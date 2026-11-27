Un estudio revela que el 57% rechaza que una IA ejecute pagos sin autorización. Las billeteras virtuales lideran la confianza de los usuarios.

Los argentinos están dispuestos a que la inteligencia artificial los ayude a comprar, pero no quieren que pague por ellos. El 57% se siente muy incómodo con que un agente de IA ejecute pagos automáticos sin pedir autorización en cada operación, aunque sea dentro de límites definidos de antemano. Solo el 18% se siente muy cómodo con esa idea.

El dato surge de un estudio de Rapyd, una plataforma global de infraestructura de pagos, sobre una muestra online de 660 personas de entre 20 y 65 años, realizada entre el 25 de septiembre y el 17 de octubre de 2026.

El trabajo midió tres niveles de participación de un agente de IA en una compra, y la confianza baja a medida que crece su autonomía.

A la hora de comparar vendedores de un producto ya elegido y recomendar la mejor opción, el 40% muestra una confianza alta. Si el agente prepara el pago para que el usuario lo revise y lo apruebe, esa confianza cae al 28%. Y si el agente paga solo, aunque sea dentro de límites fijados por el usuario, el rechazo llega al 57%.

La encuesta pidió además a cada persona que repartiera diez fichas entre los tres niveles. En promedio, le asignaron 4,7 a la IA como asistente o recomendadora, 3,7 a la preparación del pago con aprobación y apenas 1,6 a la ejecución automática.

Qué pasa cuando algo falla

Los usuarios confían en la seguridad de los pagos digitales. El 70% tiene una confianza alta en los mecanismos para identificarse y el 63% en que las operaciones se procesen sin errores. Pero cuando un pago se interrumpe, solo el 35% confía en que el sistema lo resuelva y le informe con certeza en qué estado quedó su dinero. El 22% tiene una confianza baja.

Acá está el problema de fondo con los agentes de IA. Si una persona ya duda de qué pasa con su plata cuando una operación que inició ella misma falla, es lógico que desconfíe cuando el pago lo hace una máquina.

Las prioridades de los usuarios van en el mismo sentido. Lo que más valoran al pagar es conocer el monto final, con impuestos, comisiones y tipo de cambio incluidos (27%), seguido de la confirmación inmediata (26%). La velocidad, que es la gran promesa de los agentes, aparece recién en tercer lugar, con el 18%.

Mientras los usuarios piden control, las empresas ya están probando compras hechas por agentes.

MODO y Frávega habilitaron compras iniciadas desde ChatGPT, aunque el usuario todavía tiene que autorizar el pago. Payway está adaptando a los comercios para operar con agentes, y Visa, Santander y Mastercard ya realizaron pruebas con distintos bancos en entornos controlados.

El modelo que hoy predomina es el mismo que eligió Coinbase para su plugin de ChatGPT, donde la IA propone la operación y la persona la aprueba. Es lo que los argentinos dicen aceptar.

A todo esto, vale aclarar que en Argentina no hay una ley nacional de inteligencia artificial ni una norma específica para los pagos que hace un agente, de modo que se aplican las reglas generales de protección de datos, defensa del consumidor y medios de pago, mientras varios proyectos esperan tratamiento en el Congreso. Es decir, si un agente paga mal, todavía no está claro quién responde.

Billeteras sí, cripto todavía no

El estudio también midió la confianza en distintos medios de pago digitales, y la diferencia es grande.

Las billeteras virtuales tienen un puntaje de confianza de 8,3 sobre 10 y concentran el 72% de las preferencias. Las criptomonedas quedan muy atrás. Bitcoin obtiene 6,1 puntos, Ethereum 5,6 y las stablecoins 5,5.

El dato de las stablecoins es llamativo. El 27% de los encuestados no las conoce o no puede evaluarlas, aunque son las más usadas en el mercado cripto local. Según un análisis de a16z Crypto, como contó iProUP, el 94% de las criptomonedas que se compran con pesos son stablecoins. El dólar digital es muy usado por un grupo de ahorristas, pero sigue siendo desconocido para gran parte de los usuarios.

Los pagos internacionales también generan dudas. Solo el 38% se siente muy seguro al pagar a comercios del exterior. Hay una alta valoración de las billeteras virtuales junto con más cautela frente a las criptomonedas, los pagos internacionales y los pagos automáticos con agentes de IA.