La salida a bolsa de la firma de IA generó nuevos millonarios, pero las restricciones para vender acciones impiden que cobren toda su fortuna

Expertos recomiendan a los beneficiados por la riqueza de Anthropic planificar finanzas antes de grandes cambios.

Solo pueden vender el 10% de sus acciones inicialmente; el resto está sujeto a plazos contractuales de años.

La IPO de Anthropic generó 5.100 empleados millonarios, con 600 superando los u$s100 millones en acciones.

La salida a bolsa de Anthropic convirtió a 5.100 empleados que no son fundadores en millonarios en cantidad de acciones de la compañía.

Además, cerca de 600 trabajadores tienen acciones valuadas en más de u$s100 millones.

Sin embargo, no podrán disponer de todo el dinero de manera inmediata debido a las restricciones para vender sus participaciones.

Según las condiciones de la operación, los trabajadores pueden vender hasta 10% del valor de sus acciones durante la primera jornada de negociación prevista.

Para disponer del resto deberán cumplir con los plazos establecidos en sus contratos, que pueden extenderse durante varios años.

Esto significa que, aunque sus participaciones valgan millones de dólares, los empleados todavía dependen de la evolución de las acciones y de las condiciones para venderlas. Si la cotización baja, también puede caer el valor de su patrimonio.

Qué harán los empleados con los millones de Anthropic

La nueva situación económica puede cambiar los planes laborales de algunos trabajadores. Con una mayor seguridad financiera, parte del personal podría dejar Anthropic para crear sus propias empresas o sumarse a otras startups.

Un estudio de la Reserva Federal de 2017 estimó que el 17,5% de los empleados de compañías que salen a bolsa utiliza esa riqueza para iniciar un emprendimiento o trabajar en otra startup antes de que también llegue al mercado bursátil.

Sin embargo, no todos tienen previsto abandonar sus puestos. David Rust, asesor financiero, indicó que pocos de sus clientes del sector tecnológico deciden dejar de trabajar por completo después de recibir ganancias por una IPO.

También hay un factor importante: cuánto dinero necesita cada persona para mantener su estilo de vida.

Susan Bradley, fundadora de The Sudden Money Institute, advirtió que u$s2 millones pueden gastarse rápidamente si no se administra con cuidado.

Cómo puede cambiar la vida de los empleados

La riqueza también puede generar cambios dentro de Anthropic. Un estudio publicado en la revista Management Science, realizado por investigadores de la Universidad de Oklahoma, encontró que la satisfacción laboral suele caer después de que una empresa sale a bolsa.

Entre los motivos aparecen las nuevas exigencias de trabajar como una compañía pública, las obligaciones frente a los accionistas y los cambios en la toma de decisiones.

Además, pueden surgir diferencias entre los empleados que recibieron grandes cantidades de acciones y aquellos que obtuvieron participaciones menores.

Fuera del trabajo, el dinero también puede modificar las relaciones personales.

Paul Hokemeyer, terapeuta y escritor, advirtió que los regalos y la ayuda económica a familiares y amigos pueden generar expectativas y conflictos.

Por eso, recomendaron no tomar decisiones apresuradas. Además, aconsejaron esperar antes de realizar grandes compras, mudarse, renunciar o hacer donaciones importantes, y priorizar la planificación financiera y fiscal.