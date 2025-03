Los delincuentes aprovechan las lluvias para enviar links "en nombre de Edesur" vía WhatsApp. Las autoridades piden no ingresar a enlaces sospechosos

En medio del temporal que azota a Bahía Blanca este viernes, con 200 milímetros de precipitaciones en pocas horas, lo que provocó decenas de evacuados, hospitales inundados y la paralización total de las actividades en la ciudad, alertan sobre intentos de estafa.

"Nos acaban de contar que están enviando, en nombre de Edesur, un supuesto chat avisando que se realizará un corte programado", comienza el audio que circuló en las últimas horas por WhatsApp y que se hizo viral.

Este hombre indicó que, en esa supuesta conversación, claramente apócrifa, "están enviando un link para que la persona ingrese y le dé seguimiento al caso".

Sin embargo, no se trata de un enlace verídico de Edesur, sino de un link fraudulento que busca robar los datos de los usuarios, en un claro caso de phishing, tipo de estafa cada vez más frecuente en redes sociales y que sigue cobrando víctimas.

Al ingresar al enlace en cuestión, el usuario desprevenido habilita el acceso a su teléfono celular y, de esta manera, a información sensible y aplicaciones vinculadas a cuentas bancarias y billeteras virtuales.

"Obviamente, Edesur no hace este tipo de cosas y mucho menos manda links. Les pido por favor que tengan sumo cuidado con esto. No ingresen al link. Que no les pase a ustedes también", advirtió.

Estafas virtuales con Edesur: un hecho recurrente

Este tipo de fraude no es nuevo. El pasado 20 de enero, el ENRE alertó, en un comunicado oficial, sobre "la circulación de correos electrónicos y/o mensajes de texto o WhatsApp a nombre" de Edesur que, precisamente, "anuncian cortes programados del servicio eléctrico".

"La comunicación incluye un link a una página web supuestamente diseñada para seguir en tiempo real la evolución de los trabajos de reparación y conocer la hora estimada de restitución del suministro. Estos mensajes son falsos", alertó la entidad.

Se trata del mismo modus operandi de la maniobra que ahora circula en Bahía Blanca, con el agravante de que aprovecha una verdadera tragedia que afecta a la ciudad.

Por eso, la recomendación en estos casos es no responder a este tipo de comunicaciones, ya que ninguna empresa contacta a los usuarios de esta manera ni envía links o solicita datos personales.

Toda comunicación de estas características debe ser ignorada. En casos como este, donde se difunden por WhatsApp, se recomienda bloquear al contacto y denunciar su cuenta.