Un traspié no es caída: divertite con los "bloopers" del nuevo robot de Boston Dynamics

Boston Dynamics, desarrolladora del robot humanoide Atlas, compartió la semana pasada las nuevas capacidades de su última creación.

Entre ellos se encuentran recoger objetos, moverlos y lanzarlos.

En un vídeo se lo puede ver interactuar con objetos a su alrededor y entregarle una mochila con herramientas a un trabajador que está subido a un andamio de varios pisos.

Pero aparte de la maravilla que genera, además la compañía dio a conocer el detrás de cámara de las escenas, con bloopers como pérdida del equilibrio o caídas.

Incluso se le ve desplomarse en el suelo después de dar una voltereta al estilo 'parkour' y caer de una tabla de madera que conecta dos plataformas, indicó Actualidad RT.

Scott Kuindersma, director del equipo Atlas, afirmó que los especialistas en robótica todavía están "muy lejos" de crear robots humanoides que puedan abordar rutinariamente trabajos 'sucios' y peligrosos en el mundo real.

It’s time for Atlas to pick up a new set of skills and get hands on. pic.twitter.com/osOWiiBlSh — Boston Dynamics (@BostonDynamics) January 18, 2023

"La manipulación es una categoría amplia, y todavía tenemos mucho trabajo por hacer", manifestó, agregando que las demostraciones compartidas de Atlas dan un adelanto de "hacia dónde se dirige el campo". "Este es el futuro de la robótica", enfatizó.

When we stick the landing every time, it’s time to move on to the next trick. Check out our blog to learn how we push Atlas to the limits and why it matters. https://t.co/WuhZO6baRr pic.twitter.com/cR00NKgvp6 — Boston Dynamics (@BostonDynamics) January 26, 2023