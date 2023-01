Año nuevo, crisis vieja: siguen los despidos en la industria cripto

Se estima que las criptoempresas cesaron a más de 1.500 empleados en los 10 primeros días de 2023. ¿Qué ocurrirá el resto del año?

El 2022 fue uno de los años más duros para el ecosistema de las criptomonedas en general, con cotizaciones a la baja fruto del criptoinvierno y la pérdida de confianza que provocó la caída de los gigantes como FTX y Terra.

Estas complicaciones provocaron perdidas millonarias, quiebres de empresas y miles de despidos en el sector.

Pero en los pocos días que lleva este 2023, la tendencia continúa: en los 10 primeros días del nuevo año, las compañías de la industria redujeron sus planteles en más de 1.500 empleados en total.

Empresas cripto que despidieron trabajadores en el año

El mayor despido se produjo en la bolsa de criptomonedas Coinbase, que tomó la drástica decisión de echar a 950 trabajadores, lo que supone el 19% de su plantilla.

Otras empresas que también optaron por recortar personal o planean son el criptobanco Silvergate Capital (despedirá a 200 empleados) y la bolsa Huobi (planea despedir a 240 trabajadores).

Por su parte Genesis y el mercado de NFT SuperRare también anticiparon medidas similares para hacer rentable su negocio.

Coinbase tomó la drástica decisión de echar a 950 trabajadores

También la compañía de 'software' de criptomonedas ConsenSys informó sus planes de reducir su plantilla en 100 empleados.

Sigue la ola de despidos en las tecnológicas: Salesforce comunicó que recortará el 10% de su personal

El sector fintech comenzó a apretarse donde anunciaron masivos despidos debido al complicado escenario económico incierto que afecta a todos por igual.

Por eso, le llegó el turno a Salesforce, la empresa estadounidense de software comenzó el año con despdidos, ya que comunicó que recortará un 10% de su planta laboral y cerrará algunas oficinas.

Ola de despidos: el turno de Salesforce

Desde la compañía comentaron que necesitan reducir costos luego de que la rápida contratación pandémica lo dejó con "demasiada gente" en medio de una desaceleración económica, que produjo que sus acciones cayeran hasta un 5%.

Salesforce expresó que espera entre u$s 1.4 millones y u$s 2.1 mil millones en cargos debido a los recortes de empleo, de los cuales aproximadamente u$s 800 millones a u$s 1 mil millón se registrarán en el cuarto trimestre.

Empresas como Meta Platforms Inc, Amazon.com Inc redujeron el último año su base de empleados para preparar el terreno ante la profunda recesión, debido a que los bancos centrales mundiales aumentaron fuertemente las tasas de interés.

"El entorno sigue siendo desafiante y nuestros clientes están adoptando un enfoque más mesurado para sus decisiones de compra", comentó el Director Ejecutivo del Comité Ejecutivo Marc Benioff en una carta a los empleados.

Salesforce comenzó a recortar su personal debido a la recesión económica.

Y agregó "A medida que nuestros ingresos se aceleraron a través de la pandemia, contratamos a demasiadas personas que conducen a esta recesión económica que ahora enfrentamos, y asumo la responsabilidad de eso".

iProUP contactó en exclusiva a un trabajador argentino que comunicó que desde la compañía les enviaron un mail notificando el recorte del 10%, y que además su puesto de trabajo dejará de existir.

A su vez, comentó que son varios los argentinos que se encuentran envuelto en esta ola de despidos, que los tomó por sorpresa.