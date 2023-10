¿Qué nuevo sector ya mueve más de u$s6.000 millones y seduce al mundo financiero?

Esta tendencia impulsa la creación de nuevos productos financieros adaptados a las necesidades de un mundo cada vez más digital. Los detalles

El mercado gamer no para de crecer, sólo en América Latina se estima que hay más de 335 millones de gamers de los cuales 26 millones viven en Argentina.

Esta suba en Latam se incrementó a un ritmo del 6.1% de forma anual y está generando una profunda transformación en la manera en que las nuevas generaciones crean sus primeras experiencias dentro de las finanzas personales.

Se estima que en la región, este segmento moviliza más de u$S6.000 millones; esto explica por qué cada vez más industrias como la bancaria y fintech buscan entender la manera en que las finanzas atraviesan a todo este ecosistema.

Los jugadores, desde temprana edad, aprenden a intercambiar valor unos con otros, canjean puntos, compran skins (apariencia de un personaje en un videojuego), etc.

Un estudio reciente de la consultora AsKids, indica que en América Latina el 70% de los chicos entre 13 a 18 años juegan a videojuegos, quienes se suman a las nuevas generaciones de jóvenes adultos gamers con nuevas necesidades, acostumbrados a vivir experiencias simples, rápidas y altamente eficientes.

Esta demanda gamer abrió la oportunidad para que las fintechs de Latam comenzasen a desarrollar nuevos productos, un caso de esto es n1u, la primera app de la región inspirada en el mundo gamer.

Gamers, una industria que crece

Una solución financiera

"Queríamos acercar a los gamers una solución financiera segura, entretenida y que hablara su mismo lenguaje. Así nació n1u, impulsando los gamified payments para que el usuario pague, supere desafíos, obtenga recompensas y haga todas las transacciones diarias en un mismo lugar y en comunidad"; resume Facundo Corsi, CEO de la compañía.

De esta manera, la digitalización y la interoperabilidad están transformando la manera en que manejamos las finanzas. Los gamers representan una generación nativa en un mundo de transacciones digitales, y su demanda de agilidad y versatilidad es un llamado a la evolución en el mundo financiero.

En este sentido, vemos cómo a través de la integración de soluciones Web3 en su core, la banca tradicional tiene la oportunidad de ofrecer productos innovadores para captar nuevos segmentos.

El desafío se centra en comprender las necesidades de esta nueva generación y garantizar servicios personalizados que den respuesta de manera ágil a las mismas.

Ramiro Raposo, VP de Growth de Bitwage explica: "A medida que el mundo de E-Sports crece, vimos a muchos gamers cobrar sus ingresos a través de nuestra plataforma, ya se por sus servicios de streaming o por competencias en las que ellos hayan participado. Muchos de estos jugadores también tienen trabajos en el exterior".

Así las nuevas plataformas buscan acompañar y ofrecer formas más eficientes de administrar las finanzas, permitiendo a los usuarios vincular sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, criptomonedas e incluso sistemas de pago online, proporcionando un control total. También sobre sus gastos en videojuegos.

Los gamers pueden generar grandes ingresos monetarios

Además, las nuevas wallet all in one aplican la lógica de la gamificación con recompensas personalizadas y una experiencia lúdica para maximizar la experiencia del usuario.

El gaming como espacio de trabajo

El crecimiento de la generación gamer en Latam, también, dio lugar al surgimiento de nuevas oportunidades económicas. Los streamers y creadores de contenido de videojuegos, muchas veces, logran convertir su pasión en una fuente de ingresos.

Según el informe Live Streaming Industry Report, los últimos 3 meses de 2022 los usuarios de las plataformas Twitch, YouTube Gaming y Facebook Gaming, vieron más de 7.200 millones de horas de contenido en vivo creado por gamers y streamers.

Esta monetización empoderó a muchos jóvenes y los desafía, cada vez más, a necesitar de nuevas herramientas financieras que se adapten a un día a día cada vez más digital e interoperable.