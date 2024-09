Luego de presentar él mismo el presupuesto estatal para 2025, ante la atenta mirada de parte del Congreso de la Nación y en horario prime time televisivo, el presidente de la Nación, Javier Milei, cerró un acto que, en ILAN, llamarían ‘innovador'.

Israel Latin American Network (ILAN), es una fundación sin fines de lucro, apartidista y laica, fundada en 2018, cuya misión es "impulsar la innovación en la región, vinculado con Israel, para mejorar la vida de las personas", expresó su Fundador, Isaac Assa Farca.

"Queremos convertir a la región en una altamente innovadora, a través de este vínculo que formamos con el estado de Israel, que es una startup nation. Arribamos a la Argentina en julio de este año porque están dadas las condiciones", destacó Assa Farca.

"Hay un presidente abierto a tener estas relaciones con Israel, a la libertad y a impulsar la innovación. El vínculo con Milei tiene que ver con esa mentalidad abierta y no con una cuestión religiosa, de hecho ILAN no es una organización judía", remarcó.

Al respecto de este vínculo, comenzó con el arribo de la entidad al país, donde estrenaron un premio: "ponderamos la innovación académica y empresarial, y por primera vez lanzamos el premio a la ‘innovación política’, que se lo dimos a Milei", reveló Assa Farca.

Y agrega que, "para nosotros es el presidente más innovador en el mundo. Innovación viene del latín innova, que significa ‘una nueva manera de hacer las cosas’ y eso es lo que vino a hacer el presidente Milei en la Argentina".

ILAN y Milei: el plan de la organización en el país y los premios a jóvenes innovadores

"Albert Einstein decía que estupidez es ‘tratar de hacer lo mismo, una y otra vez, esperando un resultado diferente’ y la Argentina venía tratando hace un tiempo, de obtener un resultado distinto, haciendo lo mismo. Milei pateó el tablero", sentenció Assa Farca.

De izquierda a derecha: el Rabino Shimon Axel Wahnish, Karina Milei, Isaac Assa Farca y Javier Milei

"El tiempo dirá si Milei tendrá o no un buen resultado, yo tengo fé, porque viene a cambiar el paradigma y está alineado a los valores correctos. Es importante su afinidad a relacionarse con Israel porque eso hará que las cosas entre ILAN y la Argentina fluyan", confesó.

Durante la inauguración de ILAN en Argentina, llevada a cabo a fines de julio de 2024, el presidente dio un discurso y dejó alguna de sus polémicas frases: "a los únicos a los que no critican son a quienes no hacen nada, no alzar la voz es favorecer al enemigo".

Para Assa Farca, una innovación exitosa depende de que 3 ejes y jugadores se unan y se potencien:

la iniciativa privada

la academia

el gobierno

"En Israel aprendí que ‘1+1’ son 11 y ‘+ 1’ son 111. Es algo de la física, tú tienes una capacidad para cargar 50kg y yo lo mismo, si los dos cargamos algo podemos cargar hasta 140kg, mientras que si somos 3 podemos llegar hasta casi 250kg", recordó.

Assa Farca precisó que para la ONG, "la innovación se da en todos los sectores, premiamos varias categorías y creemos que Argentina tiene posibilidad de innovar en todas".

¿Cómo participar de los premios a la innovación de ILAN en la Argentina?

ILAN espera afiliar al programa a 20 universidades nacionales para que hagan una convocatoria y que los jóvenes manden sus proyectos. Un jurado propio de cada institución premiará a los mejores y el premio será un viaje gratis a Israel en julio de 2025.

Las categorías de desarrollo son:

salud y ciencia

comunicación

medio ambiente

transformación social

tecnología

paz

educación

"Participarán de nuestra delegación que viajará gratis a Israel y se unirán a los más de 200 jóvenes que viajan de otros países del mundo para ver lo que Israel tiene para ofrecer en términos de innovación", relató.

Y continuó diciendo que "al llevarlos les ampliamos su visión: mostrándoles lo que Israel tiene para ofrecer en términos de innovación, conectándolos con innovadores de todo el mundo y con una red de innovadores que incluye inversionistas".

El premio es viajar de manera gratuita e incluye todo lo necesario, son 8 días, mientras que el proyecto debe tener un beneficio social que mejore la vida de las personas. Podrán participar jóvenes anotados en una universidad que participe del programa.