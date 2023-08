Histórica paritaria: gremio clave asegura aumento del 124% que lleva el sueldo base a $450.000

La Asociación de Agentes de Propaganda Médica, que logró un aumento excepcional del 35% en tres meses, marcó un hito en las negociaciones salariales

En un contexto de turbulencia financiera y una marcada alza en la cotización del dólar, la cúpula directiva de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) anunció un histórico incremento salarial para los meses de julio, agosto y septiembre, ascendiendo al 35%.

Este acuerdo, acumulado en el año, alcanza un asombroso 124%, posicionándose como una de las paritarias más elevadas en el presente año, según explicaron desde iProfesional.

Tras intensas deliberaciones con representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), el secretario general del sindicato, Salvador Agliano, afirmó: "Hemos logrado preservar el poder adquisitivo del sector; ahora esperamos que la escalada inflacionaria no tome vuelo, evitando la necesidad de una readaptación de los ingresos".

Ganancias Sin Precedentes para Visitadores Médicos: Estructura de Sueldos

El incremento salarial del 35% se desglosará en tres tramos, dando forma a los salarios base de la siguiente manera:

Escala salarial (iProfesional)

Con estos ajustes, los miembros de Propaganda Médica, comúnmente conocidos como "Visitadores Médicos", disfrutarán de un salario base aproximado de $445.000 a partir de septiembre.

Advertencia gremial ante la desafiante situación económica

Agliano enfatizó: "Resulta innegable que la situación económica y social es adversa. Sin embargo, es fundamental destacar que mediante la determinación en nuestras demandas, hemos alcanzado este acuerdo que proporciona cierta estabilidad a nuestros afiliados".

El secretario adjunto del sindicato, Ricardo Peidro, en conversación con iProfesional, añadió: "Retomaremos las negociaciones a mediados de septiembre para forjar un pacto que abarcará el próximo trimestre del año, comprendido entre octubre, noviembre y diciembre".

Peidro mencionó también que "el contexto electoral no brinda facilidades, ya que el Gobierno enfrenta presiones desde múltiples flancos".

Miembro destacado de la cúpula de la CTA Autónoma bajo el liderazgo de Hugo "Cachorro" Godoy, Peidro declaró: "Nos hallamos en una coyuntura compleja, en la que los trabajadores son los más afectados.

Esto es aún más evidente para quienes no cuentan con convenios colectivos de trabajo, lo que les impide negociar paritarias que, al menos, equiparen la inflación".

Defensa de derechos laborales en la agenda gremial

En esta línea, Peidró subrayó: "En el contexto de las elecciones, vemos que propuestas como las de Javier Milei o Patricia Bullrich ponen en riesgo los convenios colectivos, que en última instancia son los derechos de la clase trabajadora y que se obtuvieron con mucho esfuerzo".

Agregó que "sus ideas solo agravarían la precariedad laboral, la cual ya fue exacerbada durante el gobierno de Mauricio Macri, en el cual se cerraron 25.000 pymes y se erosionó el 25% del poder adquisitivo".

El líder sindical afirmó: "Desde la CTA Autónoma y esta organización gremial, lucharemos por preservar las leyes laborales". Sobre la inflación, recordó que "este proceso es una consecuencia de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) originada durante el mandato de Macri, pero también existe una responsabilidad actual, ya que el gobierno actual avaló y sigue implementando este enfoque, impactando a los menos afortunados y generando un aumento constante de la pobreza".

Peidro expresó que "el Fondo no es una alternativa adecuada, ya que no exige reformas laborales o previsionales". A su vez, exigió al Gobierno que "tome las medidas necesarias para frenar la escalada de precios en los alimentos esenciales para los hogares argentinos. Las clases más vulnerables no pueden esperar más, lo que hace imperativo un aumento universal que compense la pérdida del poder adquisitivo".