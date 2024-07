El presidente Javier Milei volvió al Silicon Valley el fin de semana como parte de su cruzada para convertir a Argentina en uno de los cuatro polos o hubs más importantes de inteligencia artificial, detrás de EEUU, Europa y China.

Luego el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el plan de "emisión cero", que implica el congelamiento y la reducción de la base monetaria para cerrar todos los "grifos" de impresión de pesos. Según el Presidente, "cuando se logre poner fin a los pasivos remunerados y converger en materia de inflación, estarán dadas las condiciones para levantar el cepo".

La remoción de las trabas cambiarias responde a un viejo pedido de la industria del Conocimiento, tercer complejo exportador detrás del sojero y el automotor con más de u$s8.000 millones de ventas anuales al exterior. Y prepara el camino para atraer a las grandes tecnológicas a invertir en el país, uno de los grandes objetivos de la gestión libertaria.

Esto dará sentido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que fija incentivos aduaneros y fiscales a proyectos de inversión de más de u$s200 millones.

Emisión cero: qué pide la industria tecnológica

"El cepo es un fuerte condicionante para que una compañía que quiera destinar cientos de millones de dólares a inversiones decida venir o no. Si no se resuelve, será muy difícil que empresas grandes se instalen", asegura a IProUP Matías Aristei, economista y desarrollador de negocios digitales.

En el sector del conocimiento, cuyas banderas son la innovación y el desarrollo constante, la capacidad de movilizar fondos rápidamente y sin trabas es vital. De lo contrario, se desincentiva a las inversiones, con su impacto en los dólares y el empleo.

Las claves del plan IA de Milei

"Estoy viviendo en España y no puedo transferirme dinero libremente desde Argentina. Es un lío. Imaginate una empresa que debe estar liquidando divisas y enviándolas a otros países o a la casa matriz. No estás hablando de una Pyme que va a poner un local, sino de poderosas compañías que vendrían con tecnología y desarrollo". completa.

Cómo influye el cepo en la industria 4.0

Las restricciones cambiarias no solo afectan a las empresas; también a quienes trabajan en la Economía del Conocimiento, que representan 7,3% del empleo registrado y casi el 10% del total de las exportaciones. Pese a estos números, muchos talentos deciden emigrar debido a las dificultades para disponer de sus ingresos en dólares.

Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, entidad que agrupa a empresas prestadoras de servicios del Conocimiento, asegura a iProUP que la fuga de talentos es "la gran debilidad" del país y está estrechamente relacionada al cepo.

"Un mercado cambiario desorganizado y con alta brecha hace que el salario local en pesos de un profesional sea muy dispar al que obtendría en el exterior en dólares", remarca.

Datos de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) estiman la generación de 12.000 a 14.000 puestos este año. Galeazzi sostiene que podría ser aún mayor si se levantaran las restricciones y llegaran nuevas empresas.

El directivo remarca que para atraer a Nvidia, Tesla, Meta u otros gigantes y postularse como destino para grandes data centers, que son el nucleo de la nube y la inteligencia artificial, "el Gobierno debe primero enfocarse en cerrar la brecha y lograr que los talentos dejen de emigrar".

Mark Zuckerberg y Javier Milei se encontraron en el Silicon Valley durante la gira que el mandatario realizó a finales de mayo y principios de junio

"Es la gran clave para que sea coherente el proyecto de inteligencia artificial global con un ecosistema de talentos equivalente a nivel local", completa.

Levantamiento del cepo: lo que viene

Según Caputo, el Gobierno no fijó "una fecha sino parámetros que implican orden macroeconómico. Saldremos del cepo cuando estén dadas las condiciones". Sus dichos se producen luego de que el FMI presentara su Staff Report y sugiriera que el Ejecutivo "está elaborando un marco para una relajación de los controles de divisas para finales de julio".

Natalia Motyl, economista y docente de UCEMA, afirma a iProUP: "Las medidas nos aproximan a la eliminación del cepo", en vistas de cumplir las tres condiciones clave:

Eliminar el déficit fiscal

Que el plan económico sea consistente en lo monetario y fiscal

Acumular reservas

"Estas políticas son controvertidas: es necesario deshacerse de dólares para sacar los pesos de circulación y reducir su excedente, lo que refuerza el valor de la moneda local. A diferencia de otras gestiones, no se está emitiendo: no se trata de dilapidar reservas, sino retirar los pesos que no tienen demanda", completa.

Por otro lado, "en el escenario en el cual se vendían dólares y, al mismo tiempo, emitían pesos, la acumulación de reservas estaba en peligro a mediano plazo. En el contexto actual, en el que únicamente se retiran pesos, se puede experimentar una caída de reservas en el corto plazo, pero la falta de liquidez revertirá la situación".

Aristei coincide y remarca que "en los últimos meses se redujo la acumulación de divisas, que tuvo buen comienzo de año. Incluso, ya se está esperando que, para el tercer trimestre, por pagos de deuda, haya déficit. Saben que se vienen meses difíciles. Es lógico que el Gobierno retrase la salida del cepo".

El talento argentino es ponderado entre los mejores del mundo en software

"Creo firmemente que a fin de año o en los primeros meses del 2025 las restricciones cambiarias se van a levantar", concluye, en sintonía con lo que espera la industria 4.0.