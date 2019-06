DirecTV comienza a dar video bajo demanda en la Argentina

DirecTV Go por ahora solo se ofrecerá de manera gratuita a sus clientes como servicio de valor agregado, tal como lo hace Cablevisión con Flow

DirecTV comenzará a dar su servicio DirecTV Go a todos sus clientes de televisión paga de la Argentina como servicio de valor agregado.

La disponibilidad del servicio bajo esta modalidad, de video bajo demanda, se activará en simultáneo en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Ya estaba disponible en Chile y Colombia.

Si bien se estimaba que la empresa saldría con esta prestación en la modalidad "stand alone", es decir, que se comercialice de manera independiente al servicio de TV paga, por ahora solo se ofrecerá de manera gratuita a sus actuales clientes como servicio de valor, tal como lo hace Telecom con Flow, y Claro con Claro video.

En la Argentina DirecTV cuenta con más de 3,3 millones de clientes. DirecTV Go estará habilitado tanto para sus clientes pospagos como prepagos, sin importar el plan que tengan.

Este servicio de "straeming" combina programación en vivo y bajo demanda, como series, documentales, películas, así como deportes y programación premium, como la Copa América 2019, la Copa Sudamericana, LaLiga Santander y la Copa del Rey de España, la Ligue 1 de Francia y la UEFA Nations League, las eliminatorias de la Eurocopa 2020, la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019, y la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA Brasil 2019.

La programación de OnDirecTV con series, como "Fargo", películas, documentales, recitales y los "talk shows" de los Estados Unidos como "The Tonight Show Starring Jimy Fallon" y "The Ellen Degeneres Show", también estará disponible en el nuevo servicio.

El catálogo de contenido On Demand incluye series como "Game of Thrones", "Big Little Lies", "True Detective", "Westworld", "Succession" y "Chernobyl" de HBO, "El cuento de la criada" (de Paramount), y películas como "La forma del agua" y "El gran showman" (de FOX Premium), y "Jumanji: en la selva" (de HBO). Además, ofrece una amplia variedad de canales como TNT SPORTS, Animal Planet, AXN, Cartoon Network, CINEMAX, Discovery, Discovery Kids, Disney Channel y ESPN.

Los usuarios podrán acceder a su programación favorita a través de cualquier dispositivo digital compatible con conexión a Internet como "smartphones", tabletas, "laptops", computadoras, Smart TV, Apple TV, Amazon Fire TV, y Android TV. La aplicación se podrá descargar y utilizar en los sistemas operativos IOS y Android.

Permitirá pausar y continuar viendo contenido bajo demanda más tarde en el mismo o en otro dispositivo. También permitirá mirar la programación en dos dispositivos a la vez con una misma cuenta.

Para empezar a utilizarlo los clientes deberán registrarse con su información de usuario y contraseña de la plataforma virtual de autoservicio "MiDirecTV" y así comenzar a disfrutar desde cualquier dispositivo.

El consumo de entretenimiento bajo demanda permite al consumidor elegir el contenido que quiere ver y el momento en que quiere hacerlo. Se trata de una tendencia que surgió hace aproximadamente una década y se intensificó en los últimos cinco años.

Según un estudio realizado por la Agencia Knack Argentina para DirecTV en diciembre 2018 estas dos realidades (bajo demanda y movilidad) generaron una mayor disponibilidad de contenidos y cambios en los hábitos de los consumidores que adaptaron su rutina a las nuevas ofertas de entretenimiento.