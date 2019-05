L'Oréal crea espejo con Inteligencia Artificial que aconseja sobre maquillaje y peinado

El color de pelo que mejor te queda o pruebas de maquillaje virtuales son algunas de las innovaciones que ofrece el espejo inteligente de L’Oréal

Una de las novedades más llamativas de la Feria Viva Tech 2019 celebrada recientemente se dio en el stand del gigante de la cosmética L’Oréal. Un espejo con un mayordomo virtual que gracias a la tecnología llamada Asesor Virtual de Cabello, es capaz de reconocer comandos de voz para que el usuario pueda probar de forma virtual diferentes colores de pelo según explicó Parham Aaraabi, CEO del Modiface, desarrolladora de la tecnología.

L’Oréal y Modiface se aliaron el año pasado con Facebook para conseguir experiencias de maquillaje de realidad aumentada para marcas como Maybelline, L'Oréal Paris, NYX Professional Makeup, Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Urban Decay y Shu Uemura (todas parte del grupo L’Oréal)

Otra innovación del grupo L’Oréal vino de la mano de Kérastase, que presentó un diagnóstico personal sobre la calidad del cuero cabelludo y la fibra capilar basado en combinar una aplicación móvil y una cámara grabando en directo. Con estas herramientas la app puede recomendar los productos para cuidar el pelo que sean más adecuados al cliente.

Siguiendo el camino de la personalización, se presentó una máquina de vending de lapices de labios de Giorgio Armani, combinada con un test virtual de tono de labiales diseñada por Modiface. Asimismo L’Oréal I+D y Modiface presentaron SkinConsultAI por Vichy, sistema que mediante la inteligencia artificial detecta signos de envejecimiento y ofrece un asesoramiento personalizado para la piel.