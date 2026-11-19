La creadora de Claude debutó en Nasdaq con acciones a u$s83. Amodei sostuvo que la solidez financiera refuerza su compromiso con la seguridad de la IA

El cofundador prometió dosificar el despliegue de sus modelos Claude para evitar riesgos como la pérdida de control y la perturbación económica global.

Dario Amodei, CEO de la empresa, reafirmó ante inversores que priorizará la seguridad de la inteligencia artificial sobre las presiones comerciales.

Anthropic debutó en el Nasdaq con una valuación de u$s1,5 billones tras colocar 980 millones de acciones a u$s83 cada una, recaudando u$s81.300 millones.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, aseguró durante la salida a bolsa de la compañía en el Nasdaq que la creadora de Claude no cederá ante presiones a costa de la seguridad de la inteligencia artificial.

"No cederemos ante las presiones empresariales ni políticas", afirmó este jueves 19 de noviembre, antes de tocar la campana de apertura junto a su hermana Daniela Amodei, presidenta de la empresa. Y sumó: "Hoy, la empresa se encuentra en una posición financiera más sólida y, al hacerlo, refuerza aún más nuestra determinación de hacer lo correcto".

Las acciones de Anthropic debutan con el símbolo ANT tras una oferta cerrada el miércoles 18, según los términos finales de la colocación:

980 millones de acciones colocadas a u$s83 , por encima del rango de u$s70 a u$s78.

, por encima del rango de u$s70 a u$s78. u$s81.300 millones recaudados, más que los u$s75.000 millones de la oferta base de SpaceX en junio.

recaudados, más que los u$s75.000 millones de la oferta base de SpaceX en junio. Una valuación cercana a u$s1,5 billones.

Qué riesgos de la IA reconoció Dario Amodei en el Nasdaq

En su discurso de la ceremonia de apertura, el CEO de Anthropic se detuvo en los peligros de la inteligencia artificial. Amodei recordó que "siempre hemos sido honestos al reconocer que esta tecnología conlleva riesgos muy reales" y los enumeró:

El mal uso por parte de individuos o Estados.

La perturbación económica.

La pérdida de control de los sistemas de IA.

"Analizamos estos riesgos no porque creamos que son inevitables y vayamos a construir de todos modos, sino porque creemos que son evitables y podemos evitarlos", explicó.

Como compromiso concreto, prometió dosificar el entrenamiento y el despliegue de nuevos sistemas, "tomándonos el tiempo que sea necesario para tener la certeza de que son seguros y permanecerán bajo control humano".

Cómo quiere Anthropic que compita la industria de la IA

Para el cofundador de Anthropic, la seguridad también es una apuesta de negocio. Sostuvo que, si la empresa demuestra que se puede priorizar la seguridad y a la vez crecer, el resto del sector la imitará.

"A esto lo llamamos una carrera hacia la cima", definió. Y aclaró que "el objetivo es mejorar toda la industria, independientemente de si Anthropic está ganando o perdiendo en un momento dado".

Por qué pesa la promesa de Anthropic frente a las presiones políticas

La salida a bolsa de Anthropic llega tras meses de roces con el Gobierno de Estados Unidos y de debate sobre la velocidad de la IA:

En junio, la empresa suspendió el acceso a sus modelos Claude Fable 5 y Claude Mythos 5 para cumplir controles de exportación del Departamento de Comercio, y lo restableció el 1 de julio.

El 12 de septiembre, Amodei pidió desacelerar la mejora de los modelos de IA en su ensayo We Must Pace the Frontier.

En su prospecto ante la SEC, presentado el 26 de octubre, la compañía advirtió que sus posturas sobre seguridad podrían exponerla a reacciones políticas.

El pedido de desacelerar tuvo críticos. David Sacks, asesor de la Casa Blanca en IA, le respondió en X que avanzara, porque son las empresas las que marcan la frontera.

Qué potencial le ve Dario Amodei a la IA en la medicina

El otro eje del discurso del CEO de Anthropic fue el aporte de la inteligencia artificial a la salud. Amodei contó que "Daniela y yo perdimos a nuestro padre a causa de una enfermedad que, pocos años después, se volvió curable".

"Creo que una IA lo suficientemente potente, trabajando en conjunto con los humanos, podría comprimir un siglo de progreso científico y médico en una década", planteó. Aunque matizó: "Por ahora, solo contamos con resultados preliminares".