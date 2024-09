Microsoft añadió una nueva función que genera resúmenes automáticos en los documentos de Word usando la IA de Copilot.

El resumen se activará cada vez que se abra un archivo y se obtendrán los puntos esenciales del texto.

El mismo se mostrará comprimido en un recuadro entre la primera hoja y la cinta de opciones.

Los usuarios deberán presionar el botón de "ver más" para ampliar el texto sintetizado con IA.

La nueva función estará disponible para las versiones de Word en Windows, Mac y web.

Todos los que posean suscripción en Copilot podrán sintetizar la información más importante a partir de la actualización.

Para utilizar el nuevo modelo de IA en word los usuarios deberán abonar la suscripción de Copilot

El nuevo resumen automático que sintetiza la información

Stéphanie Visser, la directora de producto del equipo de Word mencionó que la compañía busca mejorar la eficiencia a la hora de procesar información.

"Microsoft Copilot puede ayudar a aliviar la situación proporcionando un resumen automático en la parte superior de los documentos de Word", indicó Visser.

Según Microsoft, la IA es capaz de sintetizar documentos de hasta 80.000 palabras.

Es importante que los resúmenes automáticos de Word no se actualicen en tiempo real ya que la herramienta no hará ningún cambio hasta que no se presione la tecla de "Buscar nuevo resumen".

El resumen automático se ofrece como una alternativa para optimizar el tiempo de lectura de los documentos largos.

Microsoft indicó que el resumen automático se desplegará de forma gradual en las versiones recientes de Word para la web y escritorio.