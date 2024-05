En el marco del Visa Payments Forum, celebrado en el Moscone Center de San Francisco, la reconocida empresa multinacional mostró su compromiso con el futuro del comercio digital y presentó una serie de innovaciones que prometen transformar la forma en que los consumidores y empresas realizan pagos.

Jack Forestell, líder global de Productos y Estrategia de Visa, destacó que Visa está revelando "la próxima generación de experiencias de pagos con tarjeta, verdaderamente nativas digitales" y que las nuevas funcionalidades "llevarán a los consumidores a un futuro más personalizado, conveniente y seguro".

Entre las innovaciones más destacadas, se encuentra Visa Flexible Credential, una tarjeta que permite acceder a múltiples cuentas y métodos de pago con un solo plástico.

Según un estudio de Visa, más de la mitad de los usuarios desean esta capacidad. Este producto permitirá alternar entre débito, crédito, pagos en cuotas o puntos de recompensa de los programas de beneficios, ofreciendo mayor flexibilidad al consumidor.

El pago "Tap" sigue creciendo

Por su parte, la adopción del pago sin contacto, o "tap", sigue en crecimiento, con una penetración global del 65% a finales de 2023. En esta línea, Visa presentó varias formas de hacer "tap" con dispositivos móviles, como el Tap to Pay, donde cualquier dispositivo puede convertirse en una terminal de punto de venta (POS).

Además, están el Tap to Confirm, que facilita la autenticación de identidad al comprar en línea; Tap to Add Card, que implica una mejora la seguridad al agregar tarjetas a billeteras digitales; y el Tap to P2P, que permite pagos entre personas de manera simple.

Visa busca revolucionar los pagos con ayuda de la tecnología

Visa busca fortalecer aún más la seguridad de las transacciones

En respuesta al aumento del fraude en pagos en línea, Visa lanzó el Visa Payment Passkey Service. Basado en los estándares de Fast Identity Online (FIDO), este servicio utiliza biometría para confirmar la identidad del consumidor, reemplazando contraseñas y códigos de un solo uso.

"Nuestras claves de acceso o passkeys representan un enorme cambio de paradigma en nuestra industria porque confirman la identidad sin interrumpir la experiencia de pago", indicaron desde la empresa.

Visa también anunció la integración de este servicio en Click to Pay, mejorando la seguridad y fluidez de las transacciones. Además, introdujo Pay by Bank, que digitaliza y simplifica los pagos de cuenta a cuenta (A2A), ofreciendo una experiencia más segura y sin inconvenientes.

Para combatir el fraude, Visa lanzó Visa Protect para pagos A2A, una solución que ya está identificando un 60% de fraudes no detectados anteriormente en pagos en tiempo real (RTP). La empresa también informó avances en tokenización de datos, con el 29% de sus transacciones ya tokenizadas.

Esta tecnología permite a los consumidores controlar y compartir sus datos de manera segura, ofreciendo experiencias de compra personalizadas impulsadas por la IA.