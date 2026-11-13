El acuerdo permite a marcas y agencias contratar publicidad dentro de la IA con atención local, facturación en moneda propia y acceso a financiamiento

La alianza capitaliza los 1.200 millones de usuarios semanales de ChatGPT, impulsando la expansión internacional de Aleph.

Anunciantes y agencias podrán contratar publicidad en ChatGPT con atención local, moneda propia y acceso a financiación.

Aleph Group se asocia con OpenAI como revendedor exclusivo de ChatGPT Ads en 44 mercados de cuatro continentes.

Aleph Group selló una alianza estratégica con OpenAI y fue designada revendedora exclusiva de ChatGPT Ads en 44 mercados de cuatro continentes.

El acuerdo permite que marcas y agencias contraten publicidad dentro de ChatGPT con atención local, facturación en moneda propia y acceso a financiamiento, una apuesta que refuerza la expansión internacional de la compañía argentina.

OpenAI eligió a Aleph para comercializar ChatGPT Ads en 44 mercados globales

Desde el 12 de noviembre, las empresas y agencias de 14 países de América Latina, 16 de Europa y Asia Central, 10 de Medio Oriente y África y 4 de Asia-Pacífico podrán contratar, pagar y recibir soporte a través de Aleph.

La compañía se encargará de la relación comercial con anunciantes, la facturación local, la incorporación de clientes y el soporte de primer nivel.

El acuerdo convierte a Aleph en el canal exclusivo de ChatGPT Ads en esos territorios, aunque OpenAI mantiene su canal de contratación directa.

Para los anunciantes, la diferencia es que podrán trabajar con equipos locales que hablan su idioma, facturan en su moneda y ofrecen condiciones de crédito a través de la infraestructura de pagos de Aleph.

Aleph y OpenAI sellaron un acuerdo que lleva los anuncios de ChatGPT a nuevos mercados globales. (Imagen creada con IA)

La alianza se incorpora a las dos principales unidades de negocio de Aleph: la representación comercial de plataformas publicitarias y los pagos transfronterizos. La compañía proyecta intermediar hacia el cierre de 2026 un volumen bruto de operaciones cercano a los u$s5.200 millones entre ambas divisiones.

Desde Aleph destacaron que el acuerdo permitirá que los anunciantes trabajen con OpenAI mediante un equipo local que habla su idioma, factura en su moneda y ofrece crédito. La visión de la compañía es que ChatGPT se consolide como un nuevo espacio de consulta y toma de decisiones, y por ende como un canal publicitario relevante.

ChatGPT Ads ya está disponible en 89 países y ya superó los 100.000 anunciantes desde su lanzamiento, hace poco más de ocho meses.

La plataforma reportó más de 1.200 millones de usuarios semanales en octubre de 2026, una base que OpenAI busca monetizar mediante formatos publicitarios integrados en la experiencia de conversación.

La alianza con Aleph no cubre todos los mercados donde OpenAI comercializa publicidad, pero sí representa una porción relevante de su expansión internacional. El acuerdo se suma a la red de socios tecnológicos y de medición que OpenAI amplió a más de 50 firmas

El acuerdo también abre una nueva vía para que las marcas lleguen a usuarios en el momento en que consultan, comparan o buscan recomendaciones dentro de ChatGPT. La apuesta de Aleph es que la publicidad en IA se sume como una capa adicional de alcance y conversión.