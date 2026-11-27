La solución permite identificar quién está detrás de cada agente de inteligencia artificial, fijar sus permisos y registrar las acciones que realiza

Incode combate el fraude con inteligencia artificial con Know Your Agent, que vincula agentes de IA a identidades humanas verificadas.

La expansión de los agentes de inteligencia artificial (IA) abre un nuevo frente para la seguridad digital: cómo distinguir un sistema automatizado legítimo de uno utilizado para cometer fraudes y, sobre todo, quién responde por sus acciones.

En ese escenario, Incode lanzó Know Your Agent, una solución que permite vincular cada agente de IA con una persona de identidad humana verificada y establecer qué operaciones está autorizado a realizar.

Bajo el lema "Verifica al Humano. Confía en el Agente", la compañía especializada en verificación de identidad ofrece soporte a bancos, fintechs, marketplaces, empresas de telecomunicaciones y organismos gubernamentales para identificar quién está detrás de cada agente, controlar sus permisos y supervisar su actividad.

El desafío es cada vez más relevante para las empresas: un agente utilizado por un estafador puede presentarse con credenciales válidas similares a las de un cliente legítimo. Sin mecanismos adicionales de identificación, distinguir ambos casos se vuelve más difícil y aumenta la exposición al fraude digital con inteligencia artificial.

Cómo funciona Incode Know Your Agent para verificar agentes de inteligencia artificial

"Un agente sin una persona verificada detrás es como darle a un desconocido la contraseña de tu cliente", afirmó Ricardo Amper, fundador y CEO de Incode. Según el ejecutivo, vincular cada agente con una identidad humana permite habilitar su funcionamiento sin resignar controles de seguridad.

Hasta ahora, Incode respondía tres preguntas sobre las personas que verificaba: si son reales, si son quienes dicen ser y si actúan de buena fe. Con Know Your Agent, la compañía incorpora una cuarta dimensión: quién es responsable por las acciones de cada agente de IA.

Para hacerlo, la solución utiliza Incode GovFaceMatch, una tecnología propia que compara el rostro capturado en vivo con registros oficiales del gobierno. Según la empresa, el sistema tiene una tasa de falsa aceptación 1.000 veces menor que los procesos de verificación que no utilizan documentos.

El procedimiento permite detectar agentes en el tráfico de una empresa, incluso cuando no se identifican expresamente como sistemas de IA. Después, verifica a la persona que está detrás mediante una prueba facial en vivo y vincula ambas identidades.

A partir de esa asociación, el responsable establece un mandato para el agente: qué tareas puede ejecutar, cuánto dinero está autorizado a gastar y durante cuánto tiempo. Cada operación se contrasta con esos permisos y queda registrada bajo el nombre de la persona que la autorizó.

Si el agente no tiene una persona verificada detrás, el sistema lo detiene antes de que pueda actuar.

Fraude con inteligencia artificial: por qué preocupa a bancos y fintechs

La aparición de agentes autónomos también modifica el escenario de amenazas para el sistema financiero. La IA permite que los atacantes automaticen operaciones y amplíen la escala de sus fraudes con menos recursos.

"La IA está cambiando la economía del fraude. Los atacantes pueden escalar sus operaciones con una fracción del esfuerzo", advirtió Amper. Y agregó que las empresas necesitan establecer una conexión clara entre el agente, la persona a la que representa y la autoridad que recibió para operar.

La preocupación también aparece en los organismos financieros internacionales. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) incluyó por primera vez un apartado específico sobre el impacto de la IA en su informe de estabilidad financiera (Financial Stability Report), publicado en noviembre de 2026.

Según el documento, el 87% de los consultados identificó a la inteligencia artificial como un riesgo para la estabilidad financiera, frente a aproximadamente la mitad en abril.

El relevamiento incluyó profesionales de bancos, mercados bursátiles, fintechs y fondos de inversión. Los ciberataques, por su parte, ocuparon el tercer lugar entre las preocupaciones, con el 43%.

Argentina también enfrenta este escenario en un contexto de rápida adopción tecnológica. De acuerdo con el informe Generative AI and News Report 2026, del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, el país lidera el uso semanal de herramientas de IA generativa a nivel global.

La proporción de argentinos que utiliza estas tecnologías pasó del 21% en 2024 al 51% en 2025 y alcanzó el 68% en 2026. Sin embargo, la velocidad de adopción no necesariamente está acompañada por el conocimiento necesario para utilizarlas de manera segura, una brecha que puede incrementar la exposición a estafas y fraudes digitales potenciados por IA.

El potencial económico de los agentes también explica por qué las compañías buscan mecanismos de control. Según proyecciones de McKinsey, para 2030 podrían gestionar entre u$s900.000 millones y u$s1 billón en ventas minoristas en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, los consumidores muestran interés en delegar tareas cotidianas a sistemas automatizados, aunque mantienen la expectativa de contar con supervisión humana y mecanismos para verificar la información, según un sondeo de TD Bank de octubre.

Para las empresas, el desafío consiste en encontrar un equilibrio: bloquear todos los agentes puede significar perder oportunidades comerciales y clientes, mientras que habilitarlos sin controles puede abrir nuevas vías para el fraude.

Así, Incode Know Your Agent busca ofrecer una respuesta basada en la identidad humana verificable, la asignación de permisos y la trazabilidad de las operaciones. El objetivo es que las compañías puedan incorporar agentes de inteligencia artificial a sus procesos sin perder de vista quién los autorizó y qué están habilitados a hacer.