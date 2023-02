"Me robaron la cuenta de Instagram": cómo recuperarla y qué tipo de delitos cometen haciéndose pasar por vos

Cómo actúan los ciberdelincuentes para apoderarse de los perfiles, los pasos a seguir en caso de hackeo y las medidas para prevenirlo

Los primeros días de noviembre, Malcolm Tait, un argentino que vive actualmente en Estados Unidos, recibió un correo que parecía provenir de Instagram y decía: "La publicación que compartiste en tu cuenta fue reportada por otro usuario. Completá este formulario para resolver la situación y evitar inconvenientes".

El email hacía referencia a la cuenta @nutrisnack.us, que es la que utiliza Malcolm para su negocio de venta de productos alimenticios. Como es la principal fuente de comunicación con sus clientes, quiso resolver rápidamente la situación. Ingresó en el enlace que aparecía junto al mensaje, fue redirigido a una página de inicio de sesión tal como la que aparece cuando se entra a Instagram.

Ingresó su usuario y contraseña para entrar a la página, pero no pudo loguearse: se trataba de un engaño. El correo no había sido enviado por Instagram y el sitio en el cual ingresó sus datos era falso. Así, el ciberdelincuente en pocos minutos logró hackear su cuenta con 47 mil seguidores.

No bien ocurrió esto, el criminal se contactó con él y le solicitó que le pagara una suma de 10.000 dólares en bitcoins para devolverle la cuenta. Tal como se recomienda, no pagó el rescate para evitar alentar este tipo de delitos y siguió todos los pasos indicados en Instagram para recuperar el acceso.

Al día de hoy, no logró recobrar su cuenta. De hecho, si se busca el usuario @nutrisnack.us, ya no existe. Lo que más le preocupa es que nunca recibió respuesta por parte de Meta y ya pasaron tres meses desde que efectúo el reclamo, que en realidad fueron varios. Sigue a la espera.

"La cuenta de Instagram es gran parte de la comunicación con mis clientes para promocionar mis productos", confía a iProUP Malcolm, en diálogo con iProUP. "Mis ventas se vieron afectadas y no tengo manera de contactar a los miles de seguidores que confiaban en mi negocio hacía varios años", completa.

A Celeste Basiluk también le robaron su cuenta con un procedimiento similar: un correo falso y un enlace que redirige a un sitio creado por un hacker para acceder a las credenciales de acceso. En su caso, se hicieron pasar por el servicio al cliente de Hotmail y le pidieron que validara su contraseña para no perder el acceso a ese servicio de correo electrónico.

"Me hackearon el Instagram, se metieron y empezaron a querer vender dólares haciéndose pasar por mí. Unos amigos se dieron cuenta y me avisaron", recuerda en diálogo con iProUP. Y añade: "Fue caótico porque no podía bloquear la cuenta. La reporté en Instagram, pero siguió activa un tiempo. Después hice la denuncia en la comisaría", contó a este portal.

Al igual que Malcolm siguió los pasos indicados por Instagram y después de dos meses logró recobrar el acceso a su cuenta. El tiempo que se demora en volver a acceder al perfil varía, según testimonios de diferentes víctimas de hackeo. Algunos logran recuperarla en cuestión de días o semanas pero otros pueden demorar meses.

Si bien esta situación es desesperante y ciertos usuarios pueden verse tentados a pagar el rescate solicitado, se sugiere evitarlo. En primer lugar, porque si se realiza el pago, se alienta al aumento de esta actividad delictiva. Por otra parte, nada asegura que abonando la suma solicitada se pueda realmente acceder a la cuenta secuestrada.

Robo de cuenta de WhatsApp: qué hacer en estos casos

Meta, holding que engloba a Instagram, Facebook y WhatsApp, comparte con iProUP el paso a paso para reclamar la restitución de la cuenta.

Si la cuenta de Instagram ya fue robada

En primer lugar, el usuario debe verificar si en su correo electrónico hay un mensaje de [email protected] en el que se te indica que se cambió la dirección de email.

Los ciberdelincuentes buscan cuentas con gran cantidad de seguidores, y luego piden rescate para poder recuperarla

Esto significa que probablemente el hacker modificó el correo de recuperación de clave. Es importante que, sin demoras, se deshaga este cambio seleccionando la opción Cancelar el cambio en el mensaje.

Si también se cambió otra información (por ejemplo, la contraseña) y no es posible volver a cambiar la dirección de correo electrónico, hay que solicitar un enlace de inicio de sesión o un código de seguridad a Instagram.

Cómo solicitar un enlace de inicio de sesión en Instagram

Para realizar este cambio, en primer lugar hay que pulsar la opción Recibir ayuda para iniciar sesión en el caso de Android u ¿Olvidaste tu contraseña?" en el caso de iPhone. A continuación:

Ingresar el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono vinculados a tu cuenta y pulsar Siguiente

vinculados a tu cuenta y pulsar Si no se tiene acceso a esos datos, ingresar la información de inicio de sesión utilizada más recientemente y presionar ¿No puedes restablecer la contraseña? que está debajo del botón Siguiente . Seguir las instrucciones en pantalla

que está debajo del botón . Seguir las instrucciones en pantalla Pinchar en el enlace de inicio de sesión del correo electrónico o el mensaje de texto (SMS) y seguir las instrucciones

El sistema solicitará verificar la identidad, para lo cual pedirá que el usuario haga una videoselfie moviendo la cabeza en diferentes direcciones. Una vez que se envió ese material, se recibirá un correo de Instagram a la dirección de correo electrónico proporcionada. La compañía asegura que el video se elimina dentro de los 30 días y no será visible en ningún momento en la red social.

Si se solicita asistencia para verificar una cuenta que no tiene fotos del usuario, entonces se recibirá un correo electrónico de respuesta automática del equipo de ayuda de Meta. Para verificar la identidad, se pedirá enviar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono con el que se registró y el tipo de dispositivo utilizado para hacerlo (por ejemplo, iPhone, Android, iPad).

Qué hacer si hackearon la cuenta de Instagram pero todavía se tiene acceso a la app

Desde Meta recomiendan a los usuarios que tengan sospechas de un hackeo realizar las siguientes acciones:

Cambiar la contraseña

Activar la autenticación en dos pasos para aumentar la seguridad: hay que ir Configuración, luego pulsar Seguridad y finalmente seleccionar Autenticación en dos pasos

Para recuperar la cuenta en Instagram es vital seguir las recomendaciones y pasos proporcionados por la red social

"Es imprescindible que todos tomemos medidas de seguridad para proteger nuestra información e identidad. Es importante que se active la verificación en dos pasos porque esto permite agregar una capa de seguridad adicional a cualquier cuenta y la protege en el caso de que te roben la contraseña", subraya a iProUP Fabio Sánchez, director de Ciberseguridad de OCP TECH, quien recomienda

Dentro del apartado Seguridad , mencionado anteriormente, presionar la opción Comprobación rápida de seguridad para que el sistema verifique cómo está la cuenta

, mencionado anteriormente, presionar la opción para que el sistema verifique cómo está la cuenta También dentro de Seguridad , ingresar en Actividad de inicio de sesión para comprobar en qué otros dispositivos está abierta la cuenta: si hay un equipo desconocido, cerrarle la sesión desde allí

, ingresar en para comprobar en qué otros dispositivos está abierta la cuenta: si hay Confirmar que el número de teléfono y el correo electrónico que figuran en la configuración sean correctos

Si se vuelve a recibir un correo desde una cuenta que dice ser de soporte de Instagram, pero hay dudas sobre su veracidad: dentro de la solapa Seguridad, que se mencionó anteriormente, vas a Correos electrónicos de Instagram y ahí vas a tener un detalle de los mails recibidos en los últimos 14 días

Robo de cuenta de Instagram: cómo hacer la denuncia

Más allá de seguir los pasos indicados por Meta para acceder a la cuenta, se sugiere hacer la denuncia en una comisaría o fiscalía cercana para que puedan dar seguimiento al caso en la Justicia. Christian Miller, abogado especialista en delitos informáticos, detalla a iProUP: "La denuncia sirve sobre todo en caso de no tener respuesta de Meta, porque deja asentada la fecha en la cual ocurrió el incidente".

"De esa manera se deja constancia del tiempo transcurrido sin acceso a la cuenta. Por otra parte, el usuario puede acercarse a la Defensoría del Pueblo para presentar su problema y recibir algún tipo de asesoramiento", concluye el letrado.