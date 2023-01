Siguen las malas noticias para el exCEO de FTX: qué medida tomó ahora la justicia

Las cosas no están bien para Sam Bankman-Fried, otrora niño mimado cripto, ya encarcleado luego de la quiebra de FTX, todos son malas nuevas para él

Los fiscales federales confiscaron unos 700 millones de dólares en activos del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, mucho de ello en forma de acciones de Robinhood, según un expediente judicial.

Bankman-Fried ha sido acusado de robar miles de millones de dólares de los clientes de FTX para pagar las deudas contraídas por su fondo de cobertura centrado en criptografía, se ha declarado inocente.

Está previsto que enfrente un juicio en octubre.

El Departamento de Justicia reveló la incautación de las acciones de Robinhood a principios de este mes, pero el viernes proporcionó una lista más completa de los activos incautados, incluido el efectivo en varios bancos y los activos depositados en el intercambio de criptomonedas Binance.

La propiedad de las acciones incautadas de Robinhood, valoradas en unos 525 millones de dólares, ha sido objeto de disputas entre Bankman-Fried, FTX y el criptoprestamista en quiebra BlockFi.

Pero no han sido las únicas incautaciones. También hay que considerar los u$s 94,5 millones en efectivo de una cuenta en Silvergate Bank que estaba asociada con FTX Digital Markets, así como más de u$s 7 millones de otras cuentas de Silvergate asociadas con Bankman-Fried y FTX.

El escenario para Sam Bankman-Fried es cada vez más oscuro

Antes habían sido también u$s 50 millones de una cuenta de FTX Digital Markets en Moonstone Bank.

El Departamento de Justicia también dijo que los activos en tres cuentas de Binance asociadas con Bankman-Fried estaban sujetos a decomiso penal, indicó Reuters.