Polémica: cada vez más apps de iPhone envían tu información privada mientras dormís

Usando rastreadores ocultos en las aplicaciones, algunas empresas pueden conocer tus gustos, ubicación exacta y otros datos privados.

Según una investigación realizada por The Washington Post, más de 5.400 rastreadores ocultos de aplicaciones populares para iPhone envían datos desde tu teléfono a terceros sin tu consentimiento, incluso mientras dormís. Es así como números telefónicos, direcciones IP, ubicación exacta y hasta correos electrónicos son parte de la información sensitiva a la que tienen acceso las apps según el informe.

Usando un software de monitoreo, descubrieron que varias apps se aprovechan de la función "Background App Refresh" de Apple para transmitir datos cuando no están en uso, si bien su función es actualizar automáticamente las aplicaciones. Aproximadamente 1,5 gigabytes de información al mes es recolectado por compañías como Amplitude, Appboy y Demdex, informó el diario.

La mayoría de las apps saben a qué se le da clic para evaluar la actividad del usuario, en otros casos rastreadores de terceros identifican dónde colocar anuncios de forma más efectiva. El problema es que la mayoría de estas apps no informan que están recopilando información.

Te puede interesar Buenos Aires, fuera del podio del 4G entre las ciudades de América latina

Aplicaciones como Yelp y DoorDash rastrean cada cinco minutos información del usuario como dirección, nombre, nombres de dispositivos, identificadores de anuncios únicos e incluso datos de acelerómetros para detectar estafadores.

Para evitar esto podemos entrar en Configuración>Privacidad y desactivar los servicios de ubicación en aplicaciones que no lo necesitan. También se puede bloquear acceso a micrófono y cámara, así como eliminar las apps no usadas. En Privacidad también se puede activar la palabra PUBLICIDAD para detener todos los anuncios no deseados.

Como lo mencionó The Washington Post, la función de "background refresh" está relacionada con estas prácticas, por lo que en Configuración > General > Actualización se puede desactivar el acceso a las aplicaciones, para que no envíen datos mientras dormís