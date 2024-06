Un equipo de investigadores del CONICET y la Universidad Favaloro desarrolló un sistema que utiliza Inteligencia Artificial (IA) para procesar de manera rápida y precisa estudios de tomografía del corazón. La nueva herramienta busca mejorar la detección de enfermedades coronarias y prevenir eventos como infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV).

En una etapa de prototipo, el modelo experimentó una efectividad que sobrepasa el 95% al evaluar imágenes de casi 1.200 pacientes. El sistema permite al radiólogo identificar y medir rápidamente el calcio presente en las arterias, un indicador clave para la evaluación del riesgo cardiovascular.

El trabajo fue destacado en a nivel global: se publicó en la revista Biomedical Physics and Engineering Express y se llevó a cabo con la colaboración de radiólogos de la Unidad de Imágenes Cardiovasculares del Hospital Europeo Georges Pompidou en París, Francia.

Inteligencia artificial y medicina

Del mismo modo que ocurre en otros rubros, el uso de la inteligencia artificial en el campo médico aumenta a gran escala. Si bien el sistema objeto de este artículo aún no está preparado para ser transferido al ámbito médico, la novedad significa un gran paso en esa dirección.

"Buscamos que funcione como una herramienta de apoyo al radiólogo, acelerando su trabajo, pero siempre brindándole la posibilidad de verificar visualmente la detección automática para corregirla y validarla", explica a iProUP Damián Craiem, director del estudio e investigador del CONICET.

El cardiólogo Horacio Simondi (MP 22969) cuenta a iProUP el rol que cumple la tecnología en estos procesos: "Una de las conclusiones es que la inteligencia artificial no nos va a sacar el trabajo, sino que no va a tener trabajo aquel que no trabaje con IA".

La IA puede detectar el calcio en las arterias que determina la presencia de afecciones

El profesional señala que "hoy, en los congresos de cardiología, hay mesas de debate de IA aplicado a la actividad. Se trata de una herramienta que nos ayuda mucho, sin dudas. La tecnología puede ahorrarnos tiempo, pero el rol humano es irremplazable".

La aterosclerosis, una enfermedad caracterizada por la acumulación de lípidos en las paredes arteriales, es un factor de riesgo importante para infartos, ACV y otras complicaciones cardiovasculares.

La detección temprana del calcio en las arterias coronarias y aórticas, mediante imágenes de tomografía computarizada, demostró ser una herramienta efectiva para la prevención temprana. El sistema de IA desarrollado por los investigadores reconoce la aorta y busca potenciales lesiones de calcio, distinguiéndolas de otras estructuras.

"En un par de minutos, el sistema entrega las mediciones de calcio que a un radiólogo a veces puede llevarle entre 15 y 30 minutos. Esto permite medir automáticamente un score de calcio torácico, lo que ayuda a los cardiólogos a mejorar los tratamientos preventivos", comenta Damián Craiem.

El investigador explica que el sistema que desarrollaron está diseñado para que, en caso de error, lo haga hacia arriba, sobrestimando la cantidad de calcio y nunca subestimando. Esto permite que, en el peor de los casos, el sistema informe un valor mayor al real y que el médico pueda evaluar y corregir la medición.

Procesamiento de imágenes con inteligencia artificial

El procesamiento automático de las tomografías cardíacas revela el calcio vascular como manchas blancas en los bordes de las paredes arteriales.

La inteligencia artificial permite a los médicos obtener resultados más rápidos y fiables

Para su medición, los radiólogos suelen emplear software que les permite explorar el corazón y las arterias plano por plano, resaltando posibles lesiones y validándolas clic a clic. Todo ese trabajo se reduce a minutos, gracias al aporte de la tecnología.

Este sistema, desarrollado por expertos del CONICET y la Universidad Favaloro, se sometió a pruebas analizando tomografías de calcio aórtico de 1.190 pacientes (80% hombres y 20% mujeres, con edades comprendidas entre los 48 y 66 años), mostrando una tasa de efectividad que superó el 95%.

La detección del calcio vascular se realiza como una medida de prevención primaria, buscando prevenir eventos graves como infartos o ACV. Dependiendo de la cantidad de calcio encontrado, se pueden sugerir cambios en la dieta, actividad física, terapias para dejar de fumar o tratamientos con medicamentos para controlar la presión arterial y el colesterol.

Craiem explica la razón por la que aún no se trasladó la novedad a los consultorios: "A diferencia de otras técnicas de detección de calcio, las basadas en IA requieren un tiempo de maduración antes de ser aplicadas en la clínica diaria. En eso estamos trabajando, con el fin de aportar al desarrollo de una herramienta que sirva para mejorar la salud de los pacientes".

El nuevo capítulo de IA aplicada al campo medicinal representa un paso importante en la búsqueda de herramientas más eficientes y precisas para el diagnóstico y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Para los profesionales del rubro, su potencial para mejorar la atención médica y la calidad de vida de los pacientes es considerable.