Blockchain y juegos: los 6 proyectos más interesantes que potencian su relación

Son variados los proyectos realizados por startups que aprovechan las oportunidades de capturar los beneficios y valor agregado que Blockchain brinda

Blockchain está encontrando cada vez más nichos y lugares donde puede ser utilizado para optimizar transacciones de todo tipo, brindándoles seguridad e inteligencia.

Pero en el mundo y mercado de los juegos aún no se han visto movimientos significativos de parte de las grandes empresas del mercado, sean estas de hardware (Microsoft Xbox, Sony PS y ahora Google), como en software (EA Games, Ubisoft).

Eso le brinda la oportunidad a startups para crear proyectos y aplicaciones, para luego ofrecerlas al mercado, y capturar los beneficios y el valor agregado que Blockchain puede brindar.

En un sector con dos dígitos de crecimiento durante más de una década, Google anunció recientemente que entra al mercado de juegos con el lanzamiento de su propia consola y servicio de transmisión de videojuegos.

Si bien los juegos móviles representan más de la mitad de la cuota de mercado total, estamos hablando de una industria en la que todavía hay un mercado de u$s35.000 millones para juegos de consola y otros u$s32.000 millones para juegos de PC. Y Google está apuntando allí.

Blockchain cambia el juego

Ya las cuentas valiosas en juegos como Fortnite no serán presa fácil para los piratas informáticos, ya que el almacenamiento de activos como tokens en un Blockchain dentro del propio juego garantizará su seguridad. Además, los desarrolladores podrán ofrecer tokens no fungibles (activos digitales completamente únicos – no reemplazables) para la venta a los jugadores, como por ejemplo el ERC-721 de Ethereum.

Por otra parte, las microtransacciones, columna vertebral de los juegos móviles, se pueden ejecutar de forma fácil y segura entre individuos y desarrolladores de juegos en monedas virtuales, lo que reduce drásticamente los costos de transacción en comparación con el uso de un banco o servicio de pago.

Son apenas un par de razones, pero de seguro hay muchas más. Blockchain tiene el potencial de catalizar un mayor crecimiento en la industria del juego. Los activos en el juego basados ​​en token ofrecen nuevas oportunidades para la creación de valor, mientras que reducir los costos de transacción ofrece márgenes más altos.

Asimismo, la seguridad que ofrece Blockchain ayuda a mejorar la confianza entre la industria de los juegos y sus clientes. Una encuesta realizada en 2018 por New Zoo demostró que la confianza es el factor más importante para los jugadores a la hora de elegir un método de pago.



6 muy prometedores en 2019

Actualmente hay muchos proyectos en desarrollo en el nicho de juegos en Blockchain, pero hay algunos que se destacan del resto, ofreciendo algo único para sus usuarios. Veamos 6 de ellos:

1 – Enjin

Enjin es la plataforma que permite la creación y gestión de bienes virtuales fungibles mediante una pasarela de pago descentralizada. Un desarrollador puede emitir su propia moneda, la cual podría ser cualquier forma de activos digitales respaldada por el token Enjincoin. Enjin también ha desarrollado una plataforma que proporciona SDKs (Kits de desarrollo de software) para varios motores de juegos heredados, incluidos Unity, Unreal y Godot, que incorporan a su vez contratos inteligentes.

De crecimiento explosivo este año, recientemente su CEO confirmó que la compañía estaba lanzando un complemento de Minecraft, el cual tiene 91 millones de usuarios en todo el mundo, por lo que atraer a un número relativamente pequeño de su base de usuarios será un logro enorme. Los jugadores podrán unirse a un servidor público basado en Enjin y beneficiarse del comercio de fichas en el juego.

El precio de Enjincoin se disparó en marzo, cuando se supo la noticia de que Enjin se estaba asociando con Samsung. Algunas versiones del teléfono Galaxy S10 han integrado la billetera Enjin.

2 – DreamTeam

A medida que el mercado de juegos crece, el de los «e-sports» (deportes electrónicos) está creciendo dos veces más rápido. Sin embargo, el sector ha evolucionado de forma fragmentada y desorganizada, y aquí es donde ha entrado en juego DreamTeam, que recientemente lanzó su propio token denominado Dream.

Te puede interesar ¿Querés saber si alguien te estuvo buscando en Google?: Gmail ahora te permite hacerlo

El CEO y fundador de DreamTeam, Alex Kokhanovskyy, es un experimentado experto en e-sports. Ha participado como jugador y como entrenador del equipo de e-sports, Natus Vincere. Habiendo visto de primera mano los efectos de la fragmentación de la industria, Kokhanovskyy decidió hacer algo al respecto.

