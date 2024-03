En giro inesperado y luego de mucha especulación al respecto, Elon Musk habló y reveló que el chatbot Grok, hasta la fecha solo disponible para los usuarios Premium+ de X (ex Twitter), ahora también podrá ser usado por el resto de niveles de pago que ofrece la red social.

Este anuncio se llevará a cabo a finales de esta semana y se debe recordar que Grok se incorporó (a modo de prueba), para las suscripciones Premium+ a partir de noviembre de 2023.

El chatbot de X es una inteligencia artificial generativa la cual sirve para que los usuarios de la plataforma puedan interactuar con la misma con las diversas preguntas y respuestas que se le hagan a Grok.

Por otro lado, días atrás xAI, la división de X que está encargada de Grok, publicó un modelo sobre cómo la arquitectura del chatbot fue entrada con un lenguaje grande desde cero y con muchísimo datos.

En este sentido Musk ya declaró que Grok estará disponible para los suscriptores Premium (Basico, Premium y Premium+), a diferencia de antes que solo estaba habilitado para los usuarios Premium+.

Luego de ser cerrado en 2021, volvió a X (ex Twitter), la red social Musk, la función que permite a sus usuarios a grabar videos en directo.

Al igual que Instagram, Twitch y casi todas las redes sociales, X se suma la modalidad de streaming en directo, que se encuentra en su función Espacios.

Esta herramienta actualmente permite chatear en directo vía audios desde la red social de Musk. A partir de ahora, los usuarios podrán sumar video a sus conversaciones si es que se activa la función durante las sesiones de chat.

spaces are now CAMERA ON (if u like) https://t.co/yukiqhyvf6 — X (@X) February 28, 2024