Las acciones de Alzamend Neuro se dispararon este lunes 19 de agosto después de que la empresa anunciara el inicio de un estudio de fase intermedia para su tratamiento de pacientes con trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Específicamente, los papeles de la compañía farmacéutica, centrada en desarrollar productos innovadores para el tratamiento del Alzheimer, trastorno bipolar (TB), trastorno depresivo mayor (TDM) y TEPT, y que cotiza en el Nasdaq, aumentaron un 186,8%.

Alzamend Neuro informó que se asoció con el Hospital General de Massachusetts como su organización de investigación por contrato para llevar a cabo un estudio de fase 2 de AL001, su candidato a fármaco terapéutico de litio.

El objetivo del nuevo estudio es identificar una dosis potencialmente ideal que logre la misma efectividad y seguridad de AL001 en comparación con los productos actualmente en el mercado.

Aunque el litio no cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento del TEPT, la compañía señaló que el uso de dosis bajas de carbonato de litio ofrece un tratamiento efectivo para disminuir la ira inapropiada, la irritabilidad, la ansiedad y el insomnio en estos pacientes.

Inteligencia Artificial y Medicina

Del mismo modo que ocurre en otros rubros, el uso de la Inteligencia Artificial en el campo médico aumenta a gran escala.

En este sentido, un equipo de investigadores del CONICET y la Universidad Favaloro desarrolló un sistema que utiliza IA para procesar de manera rápida y precisa estudios de tomografía del corazón.

La nueva herramienta busca mejorar la detección de enfermedades coronarias y prevenir eventos como infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV).

"Buscamos que funcione como una herramienta de apoyo al radiólogo, acelerando su trabajo, pero siempre brindándole la posibilidad de verificar visualmente la detección automática para corregirla y validarla", explicó a iProUP Damián Craiem, director del estudio e investigador del CONICET.

En una etapa de prototipo, el modelo experimentó una efectividad que sobrepasa el 95% al evaluar imágenes de casi 1.200 pacientes. El sistema permite al radiólogo identificar y medir rápidamente el calcio presente en las arterias, un indicador clave para la evaluación del riesgo cardiovascular.

El trabajo fue destacado en a nivel global: se publicó en la revista Biomedical Physics and Engineering Express y se llevó a cabo con la colaboración de radiólogos de la Unidad de Imágenes Cardiovasculares del Hospital Europeo Georges Pompidou en París, Francia.

El cardiólogo Horacio Simondi (MP 22969) cuenta a iProUP el rol que cumple la tecnología en estos procesos: "Una de las conclusiones es que la inteligencia artificial no nos va a sacar el trabajo, sino que no va a tener trabajo aquel que no trabaje con IA".