Te dan visa de trabajo y no te cobran impuestos: estos países reciben trabajadores con los brazos abiertos

Cada vez más argentinos deciden buscar un mejor futuro en el exterior. Pero eso no signifaca que sea un trámite fácil. Hay países que te ayudan a lograrlo

No es que vaya a ser más fácil consegir trabajo en el exterior, pero cada vez más argentinos optan por exterior para mejorar su calidad de vida, ingresos, y pensar un un mejor futuro.

Pero muchas veces hay trámites, como la visa, que piden lograr eso fácilmente.

Es por ello que algunos países han decidio facilitar ese trámite, con salvaguardas, y abren sus brazos a la inmigración.

Estos son algunos de esos países.

Alemania

Es tal vez uno de los países más populares para emigrar siendo nómade digital, tiene muy buen nivel de vida, y da opciones para poder irse allí.

Algunos países, a pesar de poner condiciones, te facilitan el ir a trabajar en ellos

Lo primero que hay que hacer es registrarse en la oficina de impuestos alemana y presentar una serie de documentos como su porfolio, extractos bancarios y prueba de su experiencia. La tarifa por este servicio es de u$s 100 y la duración del visado llega hasta tres años.

Emiratos Árabes Unidos

Es un país de Medio Oriente que busca atraer talento externo. La única contra es que hay que demostrar ingresos superiores a los u$s 5.000 por mes y pagar una tarifa de U$S 610. La ventaja es que con la visa entregada no se debe pagar impuesto a las ganancias o bienes personales mientras viva en el país.

Grecia

Citado como uno de los mejores lugares para trabajar como nómade digital en Europa, tiene un servicio de visas para autónomos muy accesible.

Hay que demostrar ingresos por U$S 3.500 al mes y pagar una tarifa de U$S 90, y la del visado es de unos 12 meses en total. Da la opción de poder pedir un permiso de residencia para nómadas digitales.

Los nómades digitales tienen más opciones para ir a trabajar al exterior

Portugal

También un país muy abierto a los nómades digitales. Da permisos de hasta un año de residencia, con opción a prorroga, y hasta lograr la residencia permanente en el país.

Eso sí, piden un contrato o propuesta escrita del proveedor de servicios para las profesiones liberales, declaración de las autoridades competentes en la que se certifique la competencia profesional para la actividad mencionada, seguro de viaje, certificados de antecedentes penales y una prueba de ingresos mayores a U$S 530. El costo del trámite es de U$S 165.

Antigua y Barbuda

Tal vez las playas paradisíacas sean lo tuyo, entonces este es tu destino. Pero ojo, para aplicar a la visa se debe pagar una tarifa de U$S 1.500 y se debe presentar prueba de ingresos mayores a los U$S 50.000 al año. Si lo lográs, te dan permiso para trabajar por dos años, indicó La Gaceta.

Cómo emigrar desde Argentina: cursos y talleres

Esteban Cervi es emprendedor, digital marketer y psicólogo, y en 2021 fundó Tech en Europa, una comunidad de expatriados que viven en ese continente y trabajan en tecnología.

"Cuando uno emigra una de las principales cosas que pasan a nivel psicológico, dentro del duelo migratorio, es la pérdida del estatus: en Argentina tenés familiares y amigos, pero en el nuevo país no te conoce nadie", explica.

Por eso creó un espacio para que argentinos que trabajan en tecnología, marketing y comunicación puedan ayudarse mutuamente a conseguir trabajo y hacer trámites, además de compartir algún encuentro social.

La comunidad ya tiene 1.400 integrantes. Es posible suscribirse a través de Slack: una vez por mes se envía una invitación para incluirlos. La condición es que ya estén viviendo en Europa o a un mes de emigrar. Luego se organizan grupos sobre impuestos o trámites, y por ciudades como Berlín, Londres, Dublín, Madrid, Roma o Barcelona.

Además, Cervi creó en 2018 Pulsión Digital, una plataforma educativa que enseña habilidades digitales en marketing, comunicación y emprendedurismo, que ahora también talleres con temas de interés para las personas que quieren mudarse a otro país.

"Cuando uno emigra busca mucha información y hay una cantidad de foros que la ofrecen, pero no siempre sirven porque al no estar moderados puede haber data incorrecta. Armé estos talleres pensando en todo lo que me hubiera gustado que existiera cuando yo emigré", dice Cervi.

Así, el el taller Emigrar a España cuesta un poco menos de $15.000 y tiene una duración de cinco encuentros de dos horas cada uno, a cargo de especialistas en extranjería, fiscalidad, trabajo y psicología.