La inversora aprovechó el debut bursátil de Anthropic para sumar casi 935.000 acciones de la compañía de inteligencia artificial a sus fondos

La inversión refuerza la apuesta de ARK Invest por la IA, pese al bajo peso de Anthropic en su cartera y el año negativo del fondo.

La IPO de Anthropic en Nasdaq recaudó u$s81.000M, abriendo a u$s111,50 y cerrando con caída del 13% desde la apertura.

ARK Invest invirtió u$s90,8 millones en la salida a bolsa de Anthropic, adquiriendo 935.000 acciones de la desarrolladora de IA.

La salida a bolsa de Anthropic despertó el interés de Cathie Wood, cuya firma ARK Invest desembolsó cerca de u$s90,8 millones para incorporar acciones de la desarrolladora de inteligencia artificial a seis de sus fondos.

La operación se produjo durante el debut de la compañía en Nasdaq, en una jornada marcada por fuertes movimientos en su cotización y una oferta pública inicial de dimensiones extraordinarias.

¿Por qué Cathie Wood compró acciones de Anthropic?

ARK Invest adquirió aproximadamente 935.000 acciones de Anthropic en total, mientras el ARK Innovation ETF concentró 556.777 títulos y los otros cinco fondos absorbieron conjuntamente el resto de la compra.

La inversión se sumó a una posición previa en Anthropic que ARK mantenía mediante su ARK Venture Fund, antes de que la compañía concretara su oferta pública inicial en Nasdaq.

Aun después de la adquisición, Anthropic equivale al 0,3% de los u$s6.100 millones administrados por ARK Innovation, una participación todavía pequeña frente a las apuestas que dominan actualmente su cartera.

Tesla y SpaceX reúnen más del 21% de los activos del fondo y ocupan los primeros lugares, mientras Anthropic todavía no integra las diez posiciones de mayor peso dentro de la cartera.

El contexto del fondo agrega otro matiz a la operación, porque ARK Innovation acumula una baja superior al 10% en el año, mientras el índice S&P 500 registra una suba del 4,8%.

La estrategia de Cathie Wood suele consistir en incrementar gradualmente sus posiciones preferidas durante períodos prolongados, en lugar de concentrar todas las compras en una sola operación bursátil o jornada de negociación.

¿Cuánto recaudó Anthropic con su salida a bolsa en Nasdaq?

La compañía estableció en u$s83 el precio de cada acción para su oferta pública inicial, que comprendió 980 millones de títulos ordinarios Clase A y alcanzó un volumen total de u$s81.000 millones.

Sin embargo, la primera rueda estuvo lejos de sostener el impulso inicial, porque los papeles abrieron a u$s111,50 y terminaron en u$s97,17, un retroceso del 13% frente al precio de apertura.

A pesar de esa caída intradiaria, el cierre quedó 17% por encima del valor fijado para la IPO, aunque las acciones también registraron movimientos bajistas durante las operaciones previas a la apertura del viernes.

Del total ofrecido, Anthropic colocó 956.351.354 acciones y determinados accionistas vendieron otras 23.648.646, por lo que la compañía no recibirá ingresos correspondientes a esa segunda parte de la operación bursátil.

Los bancos colocadores cuentan además con una opción de 30 días para comprar hasta 147 millones de acciones adicionales, y se esperaba que la operación cerrara el viernes, sujeta a las condiciones habituales.

El monto inicial de la IPO superó los u$s75.000 millones recaudados por SpaceX en su propia salida a bolsa, antes de que sus suscriptores ejercieran la opción de sobreasignación final.

Anthropic sale a bolsa y sus fundadores podrían alcanzar fortunas de u$s20.000 millones

Los siete cofundadores de Anthropic podrían alcanzar una fortuna cercana a los u$s20.000 millones cada uno tras la salida a bolsa de la compañía, que fijó el precio de sus acciones en u$s83 para su oferta pública inicial (IPO).

La firma dueña de Claude tiene previsto comenzar a cotizar en Nasdaq bajo el símbolo ANT, en una operación que podría convertirse en una de las mayores de la historia de Estados Unidos.

El precio establecido superó el rango previsto inicialmente, de entre u$s70 y u$s78 por acción. Con esa referencia, las participaciones de los siete fundadores alcanzarían una valoración individual de entre u$s19.700 millones y u$s20.000 millones.

Se trata de fortunas estimadas: el cálculo surge de multiplicar la cantidad de acciones de cada fundador por el precio de la oferta. No representa dinero disponible en efectivo y puede cambiar según la evolución de la cotización.

Quiénes son los fundadores de Anthropic

La empresa nació en 2021 por siete exintegrantes de OpenAI que buscaban desarrollar inteligencia artificial con foco en la seguridad y la responsabilidad. El grupo está integrado por:

los hermanos Dario y Daniela Amodei

Tom Brown

Jack Clark

Jared Kaplan

Sam McCandlish

Christopher Olah.

Dario Amodei, de 43 años, es el CEO de Anthropic y posee 237,3 millones de acciones, valuadas en u$s19.700 millones.

Su hermana Daniela Amodei, presidenta de la compañía, tiene 238 millones de títulos, equivalentes a unos u$s19.800 millones. Ambos trabajaron anteriormente en OpenAI.

Los otros cinco integrantes también ocupan puestos estratégicos: