4 y el modelo continúa en desarrollo, pero de acuerdo con Kavukcuoglu, el equipo está conforme con los resultados obtenidos durante las pruebas y quiere trasladar ese progreso al producto lo antes posible.

A qué apunta Google con Gemini 4

Para la apuesta de Google, Gemini 4 será la siguiente gran generación de la familia de modelos de la empresa después de Gemini 3, cuya línea principal debutó a finales de 2025.

Durante ese período, Google lanzó actualizaciones y diferentes variantes Flash, orientadas a ofrecer mayor velocidad y menores costos, pero no concretó el lanzamiento generalizado de Gemini 3.5 Pro que Sundar Pichai había anticipado para junio durante Google I/O.

El liderazgo de Google DeepMind, explicó que Google decidió dar "un pequeño paso atrás" después de Gemini 3 y Gemini 3.1 para concentrarse en los modelos Flash.

Según su explicación, el objetivo era maximizar la velocidad de aprendizaje y desarrollo, y esa decisión permitió avanzar en modelos orientados a velocidad y eficiencia, aunque dejó pendiente una nueva actualización de su línea de mayor capacidad.

Sin embargo, la fecha es importante porque mientras Google trabajaba en su siguiente generación, sus principales competidores continuaron presentando nuevos modelos.

El medio The Information señaló que OpenAI comenzó a desplegar sus modelos GPT-6 a principios de septiembre, mientras Anthropic presentó su familia Mythos durante la primavera boreal y la actualizó este mes.

Las comparaciones entre esos sistemas y Gemini 3 deben tomarse con pinzas, ya que el desempeño de los modelos puede variar de acuerdo con la versión, la configuración, el tipo de tarea y la prueba utilizada.

La presión de Google por OpenAI y Anthropic

Los modelos líderes cumplen una función estratégica dentro de las grandes compañías de inteligencia artificial, ya que sirven para atraer desarrolladores, clientes empresariales y usuarios, además de impulsar productos construidos alrededor de esos sistemas.

Actualmente, para Google una nueva generación puede convertirse en la base de nuevas funciones de búsqueda, asistentes, herramientas para desarrolladores y servicios empresariales.

La ausencia de Gemini 3.5 Pro es, en ese sentido, uno de los antecedentes inmediatos del próximo lanzamiento, ya que Pichai había anunciado una actualización importante para junio, pero esa versión no llegó de forma generalizada.

En vez de seguir con ese lanzamiento, la matriz de Alphabet decidió concentrar recursos en los modelos Flash y avanzar hacia Gemini 4, mientras que el desarrollo de Gemini 4 coincidió además con la llegada de Kavukcuoglu a Google DeepMind.

Se debe recordar que el ejecutivo pasó a ocupar el máximo cargo operativo de la división en agosto, después de que Demis Hassabis dejara la conducción ejecutiva para concentrarse en funciones de presidente de la unidad y científico jefe de Alphabet.

La transición posicionó al nuevo responsable frente a uno de los momentos más exigentes para la división y su mensaje apuntó a acelerar el ciclo entre desarrollo, lanzamiento y mejora del modelo.

La idea consiste en no esperar necesariamente a que Gemini 4 alcance una versión considerada definitiva antes de poner sus primeros resultados a disposición de usuarios y desarrolladores.

Según trascendió, el plan, según Kavukcuoglu, es comenzar con un resultado temprano de postentrenamiento y continuar mejorándolo mediante iteraciones rápidas.

Todavía sigue el secreto en torno a qué tendrá Gemini 4

Por ahora, Google no reveló públicamente las características técnicas completas de Gemini 4, y tampoco se conocen de manera oficial su arquitectura, costos de utilización, parámetros, fecha exacta de lanzamiento ni los resultados que obtendrá en las pruebas de referencia frente a los modelos más recientes de sus competidores.

Pero si se conoce una señal concreta sobre el estado del desarrollo, ya que el modelo se encuentra en la fase de postentrenamiento, un proceso destinado a refinar el comportamiento de un modelo base y mejorar aspectos como su confiabilidad y desempeño en distintas tareas.

De esta forma, Kavukcuoglu señaló que los resultados internos generan suficiente confianza como para que Google quiera mostrar una versión temprana.

El modelo también está siendo utilizado internamente por ingenieros de Google en relación con Antigravity, la herramienta de programación basada en inteligencia artificial de la compañía, mientras continúa el trabajo sobre sus mecanismos de seguridad y pruebas.

La estrategia anunciada por Kavukcuoglu se basa en un cambio de énfasis, ya que en lugar de esperar a completar una generación antes de pasar a la siguiente, Google busca publicar resultados tempranos y aprender rápidamente de las sucesivas versiones.

Para desarrolladores y empresas, sin embargo, la velocidad de lanzamiento no será el único factor determinante, ya que también serán importantes la estabilidad de las versiones, los costos, la disponibilidad, el rendimiento en tareas concretas y la integración con las herramientas existentes.

La propia trayectoria reciente de Google mostró la dificultad de equilibrar esos objetivos, debido a que la compañía decidió priorizar modelos Flash para ganar velocidad y eficiencia mientras preparaba una nueva generación de mayor capacidad.

Kavukcuoglu se mostró convencido de que Google continuará en la frontera de la inteligencia artificial, y en relación al riesgo de que la compañía quedara rezagada frente a sus competidores, el ejecutivo sostuvo que confía plenamente en su equipo y que, desde su perspectiva, Google seguirá estando en la frontera tecnológica.