DreamTeam es una tienda basada en una cadena de bloques que conecta jugadores, equipos, gerentes, patrocinadores y organizadores de torneos de esports. La plataforma utiliza contratos inteligentes y pagos basados ​​en monedas virtuales para gestionar acuerdos entre las partes. También proporciona un punto de entrada para los recién llegados, ya que pueden buscar equipos o eventos. Claramente hay una demanda: DreamTeam ya ha atraído a 1,3 millones de usuarios.

3 – Loom Network

Loom Network es una sidechain (plataforma de cadena lateral) basada en Ethereum. Fue desarrollado en principio como una solución centrada en juegos y en redes sociales para enfrentar los problemas de escalabilidad de Ethereum. El procesamiento en una sidechain elimina la carga en la cadena principal, lo que permite velocidades de transacción mucho más rápidas que las que podría manejar Ethereum.

Los avances en la escalabilidad derivados de la búsqueda de soluciones de juegos escalables han llegado en forma de sidechains con Loom Network y su SDK recientemente lanzada. A través del protocolo de escalado de 2 capas denominado Plasma, y como una solución para Ethereum, los desarrolladores pueden usar las sidechains DPoS como parte de la oferta de Loom para la creación de dapps escalables y sostenibles. Fue incluso uno de los primeros en implementar Plasma.

Un anuncio reciente confirmó que Loom Network se asociaría con Tron. El movimiento está diseñado para ampliar el alcance de ambos proyectos, dando a Loom acceso al grupo de aplicaciones de Tron. Loom Network fue seleccionado como parte del programa acelerador de startups Techstars NY.

4 – Cocos

Cocos Blockchain Expedition, o BCX en su acepción más corta, ofrece a los desarrolladores un entorno en el que pueden crear y probar juegos basados ​​en Blockchain en múltiples plataformas de cadenas de bloques. Los usuarios obtienen todos los beneficios de Blockchain mencionados anteriormente, como los activos digitales en el juego almacenados de forma segura.

La compañía tiene su sede en Beijing. Es una rama de la compañía de desarrollo de juegos Cocos-2dx, formada después de que el fundador Haozhi Chen decidió hacer la incursión en Blockchain. Quizás debido a estas credenciales, Cocos ha atraído inversiones por una suma de u$s40 millones, desde empresas de renombre como Binance y NEO Global Capital.

Te puede interesar A la conquista de Estados Unidos: una bicicleta inteligente argentina se abre camino en el mercado

5 – Decentraland

Decentraland ofrece a los usuarios una plataforma de realidad virtual que funciona con la confiable cadena de bloques Ethereum. Los usuarios pueden crear contenido y aplicaciones, así como experimentarlos y monetizarlos. Esta es la primera plataforma virtual descentralizada, construida sobre la cadena de bloques y que es propiedad de sus usuarios, por lo que se destaca de la multitud.

Con Decentraland, no encontrará límites para lo que puede crear y explorar, excepto su imaginación. Los usuarios pueden comprar terrenos utilizando la cadena de bloques Ethereum, que demuestra su propiedad de una manera que nadie puede discutir. A partir de ahí, eres libre de construir lo que quieras.

Sólo algunas de las opciones sugeridas por el equipo de Decentraland incluyen actuaciones de música en vivo, casinos, talleres, compras, negocios iniciales, visitas a estaciones submarinas y manejo de automóviles. Todo ocurre en un mundo virtual con una vista de 360 ​​grados que puede sumergir a los usuarios a través de su navegador web.

6 – Gods Unchained

Los juegos centralizados tienen claras ventajas sobre los juegos basados ​​en Blockchain en este momento. Sin embargo, las soluciones híbridas interesantes como Gods Unchained, basada en Ethereum, pueden proporcionar algunas ideas sobre cómo se pueden combinar los modelos centralizados y descentralizados.

Gods Unchained se ejecuta en un servidor centralizado y es impulsado por Unity, sin embargo, las tarjetas son activos ERC-721 no fungibles en la cadena de bloques que se pueden comercializar en mercados descentralizados.

Esto apenas comienza

El mercado ya se expande, pero la creciente asociación Blockchain-monedas virtuales-juegos es prometedora, lo que podría impulsar un crecimiento aún mayor.

El aumento meteórico de e-sports y la oportunidad para desarrolladores de acceder a la comunidad de jugadores, también facilitará un nuevo entorno de juego. Una prueba es que TRON ha creado un fondo de u$s 100 millones con el propósito de financiar el desarrollo de juegos, indicó Diariobitcoin.