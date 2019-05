Confirman las nuevas regulaciones para uso de drones en repartos a domicilio en Argentina

En Argentina los drones están regulados por la Administración Nacional de Aviación Civil, y ya hay nuevas normas para propuestas comerciales

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) publicó en el Boletín Oficial las nuevas regulaciones para el uso comercial de drones y su uso para entrega de pedidos. La ANAC no obliga a registrar dispositivos de menos de 500 gramos y no es necesario registro de conductor para los que pesen hasta 5 kilos, si se usan recreativamente y en alturas de hasta 43 metros.

Solo si un dispositivo VANT (Vehículo Aéreo no Tripulado) pesa más de 500 gramos será necesario registrarlo ante el Registro Nacional de Aeronaves, que depende del organismo pero el trámite puede hacerse vía web. Para uso comercial será necesario registro, al igual que para usar los Clase C (hasta 150 kilos) y D (más de 150 kg) en cuyo caso será necesario, además del registro del aparato, una "licencia de conducir".

Si bien no se permite el traslado de personas, animales y sustancias peligrosas, se prevén "corredores para e-commerce" para empresas que repartan productos a domicilio. Al respecto Tomás Insausti, director de ANAC, declaró a La Nación: "les vamos a pedir a quienes quieran operar que presenten los mismos documentos que presenta una línea aérea comercial: que la empresa esté constituida en la Argentina, que tengan los manuales de operación, planos de la traza por dónde van a ir, un centro de operativo de control, hay que saber cómo va a trabajar si se corta la luz, por ejemplo, y cómo serán sus pilotos a distancia, entre muchas otras cosas que aún están por verse"

La ANAC trabajará en conjunto con la EANA ( Empresa Argentina de Navegación Aérea) y la JIAAC ( Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil) para delinear las rutas y los lineamientos del servicio. Se mantendrán zonas restringidas, como por ejemplo los espacios aéreos controlados, instalaciones militares o zonas de servicios penitenciarios.

ANAC seguirá los procedimientos de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos y se espera que los primeros vuelos de prueba estén apuntados a entrega de material médico en zonas remotas, antes que entrega de comidas. Google y Amazon ya hicieron pruebas pero fue UPS la que entregó paquetes por primera vez. En China su usaron para pedidos de comidas pero limitado a parques industriales y espacios aéreos privados.

En Argentina hay 1146 drones registrados, los dispositivos se inscriben a nombre del piloto y en caso de venta hay que darlo de baja para que otro lo acredite a su nombre. La ANAC también otorga los registros de pilotos, en 2018 otorgó 609 licencias. La mayoría son para producciones audiovisuales, tareas de vigilancia o agropecuarias.