Martín D'Odorico, Tomás Ambrosetti y Pedro Moreyra son tres jóvenes de 27 años que se animaron a emprender y fundaron Guardian Capital.

El objetivo, además de brindar sus servicios, fue fomentar la educación financiera y ayudar a que el panorama de conocimiento financiero en Argentina y la región, de a poco, esté un poco más equiparado.

"Nos conocimos trabajando como asesores financieros en una de las sociedades de bolsa más grandes del país", le cuenta Martín D'Odorico a iProUP.

"Después de cuatro años como asesores en inversiones, cada uno de nosotros -de forma individual- se animó a abrir su propio camino profesional independiente asesorando a nuestra cartera de clientes".

A medida que fue pasando el tiempo, estas carteras propias fueron creciendo e incorporando clientes referidos de los primeros. Al cabo de un año trabajando por separado y viendo cómo el caudal de clientes crecía y se fortalecía cada día más, decidieron unificar carteras.

Así nació Guardian Capital, para conocer sobre finanzas Emprendedores y docentes Con aproximadamente 150 clientes cada uno, encontraron una oportunidad clave para aprovechar las sinergias.

Guardian Capital SA cuenta con más de 700 clientes, tanto individuos como empresas.

Se encargan de brindar servicios de asesoramiento financiero personalizado, adaptado a los objetivos de los clientes -ya sean clientes físicos o jurídicos-, tanto en el mercado local como internacional.

"Entendemos que el mundo de las inversiones y las finanzas no es de fácil acceso para todas las personas y creemos que hay mucha falta de conocimiento, no por que no hayan ganas o interés, sino porque la información es mucha y quizás es difícil de comprender para quienes no forman parte del sector", detalla.

Y agrega: "Dentro de Guardian Capital, buscamos que quienes nos eligen, además de nutrir sus carteras, también incorporen nuevos conocimientos financieros -si es que ya no los tienen- y se familiaricen con el mundo de las inversiones, para que ellos mismos logren entender cómo funcionan sus carteras".

Además, tanto Tomás Ambrosetti como Pedro Moreyra son docentes en colegios secundarios y frecuentemente participan en programas de educación financiera que dictan distintas universidades.

En estos programas, "buscamos compartir con adolescentes los principios financieros básicos, primeros pasos para invertir y cómo lograr una gestión adecuada del dinero".

Finanzas, un terreno a explorar

Históricamente, las finanzas y las inversiones fueron un área a la que muy pocas personas podían ingresar, ya sea por el nivel de sofisticación o por los montos mínimos.

Sin embargo, desde la crisis del 2008, hubo un crecimiento muy importante de las llamadas Fintechs y particularmente en Argentina el crecimiento exponencial de las Sociedades de Bolsa.

Estamos en presencia de un cambio crucial dentro de las finanzas, donde el principal objetivo es la integración financiera y nadie debe quedar afuera.

"En Guardian Capital, tenemos clientes de todas las edades (+18)", detalla, y añade: "Para alguien que está recién empezando, lo ideal es educarse para comprender qué es lo que uno está por hacer cuando comienza a invertir y poner a trabajar su capital".

Cualquier persona mayor de 18 años puede abrir una cuenta comitente en la plataforma de su elección y realizar sus primeras operaciones.

Para arrancar, es importante conocer el perfil inversor de cada uno -conservador, moderado o agresivo- y, online, pueden encontrarse distintos tests para descubrirlo.

Así, se segmentan ciertos instrumentos de inversión acordes a lo que corresponda.

"Cuando uno sabe lo que está operando y con qué objetivo, invierte sin miedo y puede aprovechar al máximo cada herramienta financiera que hay en el mercado", culmina